EarthDaily sélectionnée par le National Reconnaissance Office (NRO) pour un contrat d’observation optique commerciale de la Terre

MAPLE GROVE, Minnesota, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily Analytics (EarthDaily) a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionnée par le National Reconnaissance Office (NRO) des États-Unis pour soutenir l’utilisation d’images commerciales d’observation de la Terre multispectrales dans le cadre du programme Strategic Commercial Enhancements (SCE) Commercial Solutions Opening (CSO). Ce contrat, d’une valeur de 1,2 million de dollars, souligne le rôle croissant des fournisseurs commerciaux dans le soutien aux missions du gouvernement américain.

EarthDaily fournira des images multispectrales scientifiquement calibrées ainsi que des capacités de télédétection via la modélisation, la simulation et l’évaluation des données. En s’appuyant sur la constellation EarthDaily actuellement en orbite ainsi que sur des satellites supplémentaires prévus pour 2026, l’entreprise démontrera ses capacités à travers une chaîne complète allant de la planification des missions à la collecte et à la diffusion des produits. Elle répondra également aux demandes de commande et de livraison de produits émanant du NRO et de ses partenaires.

« Cette sélection reflète une évolution plus large vers l’intégration de données commerciales d’observation de la Terre de haute qualité dans les processus décisionnels opérationnels », a déclaré Eric von Eckartsberg, directeur financier d’EarthDaily. « Notre objectif est de fournir des mesures cohérentes et fiables permettant des décisions plus rapides et plus sûres dans des environnements complexes. »

Cette attribution constitue une étape importante vers la mise en place d’un cadre contractuel évolutif pour répondre à la demande future du gouvernement américain, positionnant EarthDaily pour soutenir un éventail plus large d’applications liées aux missions, à mesure que l’observation commerciale de la Terre s’intègre davantage dans les opérations de sécurité nationale.

Cette sélection s’inscrit dans le cadre de la constellation EarthDaily, un système d’observation optique de la Terre de nouvelle génération conçu pour offrir une couverture mondiale quotidienne sur 22 bandes spectrales, avec une capacité opérationnelle complète attendue plus tard dans l’année. Cette constellation est spécifiquement conçue pour la détection des changements étendus, permettant des mesures répétables et cohérentes à grande échelle, tout en soutenant des analyses prêtes pour l’IA à destination des utilisateurs gouvernementaux et commerciaux.

Grâce à ce contrat, EarthDaily continue d’élargir son rôle en tant que fournisseur commercial de confiance de données et d’analyses d’observation de la Terre, au service de la sécurité nationale et d’autres applications à fort impact.

À propos d’EarthDaily

EarthDaily est une entreprise mondiale d’observation de la Terre spécialisée dans la fourniture de données et d’analyses de qualité scientifique, conçues pour la détection de changements à grande échelle et l’aide à la décision fondée sur le renseignement. Avec la constellation EarthDaily, la société pose les bases d’une intelligence géospatiale mondiale cohérente et quotidienne, destinée à soutenir les gouvernements et les entreprises opérant dans des environnements complexes et à fort impact.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur earthdaily.com et suivez EarthDaily sur LinkedIn (@EarthDaily) et sur X (@EarthDailyA).

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