Sana Commerce nomme Brian Plackis Cheng au poste de PDG

ROTTERDAM, Pays-Bas, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sana Commerce annonce ce jour la nomination de Brian Plackis Cheng au poste de PDG, marquant ainsi une étape décisive dans sa prochaine phase de croissance. Brian dirigera l’expansion de l’entreprise dans le domaine du commerce connecté alimenté par l’intelligence artificielle, afin d’aider les fabricants et distributeurs à naviguer dans des chaînes d’approvisionnement complexes et à accélérer leur transformation numérique.

Un contenu média annexé au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Fort de plus de 25 ans d’expérience aux États-Unis et en Europe, Brian a développé et fait croître des entreprises technologiques à travers des phases de forte expansion, incluant des introductions en bourse (IPO) et des acquisitions. Il apporte une expertise éprouvée en matière d’innovation, de renforcement des écosystèmes de partenaires et de création de résultats commerciaux mesurables.

« Sana Commerce est un leader du commerce numérique connecté », a déclaré Brian Plackis Cheng. « En ancrant le commerce dans les systèmes ERP et en l’étendant à l’ensemble de l’écosystème, nous créons une source unique de vérité, offrant aux acheteurs et aux vendeurs la clarté et la confiance nécessaires pour effectuer des transactions à grande échelle. Notre mission est de faire du commerce numérique un moteur central de croissance pour nos clients. »

Le membre du conseil d’administration Michiel Schipperus a ajouté : « Le parcours de Brian dans le développement d’entreprises technologiques et la construction de réseaux de partenaires solides fait de lui le leader idéal pour accélérer notre vision et offrir encore plus de valeur à nos clients et partenaires. »

Sous la direction de Brian, Sana Commerce entend renforcer son impact sur le marché en développant des capacités pilotées par l’IA qui accélèrent l’adoption, simplifient la complexité et connectent les parcours numériques de bout en bout. L’entreprise reste concentrée sur sa mission : aider les organisations à automatiser le commerce au sein de chaînes d’approvisionnement complexes afin d’accélérer leur croissance numérique.

À propos de Sana Commerce

Sana Commerce est une plateforme de commerce B2B de premier plan, façonnant l’avenir du commerce connecté. En s’intégrant directement aux systèmes ERP et à l’écosystème numérique global, Sana Commerce fournit des données précises et en temps réel à chaque point de contact.

Résultat : des opérations simplifiées, des expériences d’achat fluides et une croissance évolutive. En tant que partenaire certifié SAP et Microsoft Gold, Sana Commerce permet aux organisations complexes d’aller plus vite, d’opérer en toute confiance et de croître de manière durable.

Contact auprès des médias :

Teresa Cherukara

Responsable senior des opérations de contenu

t.cherukara@sana-commerce.com