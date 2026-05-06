Résultats du premier trimestre 2026 : Résultat net de EUR225millions au premier trimestre2026

Communiqué de presse

6 mai 2026 - N° 8

Résultats du premier trimestre 2026

Résultat net de EUR 225 millions au premier trimestre 2026

Résultat net du Groupe de EUR 225 millions au T1 2026 porté par toutes les lignes de métier (EUR 220 millions ajusté 1 ) Ratio combiné P&C de 80,2 %, reflet d’une faible sinistralité en catastrophes naturelles et de la poursuite de l’accroissement de la prudence Résultat des activités d’assurance L&H 2 de EUR 107 millions, avec un écart d’expérience en ligne avec les attentes Taux de rendement courant des investissements de 3,6 %, avec des taux de réinvestissement attractifs

de EUR 225 millions au T1 2026 porté par toutes les lignes de métier (EUR 220 millions ajusté ) Valeur économique du Groupe 3 mesurée selon la norme IFRS 17 de EUR 9,0 milliards au 31 mars 2026, en hausse de 7,4 % par rapport au 31 Décembre 2025 à hypothèses économiques constantes 4 (en hausse de 6,1 % en données publiées). La valeur économique par action s’établit à EUR 51 (EUR 48 au 31 décembre 2025) Ratio de solvabilité estimé du Groupe de 220 % 5 au 31 mars 2026, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l’exercice 2025 Rendement annualisé des capitaux propres de 21,7 % (21,1 % ajusté 1 ) au T1 2026

mesurée selon la norme IFRS 17 de EUR 9,0 milliards au 31 mars 2026, en hausse de 7,4 % par rapport au 31 Décembre 2025 à hypothèses économiques constantes (en hausse de 6,1 % en données publiées). La (EUR 48 au 31 décembre 2025)

Le conseil d’administration de SCOR SE, réuni le 5 mai 2026 sous la présidence de Fabrice Brégier, a arrêté les comptes du Groupe pour le premier trimestre 2026.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare :

« Nous avons réalisé une performance très solide au premier trimestre, toutes les lignes de métier contribuant à un RoE de 21,7 %. Les performances de l’activité P&C demeurent excellentes, avec un ratio combiné de 80,2 %, permettant la constitution de prudence supplémentaire ainsi qu’une provision IBNR6 de précaution en lien avec le conflit au Moyen-Orient. L’activité L&H a été conforme aux attentes, tandis que les investissements continuent de bénéficier de rendements élevés.

Nous poursuivons le renforcement de la résilience de notre bilan par l’ajout de 300 millions d’euros de buffers aux Best Estimate Liabilities en P&C. Le ratio de solvabilité du Groupe progresse de 5 points de pourcentage pour atteindre 220 %, porté par une forte génération nette de capital opérationnel.

Je suis confiant dans la capacité de SCOR à atteindre ses objectifs 2026. »

Performance du Groupe et contexte

SCOR enregistre un résultat net de EUR 225 millions (EUR 220 millions ajusté1) au T1 2026, porté par toutes les lignes de métier :

En P&C, le ratio combiné ressort à 80,2 % au T1 2026, avec un ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles de 4,2 %, reflet d’une faible sinistralité au cours du trimestre. Le ratio attritionnel (incluant les commissions) de 77,7 % permet de poursuivre l’accroissement opportuniste de la prudence tout en enregistrant une provision IBNR 6 de précaution d’environ EUR 50 millions (« mid-double-digit ») relative aux incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

de précaution d’environ EUR 50 millions (« ») relative aux incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient. En L&H, le résultat des activités d’assurance 2 s’établit à EUR 107 millions au T1 2026, soutenu par un niveau d’amortissement de CSM, une libération de l’ajustement pour risque (« Risk Adjustment ») en ligne avec les attentes, ainsi qu’un écart d’expérience dans la fourchette attendue.

s’établit à EUR 107 millions au T1 2026, soutenu par un niveau d’amortissement de CSM, une libération de l’ajustement pour risque (« ») en ligne avec les attentes, ainsi qu’un écart d’expérience dans la fourchette attendue. En Investissements, SCOR continue de bénéficier d’un taux de réinvestissement toujours élevé au T1 2026 et enregistre un taux de rendement courant de 3,6 %.

