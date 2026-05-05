Amex Exploration annonce un placement privé d’actions ordinaires d’une valeur maximale de 43.5 millions $ CA

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MONTRÉAL, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (« Amex » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec Financière Banque Nationale Inc. et MDCP Securities Limited (collectivement, les « Co-chefs de file »), à titre de co-teneurs de livres et co-chefs de file, pour le compte d’un syndicat de placeurs pour compte devant être nommés (collectivement, les « Placeurs pour compte »), relativement à un placement privé par voie de placement pour compte en vertu de la Décision (telle que définie aux présentes) visant jusqu’à concurrence de 9 661 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») au prix de 4.50 $ par Action ordinaire (le « Prix de souscription ») pour un produit brut total pouvant atteindre 43 474 500 $ (le « Placement »).

Les Placeurs pour compte se sont également vu accorder une option, pouvant être exercée en totalité ou en partie jusqu’à 48 heures avant la Date de clôture (telle que définie aux présentes), leur permettant de vendre jusqu’à 1 449 150 Actions ordinaires additionnelles au Prix de souscription, pour un produit brut additionnel pouvant atteindre 6 521 175 $. Le Placement sera réalisé conformément aux modalités d’une convention de placement pour compte devant être conclue entre la Société et les Placeurs pour compte à la Date de clôture.

Le produit net du Placement sera affecté au financement des dépenses en capital pour la phase de développement de l’échantillonnage en vrac du projet aurifère Perron et aux fins générales de l’entreprise.

Aux termes de la convention relative aux droits des investisseurs intervenue en date du 16 janvier 2024 entre la Société et Eldorado Gold Corporation (« Eldorado »), la Société prévoit qu’Eldorado exercera son droit de participation pour acheter des Actions ordinaires au Prix de souscription.

Victor Cantore, président et chef de la direction d’Amex, déclare : « Grâce à ce financement par capitaux propres, nous sommes bien positionnés pour mener à bien le prélèvement de l’échantillon en vrac de 40 000 tonnes prévu au projet aurifère Perron en 2026, l’objectif étant de commencer le traitement du minerai en 2027. Il s’agit d’une étape importante et d’un événement clé permettant de réduire les risques pour Amex, alors que nous mettons en œuvre notre stratégie visant à accélérer la production de la phase 1 à Perron. Je conserverai ma quote-part de la propriété d’actions et investirai aux côtés de nos actionnaires, et nous comptons sur le soutien continu d’Eldorado. Nous sommes également ravis d’accueillir de nouveaux actionnaires inscrits au registre alors que nous entamons à Perron cette nouvelle phase de croissance exaltante. »

M. Cantore a l’intention de participer au Placement jusqu’à concurrence de sa participation proportionnelle dans la Société.

Les Actions ordinaires seront offertes en vente à des « investisseurs qualifiés » (au sens de la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus (au Québec, le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus) (le « Règlement 45-106 »)) sur le fondement de la « dispense pour financement de l’émetteur coté » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, telle que modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « Décision ») dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Les valeurs mobilières émises en lien avec le Placement devraient être librement négociables immédiatement en vertu de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières si elles sont vendues à des acheteurs résidant au Canada. Les Actions ordinaires pourront également être offertes aux États-Unis ou à des « personnes des États-Unis », ou pour leur compte ou leur bénéfice, conformément à une ou plusieurs dispenses des exigences d’inscription prévues par la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, le cas échéant (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), et dans des territoires à l’extérieur du Canada et des États-Unis dans le cadre d’un placement privé ou l’équivalent, dans chaque cas conformément à toutes les lois applicables, pourvu qu’aucun prospectus, aucune déclaration d’inscription ni aucun autre document similaire ne soit requis dans ce territoire.

La clôture du Placement est prévue le (ou vers le) 21 mai 2026, ou à toute autre date convenue entre la Société et les Co-chefs de file (la « Date de clôture »). La réalisation du Placement est assujettie à certaines conditions de clôture, y compris, sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations nécessaires, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).

Dans le cadre du Placement, la Société versera aux Placeurs pour compte une commission en espèces correspondant à 5.0% du produit brut du Placement.

Un document d’offre relatif au Placement (le « Document d’offre ») est accessible sous le profil de l’émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l’adresse www.amexexploration.com. Les investisseurs potentiels devraient lire ce Document d’offre et les autres documents du profil SEDAR+ de la Société avant de prendre une décision d’investissement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris tout titre aux États-Unis d’Amérique. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou leur bénéfice, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense de ces exigences d’inscription est disponible. Les termes « États-Unis » et « personnes des États-Unis » ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement S pris en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières.

