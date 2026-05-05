SK pharmteco erhält SBTi-Validierung für wissenschaftsbasierte Netto-Null-Ziele bis 2040

RANCHO CORDOVA, Kalifornien, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco hat heute bekannt gegeben, dass die Ziele des Unternehmens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen offiziell von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurden. Damit wird bestätigt, dass die Nachhaltigkeitsstrategie von SK pharmteco mit dem strengen 1,5-°C-Ziel im Einklang steht, das zur Eindämmung des globalen Klimawandels erreicht werden muss.

Die Validierung stützt sich auf eine umfassende Bewertung der globalen Wertschöpfungskette von SK pharmteco und schließt Scope 1 (direkte Emissionen aus eigenen Betrieben), Scope 2 (indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie) sowie Scope 3 (alle sonstigen indirekten Emissionen entlang der globalen Lieferkette) ein. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein im Engagement des Unternehmens, bis 2040 Netto-Null-THG-Emissionen zu erreichen.

„Die SBTi-Validierung bestätigt, dass unsere Strategie zur Dekarbonisierung glaubwürdig ist und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert“, sagte Darryl Ratty, Executive Director, Global ESG bei SK pharmteco. „Durch die Festlegung klarer, unabhängig geprüfter Ziele für 2030 und 2040 schaffen wir Transparenz und Verlässlichkeit für unsere Kunden und Partner, damit diese ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele erreichen können.“

SBTi Services hat bestätigt, dass die Ziele von SK pharmteco dem SBTi Corporate Net-Zero Standard (V1.3) entsprechen und liefert damit eine unabhängige, wissenschaftsbasierte Bestätigung der Dekarbonisierungsstrategie des Unternehmens. Die Net-Zero Criteria V1.3 stellen derzeit den weltweit strengsten Rahmen für Klimaschutz auf Unternehmensebene dar und erfordern im Gegensatz zu herkömmlichen CO₂-Kompensationsprogrammen eine tiefgreifende, absolute Dekarbonisierung im gesamten Unternehmen.

Ausgehend vom Referenzjahr 2024 hat sich SK pharmteco zu folgendem ambitionierten Reduktionsplan verpflichtet:

Kurzfristige Ziele (bis 2030) Scope 1 und 2: 42,0 % absolute Reduktion der Treibhausgasemissionen Scope 3: 51,6 % Reduktion pro USD Wertschöpfung

Langfristige Netto-Null-Ziele (bis 2040) Scope 1 und 2: 90,0 % absolute Reduktion der Treibhausgasemissionen Scope 3: 97,0 % Reduktion pro USD Wertschöpfung Netto-Null-Verpflichtung: Erreichen von Netto-Null-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040





Verbleibende Restemissionen im Jahr des Netto-Null-Ziels werden durch dauerhafte Lösungen zur Beseitigung von CO2 gemäß dem SBTi Net-Zero Standard neutralisiert.

Die Strategie zur Dekarbonisierung von SK pharmteco umfasst den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, die Optimierung von Prozessen und die Einbindung von Lieferanten in allen wichtigen Scope-3-Kategorien. Das Unternehmen ist bestrebt, die Datengenauigkeit und Transparenz weiter zu verbessern, unter anderem mit der Umstellung von einer ausgabenbasierten auf eine stärker aktivitätsbasierte Emissionserfassung, wo dies möglich ist.

„Für Pharmaunternehmen, die ihren Scope-3-Fußabdruck (Lieferkette) reduzieren möchten, bieten die validierten Ziele von SK pharmteco eine verlässliche Grundlage für die Zusammenarbeit“, so David Lowndes, Chief Operating Officer von SK pharmteco. „Während sich die Branche zunehmend in Richtung nachhaltigerer Fertigung entwickelt, zeigt diese Validierung, dass SK pharmteco bereit ist, höchste Standards ökologischer Verantwortung zu erfüllen.“

SK pharmteco wird die Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele jährlich im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsberichte öffentlich kommunizieren.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.



Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Communications Consultant

keith.bowermaster@skpt.com