Le taux d’imposition effectif ressort à 29,8 % au T1 2026.

Le rendement des capitaux propres (RoE) s’établit à 21,7 % (21,1 % ajusté1) au T1 2026 et la valeur économique du Groupe enregistre une augmentation de 7,4 % à hypothèses économiques constantes4.

Le ratio de solvabilité du Groupe est estimé à 220 % à la fin du T1 2026, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2025, soutenu par une forte génération nette de capital opérationnel conforme aux prévisions pour l’exercice 2026, les renouvellements de traités de réassurance P&C au 1er janvier, ainsi qu’un faible niveau de catastrophes naturelles au premier trimestre.

Au T1 2026, SCOR a encore renforcé son bilan Solvabilité II par une dotation exceptionnelle de 300 millions d’euros de « buffers » ajoutés au « Best Estimate Liabilities » non-vie, à la suite d’une optimisation interne du capital.

Maintien de l’excellente performance sous-jacente de P&C

Au T1 2026, les revenus d’assurance P&C s’élèvent à EUR 1 812 millions, en hausse de 5,4 % à taux de change constants (en baisse de 2,5 % à taux de change courants) par rapport au T1 2025. La forte croissance est principalement liée au pôle Réassurance, soutenue par les renouvellements des traités de réassurance.

La marge sur services contractuels « CSM » des affaires nouvelles ressort à EUR 722 millions au T1 2026, en hausse de 1,8 % à taux de change constants, soutenue par la croissance du volume de réassurance et par les retombées positives de la rétrocession.

Chiffres clés en (ré)assurance P&C :

en EUR millions



(à taux de change courants) T1 2026 T1 2025 Variation Revenus d’assurance P&C 1 812 1 858 -2,5 % Résultat des activités d’assurance 255 205 +24,0 % Ratio combiné 80,2 % 85,0 % -4,8 pts CSM sur les nouvelles affaires 722 710 +1,8%

Le ratio combiné P&C s’établit à 80,2 % au T1 2026, contre 85,0 % au T1 2025. Il intègre :

une charge liée aux catastrophes naturelles de 4,2 %, résultant d’une faible sinistralité ;

un ratio attritionnel intégrant les commissions de 77,7 %, reflet d’une performance sous-jacente solide, comprenant l’accroissement de la prudence ainsi qu’une provision IBNR 6 de précaution liée au conflit au Moyen-Orient ;

de précaution liée au conflit au Moyen-Orient ; un effet d’actualisation de -10,0 % ;

un ratio des coûts attribuables de 7,8 %.

Le résultat des activités d’assurance P&C de EUR 255 millions découle d’un amortissement de la CSM de EUR 243 millions, d’une libération de l’ajustement pour risque (« Risk Adjustment ») à hauteur de EUR 30 millions, d’un écart d’expérience EUR -2 millions et d’un impact des contrats déficitaires de EUR -16 millions. L’écart d’expérience négatif reflète principalement une sinistralité liée aux catastrophes naturelles inférieure aux attentes et l’accroissement de la prudence.

Renouvellements des traités de réassurance P&C d’avril

Dans un contexte plus concurrentiel lors des renouvellements d’avril, SCOR a protégé ses marges techniques grâce à sa discipline de souscription, se traduisant par une hausse du ratio net de souscription inférieure à 1 point. En cumul annuel, l’augmentation du ratio net de souscription est estimée à 2 points de pourcentage.

Lors des renouvellements d’avril, l’EGPI recule de 8,7 % (soit EUR -66 millions) en réassurance traditionnelle, principalement dû à une réduction volontaire des volumes des lignes de Responsabilité aux États-Unis ainsi qu’une baisse d’environ 3,5 % du prix moyen. En Solutions Alternatives, l’EGPI diminue de 5,5 % (soit EUR -9 millions).

