IBA lance myQA StarTrack³ une solution haute résolution pour une assurance qualité des accélérateurs linéaires rapide et précise, avec une seule mise en place du détecteur

Une installation. Un détecteur. Une caractérisation complète du faisceau.

Louvain-la-Neuve, Belgique, 6 mai 2026 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial de la technologie d'accélérateurs de particules et fournisseur mondial de solutions de dosimétrie et d'assurance qualité (QA), annonce aujourd’hui le lancement de myQA StarTrack³, la nouvelle génération de matrice 2D de chambres d’ionisation d’IBA. Conçu pour faciliter et standardiser les mesures de contrôle qualité des machines en radiothérapie, avec une précision équivalente à celle d’un fantôme à eau, la solution myQA StarTrack³ permet une mesure précise des profils de faisceaux et une analyse des données caractéristiques des faisceaux de photons et d’électrons en quelques secondes.

Avec sa capacité à couvrir l’ensemble des contrôles des faisceaux d’accélérateurs linéaires (linacs) effectués habituellement avec un fantôme à eau, myQA StarTrack³ établit une nouvelle référence sur le marché et illustre la position de leader d’IBA en matière d’innovation dans les solutions d’assurance qualité de pointe. À mesure que les techniques de radiothérapie évoluent, les équipes de physiciens médicaux doivent réaliser des contrôles systémiques de manière efficace, tout en maintenant précision, cohérence et reproductibilité. IBA a pour ambition de proposer des solutions qui accélèrent les flux de travail de contrôle qualité et permettent aux équipes cliniques de délivrer des traitements plus sûrs, en toute confiance.

Pensé pour optimiser l’efficacité des contrôles mensuels et annuels, myQA StarTrack³ procure un large éventail de mesures d’assurance qualité des machines avec un seul détecteur et une seule mise en place : moins de manipulations, moins de complexité, et une analyse détaillée des performances du faisceau en temps réel. Sa matrice haute résolution (2,5 mm) de chambres d’ionisation, couvrant jusqu’à 34 × 34 cm² (à l’isocentre), fournit des résultats rapides et fiables en moins de cinq minutes, de l’installation à l’acquisition. Une batterie rechargeable et le transfert sans fil de données permettent une réalisation flexible, et sans câble, des opérations de contrôle qualité, permettant aux équipes cliniques de passer rapidement d’une salle de traitement à une autre.

La solution comprend un nouveau logiciel web qui centralise les données QA dans un référentiel unique accessible à tout moment et depuis n’importe où. Le logiciel intègre également des tests prédéfinis d’assurance qualité de l’équipement ainsi que des protocoles d’analyse configurables, pour les contrôles de routine ainsi que pour des évaluations détaillées du faisceau en temps réel.

Jean-Marc Bothy, président d’IBA Dosimetry, a indiqué : « myQA StarTrack³ simplifie l’assurance qualité de l’équipement tout en garantissant une qualité de mesure parmi les meilleures du marché. Grâce à sa haute résolution spatiale, à l’acquisition rapide et à des flux de travail logiciels intégrés, il aide les équipes de physiciens médicaux à assurer une QA cohérente et efficace dans l’ensemble de leurs activités cliniques. Avec myQA StarTrack³, nous continuons à nous concentrer sur des solutions pratiques, alignées sur la réalité clinique. Un détecteur, une configuration et une plateforme unique d’analyse des données permettent une prise de décision en toute confiance tout en réduisant la charge opérationnelle liée au contrôle qualité des machines. »

IBA présentera myQA StarTrack³ lors du congrès annuel ESTRO 2026 à Stockholm, en Suède, du 15 au 18 mai 2026, sur le stand C11:59.

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À propos de l'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules. L'entreprise est le principal fournisseur d'équipements et de services dans les domaines de la thérapie par protons, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponible aujourd'hui, ainsi que de la stérilisation industrielle, des radiopharmaceutiques et de la dosimétrie. L'entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2 300 personnes dans le monde. L'IBA est une B Corporation certifiée (B Corp) répondant aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale vérifiée.

L'IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB. BB).

Plus d'informations sont disponibles à l'adresse : www.iba-worldwide.com

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