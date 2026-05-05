SK pharmteco obtient la validation de la SBTi pour ses objectifs scientifiques de neutralité carbone à horizon 2040

RANCHO CORDOVA, Californie, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco annonce ce jour la validation officielle de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GAS) par la Science Based Targets initiative (SBTi). Cette reconnaissance confirme l’alignement de la feuille de route de SK pharmteco en matière de développement durable avec une trajectoire rigoureuse compatible avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C.

La validation repose sur une évaluation complète de la chaîne de valeur mondiale de SK pharmteco, couvrant le champ d’application 1 (émissions directes issues des activités propres de l’entreprise), le champ d’application 2 (émissions indirectes liées à l’énergie achetée), ainsi que le champ d’application 3 (ensemble des autres émissions indirectes générées tout au long de la chaîne d’approvisionnement mondiale). Elle constitue une étape majeure dans l’engagement de l’entreprise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

« La validation par la SBTi confirme la crédibilité de notre stratégie de décarbonation et son alignement avec les données scientifiques les plus récentes sur le climat », a déclaré Darryl Ratty, directeur exécutif chez SK pharmteco, ESG mondial. « En définissant des objectifs clairs, assortis d’échéances à 2030 et 2040 et évalués de manière indépendante, nous apportons à nos clients et partenaires la transparence et les garanties nécessaires pour les accompagner dans l’atteinte de leurs propres objectifs de développement durable. »

SBTi Services a confirmé la conformité des objectifs de SK pharmteco avec la norme SBTi Corporate Net-Zero Standard (V1.3), apportant à la stratégie de décarbonation de l’entreprise une validation indépendante et fondée sur la science. La norme Net-Zero Criteria V1.3 constitue aujourd’hui l’un des cadres les plus exigeants au monde en matière d’action climatique des entreprises. Contrairement aux approches traditionnelles reposant principalement sur la compensation carbone, elle impose une réduction profonde et absolue des émissions à l’échelle de l’ensemble des activités.

En prenant 2024 comme année de référence, SK pharmteco s’est engagée sur une trajectoire de réduction ambitieuse et rigoureuse de ses émissions :

Objectifs à court terme (horizon 2030) Champs d’application 1 et 2 : réduction absolue de 42,0 % des émissions de GAS Champ d’application 3 : réduction de 51,6 % des émissions par dollar américain de valeur ajoutée

Objectifs de zéro émission nette à long terme (horizon 2040) Champs d’application 1 et 2 : réduction absolue de 90,0 % des émissions de GAS Champ d’application 3 : réduction de 97,0 % des émissions par dollar américain de valeur ajoutée Engagement zéro émission nette : atteindre le zéro émission nette sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2040





Les émissions résiduelles subsistant à l’échéance de l’objectif zéro émission nette seront neutralisées au moyen de solutions de suppression permanente du carbone, conformément à la norme Net-Zero de la SBTi.

La stratégie de décarbonation de SK pharmteco repose notamment sur l’achat d’électricité renouvelable, l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’optimisation des procédés et la mobilisation des fournisseurs dans les principales catégories du champ d’application 3. L’entreprise poursuivra également ses efforts pour renforcer la précision et la transparence de ses données, en évoluant, lorsque cela est possible, d’un suivi des émissions fondé sur les dépenses vers une approche davantage fondée sur les activités.

« Pour les entreprises pharmaceutiques engagées dans la réduction de leur empreinte carbone liée au champ d’application 3 (chaîne d’approvisionnement), les objectifs validés de SK pharmteco constituent une base solide pour développer des collaborations », a déclaré David Lowndes, directeur des opérations chez SK pharmteco. « Alors que le secteur évolue vers des modèles de production plus durables, cette validation confirme la capacité de SK pharmteco à répondre aux exigences les plus élevées en matière de responsabilité environnementale. »

SK pharmteco rendra compte chaque année des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs dans le cadre de ses rapports de développement durable.

À propos de SK pharmteco

SK pharmteco est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec des sites de production, des installations de recherche et de développement et des laboratoires d’analyse aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. Les compétences clés de l’entreprise reposent sur les petites molécules, les peptides et les vecteurs viraux, offrant l’expertise spécialisée nécessaire pour commercialiser des thérapies complexes. Grâce à ces piliers, SK pharmteco accompagne les partenaires biopharmaceutiques de toutes tailles dans le monde entier en leur proposant des solutions complètes de développement et de fabrication. SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (KRX : 034730) (SK), la société d’investissement stratégique du groupe SK, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud.



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