Pour rappel, les primes renouvelées en avril représentent environ 10 % du total des primes de l’activité non-vie (12 % des primes de réassurance non-vie).

Pour les renouvellements à venir en 2026, SCOR se tient prête pour un marché qui reste concurrentiel et maintiendra sa discipline pour réaliser sa stratégie de croissance diversifiée définie dans Forward 2026.

Résultat des activités d’assurance L&H en ligne avec les attentes

Au T1 2026, les revenus d’assurance L&H s’élèvent à EUR 2 004 millions, en baisse de 0,4 % à taux de change constants (-9,1 % à taux de change courants) par rapport au T1 2025. SCOR continue d’augmenter la CSM L&H à travers la souscription de nouveaux contrats (EUR 115 millions de CSM sur les affaires nouvelles7 au T1 2026), principalement en Prévoyance et Longévité.

Le résultat des activités d’assurance L&H2 s’élève à EUR 107 millions au T1 2026. Il intègre :

Un amortissement de la CSM de EUR 87 millions, conforme aux prévisions ;

Une libération de l’ajustement pour risque (« Risk Adjustment ») de EUR 30 millions ;

») de EUR 30 millions ; Un écart d’expérience de EUR -16 millions ;

Un impact positif des contrats déficitaires de EUR 5 millions.

Chiffres clés en réassurance L&H :

en EUR millions



(à taux de change courants) T1 2026 T1 2025 Variation Revenus d’assurance L&H 2 004 2 205 -9,1 % Résultat des activités d’assurance2 107 118 -9,3 % CSM sur les nouvelles affaires7 115 76 +51,4 %

Les investissements dégagent un taux de rendement des actifs de 3,8 %

Au 31 mars 2026, le total des actifs investis atteint EUR 23,5 milliards. L’allocation des actifs de SCOR est optimisée, avec 79 % du portefeuille investi en valeurs obligataires. SCOR dispose d’un portefeuille obligataire de très bonne qualité avec une notation moyenne de A+ et une duration de 4,1 ans.

Chiffres clés en Investissements :

en EUR millions



(à taux de change courants) T1 2026 T1 2025 Variation Total des actifs investis 23 455 24 330 -3,6 % Taux de rendement courant(*) 3,6 % 3,5 % +0,1 pt Taux de rendement des actifs(*)(**) 3,8 % 3,8 % 0 pt

(*) Annualisé ;

(**) Les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR 7 millions au T1 2026 relatifs à l’impact de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR, avant impôts.

Les produits financiers des actifs en portefeuille s’établissent à EUR 219 millions8 au T1 2026. Le rendement sur actifs investis s’élève à 3,8 %8 (contre 3,6 % au T4 2025) et le rendement courant à 3,6 % (contre 3,8 % au T4 2025).

Le taux de réinvestissement ressort à 4,3 %9 au 31 mars 2026, comparé à 4,0 % au 31 décembre 2025. Le portefeuille d’actifs demeure très liquide avec EUR 8,2 milliards de cash-flows financiers attendus au cours des 24 prochains mois10, ce qui permet à SCOR de bénéficier d’un taux de réinvestissement toujours élevé.

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ANNEXE

1 – Principaux chiffres du Groupe SCOR pour le premier trimestre 2026

en EUR millions



(à taux de change courants) T1 2026 T1 2025 Variation Revenus d’assurance 3 815 4 063 -6,1 % Résultats des activités d’assurance1 362 324 +11,9 % Dépenses de gestion 299 301 -0,7 % RoE annualisé2 21,7 % 18,7 % +3,0 pts RoE annualisé hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 21,1 % 18,3 % +2,8 pts Résultat net2,3 225 200 +12,8 % Résultat net3 hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 220 195 +13,0 % Valeur Économique4,5 9 044 9 035 +0,1 % Capitaux propres 4 546 4 582 -0,8 % Marge sur services contractuels (CSM)5 4 498 4 453 +1,0 %

1 : Inclut les revenus sur les contrats financiers publiés selon la norme IFRS 9 ;

2 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR. Impact T1 2026 de EUR 7 millions avant impôts ;

