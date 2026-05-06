CookieHub veröffentlicht DSAR-Management-Plattform für KMU und erleichtert die Einhaltung der DSGVO und US-amerikanischer Datenschutzbestimmungen

REYKJAVÍK, Island, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CookieHub, die Consent-Management-Plattform, der weltweit mehr als 40.000 Websites vertrauen, hat heute die Einführung seiner DSAR-Management-Plattform (Data Subject Access Request) bekannt gegeben. Die speziell entwickelte Lösung unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dabei, Datenschutzanfragen effizient und kostengünstig zu bearbeiten.

Angesichts der weltweiten Ausweitung von Datenschutzvorschriften sehen sich KMU mit wachsenden Compliance-Anforderungen konfrontiert, die bislang vor allem große Unternehmen betrafen. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU verpflichtet Unternehmen dazu, Anfragen betroffener Personen – darunter Anfragen auf Auskunft, Löschung oder Berichtigung personenbezogener Daten – innerhalb von 30 Tagen zu beantworten. In den USA stellen bundesstaatliche Gesetze wie der CCPA, der CPRA, der VCDPA (Virginia), der CPA (Colorado) und der TDPSA (Texas) vergleichbare Anforderungen. Für Unternehmen mit begrenzten Ressourcen, die diese Anforderungen manuell bewältigen, entstehen erhebliche operative und regulatorische Risiken.

Die DSAR-Plattform von CookieHub ersetzt fehleranfällige E-Mail-Ketten und tabellenbasierte Erfassungen durch einen strukturierten, nachvollziehbaren Workflow. Jede Aktion wird mit einem Zeitstempel versehen und einer verantwortlichen Person zugeordnet. So entsteht ein lückenloser Nachweis, wie ihn Aufsichtsbehörden erwarten.

„Die meisten KMU verfügen nicht über interne Datenschutzteams. Dennoch wird von ihnen erwartet, dass sie dieselben regulatorischen Standards erfüllen wie größere Unternehmen“, so Julius Gudmundsson, CEO von CookieHub. „Unsere DSAR-Plattform soll Unternehmen in diesem Bereich entlasten – damit die Einhaltung von Vorschriften einfacher, strukturierter und übersichtlicher wird.“

Zu den zentralen Funktionen der Plattform gehören ein übersichtliches Anfrage-Dashboard, geführte Schritt-für-Schritt-Workflows, eine automatisierte Fristenüberwachung, vorgefertigte Antwortvorlagen sowie eine revisionssichere Dokumentation. Die Lösung ist benutzerfreundlich konzipiert und erfordert keine komplexe Implementierung.

Die DSAR-Management-Plattform ist direkt in die bestehende Consent-Management-Plattform von CookieHub integriert und bietet KMU damit eine einheitliche Compliance-Lösung für Cookie-Einwilligungen und Betroffenenrechte. Dieser ganzheitliche Ansatz reduziert die operative Komplexität und erhöht die Transparenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.

Die Plattform ist ab sofort ohne zusätzliche Kosten in allen CookieHub-Business-Tarifen verfügbar. Eine 14-tägige kostenlose Testphase ist unter cookiehub.com verfügbar.

Über CookieHub

CookieHub unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung globaler Datenschutzvorschriften, darunter die DSGVO, der CCPA sowie Datenschutzgesetze einzelner US-Bundesstaaten. Die Plattform umfasst Consent-Management, Compliance-Automatisierung und DSAR-Bearbeitung für Unternehmen jeder Größe. CookieHub wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Reykjavík, Island, ist ein Google CMP-Partner mit Gold-Status und nach ISO 27001 zertifiziert.