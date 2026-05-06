CookieHub lance une plateforme de gestion des DSAR destinée aux PME, facilitant ainsi leur conformité au RGPD et à la réglementation américaine sur la protection des données

REYKJAVÍK, Islande, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CookieHub, la plateforme de gestion du consentement utilisée par plus de 40 000 sites Internet dans le monde, annonce ce jour le lancement de sa plateforme de gestion des DSAR (demandes d’accès aux données des personnes concernées). Cette solution a été spécialement conçue pour permettre aux PME de gérer ces demandes de manière efficace et économique.

Face à l’expansion mondiale des réglementations sur la protection des données, les PME sont confrontées à des obligations de conformité autrefois réservées aux grandes entreprises. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE oblige les organisations à répondre aux demandes des personnes concernées, notamment en ce qui concerne les droits d’accès, de suppression ou de rectification des données à caractère personnel, dans un délai de 30 jours. Aux États-Unis, des lois étatiques telles que la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA) et sa version amendée (CPRA), la loi de Virginie sur la protection des données personnelles (VCDPA), la loi du Colorado sur la protection des données personnelles (CPA) et la loi du Texas sur la protection des données personnelles (TDPSA) imposent des exigences similaires. Pour les entreprises aux ressources limitées qui gèrent manuellement ces obligations, le risque opérationnel et réglementaire est considérable.

La plateforme DSAR de CookieHub remplace les échanges d’e-mails sujets aux erreurs et le suivi par tableur par un flux de travail structuré et auditable. Chaque action est horodatée et attribuée, créant ainsi une piste d’audit conforme aux attentes des autorités de régulation.

« La plupart des PME ne disposent pas d’équipes internes dédiées à la protection des données, et pourtant elles doivent respecter les mêmes normes réglementaires que les grandes entreprises », explique Julius Gudmundsson, PDG de CookieHub. « Notre plateforme DSAR a été conçue pour alléger cette charge et rendre la conformité simple, guidée et accessible. »

Les principales fonctionnalités de la plateforme incluent un tableau de bord centralisé des demandes, des flux de travail guidés étape par étape, un suivi automatisé des échéances, des modèles de réponse prédéfinis et un archivage conforme aux exigences d’audit. Cette solution est pensée pour les utilisateurs non experts et ne nécessite aucune mise en œuvre complexe.

La plateforme de gestion des DSAR s’intègre directement à la plateforme de gestion du consentement existante de CookieHub, offrant ainsi aux PME une couche de conformité unifiée pour le consentement à l’utilisation des cookies et les droits des personnes concernées. Cette approche combinée permet de réduire la complexité opérationnelle et d’offrir une meilleure visibilité sur les interactions avec les données clients.

La plateforme est immédiatement disponible et sans frais supplémentaires pour tous les forfaits CookieHub Business. Un essai gratuit de 14 jours est proposé sur cookiehub.com.

À propos de CookieHub

CookieHub aide les entreprises à se conformer aux réglementations internationales en matière de protection des données, telles que le RGPD, le CCPA et les lois étatiques américaines sur la protection des données. Sa plateforme couvre la gestion du consentement, l’automatisation de la conformité et les DSAR pour les entreprises de toutes tailles. Fondée en 2018 et basée à Reykjavík, en Islande, CookieHub est partenaire Google CMP de niveau Gold et certifiée ISO 27001.