EarthDaily erhält Auftrag des National Reconnaissance Office (NRO) zur kommerziellen optischen Erdbeobachtung

MAPLE GROVE, Minnesota, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily Analytics (EarthDaily) gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom US-amerikanischen National Reconnaissance Office (NRO) ausgewählt wurde, um im Rahmen des Programms „Strategic Commercial Enhancements (SCE) Commercial Solutions Opening (CSO)“ den Einsatz kommerzieller multispektraler Erdbeobachtungsdaten zu unterstützen. Der Auftrag im Wert von 1,2 Millionen Dollar unterstreicht die zunehmende Bedeutung kommerzieller Anbieter bei der Unterstützung der Aufgaben der US-Regierung.

EarthDaily wird wissenschaftlich kalibrierte multispektrale Bilddaten und Fernerkundungsfunktionen mittels Modellierung, Simulation und Datenauswertung bereitstellen. Dabei nutzt das Unternehmen die derzeit im Orbit befindliche EarthDaily Constellation sowie weitere Satelliten, die im Laufe des Jahres 2026 gestartet werden. EarthDaily wird seine Fähigkeiten durch einen durchgängigen Prozess aus Auftragsvergabe, Datenerfassung und Produktverbreitung unter Beweis stellen und auf Produktbestellungen und Lieferanfragen der NRO und ihrer Partner reagieren.

„Diese Auswahl spiegelt einen allgemeinen Trend wider, kommerziell verfügbare, hochwertige Erdbeobachtungsdaten in die operative Entscheidungsfindung zu integrieren“, sagte Eric von Eckartsberg, Chief Revenue Officer bei EarthDaily. „Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung konsistenter, zuverlässiger Messdaten, die schnellere und fundiertere Entscheidungen in komplexen Umgebungen ermöglichen.“

Der Auftrag stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau eines skalierbaren Vertragsrahmens für den künftigen Bedarf der US-Regierung dar und versetzt EarthDaily in die Lage, ein breiteres Spektrum an Missionsanwendungen zu unterstützen, da die kommerzielle Erdbeobachtung zunehmend in Arbeitsabläufe der nationalen Sicherheit integriert wird.

Die Auswahl steht im Einklang mit der EarthDaily Constellation, einem optischen Erdbeobachtungssystem der nächsten Generation, das für die tägliche weltweite Erfassung in 22 Spektralbändern ausgelegt ist und dessen volle Betriebsfähigkeit noch in diesem Jahr erwartet wird. Die Konstellation wurde speziell für die großflächige Erkennung von Veränderungen entwickelt und ermöglicht wiederholbare, konsistente Messungen in großem Maßstab sowie KI-fähige Analysen sowohl für Behörden als auch für gewerbliche Nutzer.

Mit dieser Auszeichnung baut EarthDaily seine Rolle als zuverlässiger kommerzieller Anbieter von Erdbeobachtungsdaten und -analysen weiter aus und unterstützt damit die nationale Sicherheit sowie andere wirkungsvolle Anwendungen.

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante Informationen spezialisiert hat. Mit der EarthDaily Constellation schafft das Unternehmen die Grundlage für tägliche, weltweit einheitliche Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu unterstützen, die in komplexen, kritischen Umgebungen tätig sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).

Ansprechpartner

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Vice President, Global Marketing and Communications

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