À propos d’Amex

Amex Exploration Inc. a réalisé d’importantes découvertes aurifères à haute teneur, ainsi que des zones de sulfures massifs volcanogènes (SMV) riches en cuivre, sur son projet aurifère Perron détenu à 100 % et situé à environ 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda (Québec). Le projet Perron comprend 183 claims contigus couvrant une superficie de 65,75 km². Le projet comprend plusieurs zones de minéralisation aurifère à haute teneur, de minéralisation SMV et de minéralisation SMV « hybride » riche en or.

Combiné aux projets adjacents et contigus Perron Ouest, Abbotsford et Hepburn (y compris des claims supplémentaires acquis par jalonnement) en Ontario, l’ensemble foncier consolidé couvre 570,94 km² à l’échelle du district. Cette vaste propriété se situe dans une zone géologique très prometteuse, favorable à la fois à la présence de minéralisation aurifère à haute teneur et de minéralisation SMV.

Le projet bénéficie d’excellentes infrastructures : accès routier à l’année, situé à 30 minutes d’un aéroport et à environ 6,5 km de la ville de Normétal. Il est également situé à proximité de plusieurs usines de traitement appartenant à d’importants producteurs d’or.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Victor Cantore

Président et chef de la direction

Amex Exploration Inc.

Téléphone: +1-514-866-8209

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué comprennent des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les « informations prospectives » comprennent, sans s’y limiter, les énoncés concernant les activités, événements ou développements qui, selon la Société se produiront ou pourraient se produire dans le futur, y compris, sans s’y limiter, les énoncés concernant la réalisation du Placement; le produit brut prévu du Placement; l’utilisation prévue du produit du Placement; l’exercice potentiel de l’option accordée aux Placeurs pour compte; l’hypothèse de la Société selon laquelle Eldorado exercera son droit de participation aux termes de la Convention relative aux droits des investisseurs intervenue en date du 16 janvier 2024 entre la Société et Eldorado; la date prévue de clôture du Placement; l’obtention de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse. En règle générale, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « planifie », « s’attend », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « croit », ou leur connotation négative, ou des variantes de ces termes et expressions, ou indiquent que certaines actions, ou certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « auraient », « seraient susceptibles » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou leur connotation négative.

Ces informations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses, y compris, entre autres, que les résultats des activités d’exploration planifiées sont tels qu’anticipés, que le prix de l’or et d’autres produits de base, le coût anticipé des activités d’exploration planifiées et la conjoncture commerciale et économique générale ne changeront pas de manière défavorable importante, que du financement sera disponible si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables, que les entrepreneurs tiers, l’équipement et les fournitures ainsi que les approbations gouvernementales et autres requises pour mener les activités d’exploration planifiées de la Société seront disponibles à des conditions raisonnables et en temps opportun. Bien que les hypothèses faites par la Société dans la présentation d’informations prospectives soient considérées comme raisonnables par la direction au moment où ces hypothèses ont été faites, rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes.

Les informations et énoncés prospectifs comportent également des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels dans les périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection d’événements ou de résultats futurs exprimée ou implicite dans ces informations ou énoncés prospectifs, y compris, entre autres : les variations du cours de l’action de la Société, les changements sur les marchés mondiaux de l'or, les flux de trésorerie d’exploitation négatifs et la dépendance au financement par des tiers; l’incertitude quant à la capacité d’obtenir du financement supplémentaire si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables; les questions relatives aux titres et à la consultation autochtones; la dépendance envers des membres de la direction et d’autres membres du personnel clés; les résultats réels des activités d’exploration qui diffèrent de ceux anticipés; les modifications aux programmes d’exploration en fonction des résultats; la disponibilité d’entrepreneurs tiers; la disponibilité d’équipement et de fournitures; le défaut de l’équipement de fonctionner comme prévu; les accidents; les effets des conditions météorologiques et d’autres phénomènes naturels et d’autres risques associés à l’industrie de l’exploration minière; les incertitudes générales commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques environnementaux; les modifications aux lois et règlements; les relations avec les communautés et les retards dans l’obtention d’approbations gouvernementales ou autres, ainsi que les facteurs de risque concernant la Société énoncés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponibles sous le profil de l’émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.