3 : Résultat net consolidé, part du Groupe ;

4 : Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM) ;

5 : Nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

2 – Chiffres clés du compte de résultat du premier trimestre 2026

en EUR millions



(à taux de change courants) T1 2026 T1 2025 Variation Revenus d’assurance 3 815 4 063 -6,1 % Revenus d’assurance P&C 1 812 1 858 -2,5 % Revenus d’assurance L&H 2 004 2 205 -9,1 % Produit financier sur les actifs investis 219 226 -2,9 % Résultat opérationnel 353 317 +11,4 % Résultat net1,2 225 200 +12,8 % Résultat net hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres1 220 195 +13,0 % Bénéfice par action (EUR)2 1,26 1,12 +12,5 % Bénéfice par action (EUR) hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 1,23 1,09 +12,9 % Cash-flow opérationnel 149 150 -0,9 %

1 : Résultat net consolidé, part du Groupe ;

2 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR. Impact T1 2026 de EUR 7 millions avant impôts.

3 – Principaux ratios du compte de résultat du premier trimestre 2026

T1 2026 T1 2025 Variation Taux de rendement des actifs 1, 2 3,8 % 3,8 % 0 pt Ratio combiné P&C3 80,2 % 85,0 % -4,8 pts RoE annualisé4 21,7 % 18,7 % +3,0 pts RoE annualisé hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 21,1 % 18,3 % +2,8 pts Croissance de la Valeur Économique5 7,4 % 6,8 % n.a.

1 : Annualisé ;

2 : Au T1 2026, les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR 7 millions avant impôts relatifs à l’option émise sur les actions propres de SCOR ;

3 : Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commissions variables et du total des frais de gestion attribuables P&C, divisée par les revenus nets d’assurance P&C ;

4 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR. Impact T1 2026 de EUR 7 millions avant impôts ;

5 : Non annualisée. Croissance à hypothèses économiques constantes, hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR. Le point de départ est ajusté du paiement futur du dividende de EUR 1,9 par action (EUR 339 millions au total) au titre de l’exercice 2025, payé au 6 mai 2026. Valeur économique définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4 – Chiffres clés du bilan au 31 mars 2026

en EUR millions

(à taux de change courants) Au

31 mars 2026 Au

31 décembre 2025 Variation Total des actifs investis 1 23 455 23 515 -0,3 % Capitaux propres 4 546 4 427 +2,7 % Actif net comptable par action (EUR) 25,44 24,72 +2,9 % Valeur Économique2 9 044 8 522 +6,1 % Valeur Économique par action (EUR)3 50,60 47,59 +6,3 % Ratio d’endettement4 24,1% 25,3% -1,2 pts Total des liquidités5 2 416 2 236 +8,1 %

1 : Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers ;

2 : La valeur économique (définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM), nette d’impôts) par action inclut les intérêts minoritaires ;

3 : La valeur économique par action exclut les intérêts minoritaires ;

4 : Le ratio de levier est calculé comme étant le pourcentage de la dette subordonnée par rapport à la somme de la valeur économique et de la dette subordonnée en norme IFRS 17 ;

5 : Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie ainsi que les placements à court terme.

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SCOR, un réassureur mondial de premier plan







Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 15,4 milliards d’euros de revenus d’assurance bruts en 2025. Représenté à travers plus de 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com Relations Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com







Relations Investisseurs

Thomas Fossard

InvestorRelations@scor.com







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Généralités

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux des tableaux et du texte. Les pourcentages et les variations en pourcentage sont calculés sur des chiffres complets (y compris les décimales) ; par conséquent, ce communiqué de presse peut contenir des différences non significatives dans les sommes et les pourcentages en raison des arrondis. Sauf indication contraire, les sources pour le classement des entreprises et les positions sur le marché sont internes.

Ce communiqué de presse ne constitue pas, dans quelque pays que ce soit, une offre de vente ou d’échange, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres SCOR, et ne doit pas être interprété comme tel.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles sur la situation financière, les résultats, les activités, la stratégie, les plans et les objectifs de SCOR, notamment en ce qui concerne les projets actuels ou futurs de SCOR.

Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation du futur ou du mode conditionnel, ainsi que par des termes tels que « estimer », « croire », « anticiper », « viser », « s’attendre à », « avoir pour objectif de », « avoir l’intention de », « prévoir de », « projeter », « aboutir à », « devoir », « pouvoir » et d’autres expressions similaires.

Il convient de noter que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles dépend des circonstances et des faits qui se produiront ou non à l’avenir.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles. Ces déclarations, hypothèses, et informations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles (y compris sur des objectifs) peuvent être affectées par des risques connus ou inconnus, des incertitudes identifiées ou non, et d’autres facteurs susceptibles d’impacter de façon significative les résultats, les performances et les réalisations futurs, envisagés ou attendus par SCOR.

En particulier, il convient de noter que l’impact total des risques macroéconomiques, financiers, géopolitiques, climatiques et réglementaires sur les activités et résultats de SCOR ne peut être évalué avec précision.

Par conséquent, l’ensemble des évaluations, des hypothèses et, plus généralement, des chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont nécessairement des estimations basées sur des analyses évolutives, et comprennent un large éventail d’hypothèses théoriques, qui sont très évolutives.

Les informations relatives aux risques et incertitudes pouvant affecter l’activité de SCOR sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé le 13 mars 2026 sous le numéro D.26-0090 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur le site internet de SCOR www.scor.com et de l’AMF www.amf-france.org.

En outre, ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles ne sont pas des "prévisions de bénéfice" au sens de l’article 1 du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/980.

SCOR n’a pas l’intention ni l’obligation de, et ne s’engage en aucun cas à, compléter, mettre à jour, actualiser, revoir ou changer ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles, que ce soit au résultat d’informations nouvelles, d’évènements futurs, ou pour quelque autre raison que ce soit.

Informations financières

Les informations financières du Groupe contenues dans ce communiqué de presse sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l’Union Européenne.

Sauf indication contraire, les éléments du bilan, du compte de résultat et les ratios de l’exercice précédent n’ont pas été reclassés.

Le calcul des ratios financiers (tels que le taux de rendement sur actifs investis, le taux de rendement courant, le rendement des capitaux propres et le ratio combiné) est détaillé dans les annexes de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2026 qui est disponible sur le site internet de SCOR (www.scor.com) (voir pages 24-51).

Les résultats financiers du premier trimestre 2026 inclus dans ce communiqué de presse n’ont pas été audités par les commissaires aux comptes de SCOR.

Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés en euros.

Tout chiffre ou toute donnée financière pour une période postérieure au 31 mars 2026 ne doit pas être considéré comme une prévision des résultats financiers attendus pour ces périodes.

1 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR.

2 Inclut les revenus sur les contrats financiers tels que reportés selon la norme IFRS 9.

3 Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4 Croissance à hypothèses économiques constantes (c’est-à-dire ajustée des variations de taux d’intérêt et de l’impact des changes sur les capitaux propres et la CSM) au 31 mars 2026, hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR.

5 Le ratio de solvabilité est estimé après prise en compte du provisionnement du dividende pour les trois premiers mois, sur la base du dividende payé au titre de l’exercice 2025 (EUR 1,9 par action).

6 Incurred But Not Reported (sinistres survenus non déclarés)

7 Inclut la CSM sur les nouveaux traités et la variation de la CSM sur les traités existants due aux nouveaux contrats (c’est-à-dire les affaires nouvelles sur les contrats existants).

8 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR. Impact T1 2026 de EUR 7 millions avant impôts.

9 Ce taux correspond au taux de réinvestissement théorique fondé sur l’allocation des classes d’actifs de rendement (à savoir le portefeuille obligataire, les prêts et l’immobilier) au T1 2026, conformément aux hypothèses actuelles de duration des réinvestissements. Écarts de rendement (spreads) et courbes de taux au 31/03/2026.

10 Au 31 mars 2026. Comprend les soldes de trésorerie courante ainsi que les coupons et remboursements futurs.

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