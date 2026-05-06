Sampo Oyj, osavuosiraportti, 6.5.2026 klo 8.30

Sampo-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2026

Bruttomaksutulon kasvu jatkui vankkana henkilö- ja pk-yritysasiakkaissa Pohjoismaissa, mutta suuremmissa yritysasiakkaissa ja Isossa-Britanniassa kehitys oli vaimeampaa.

Underwriting-tulos vahvistui 9 prosenttia kiintein valuuttakurssein 368 miljoonaan euroon, ja konsernin yhdistetty kulusuhde pysyi vahvana 84,4 prosentissa.

Osakekohtainen operatiivinen tulos kehittyi vahvasti, mutta raportoitua osakekohtaista tulosta painoi markkina-arvojen voimakas heilunta geopoliittisen epävarmuuden vallitessa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen vahvan kehityksen myötä näkymää vuoden 2026 underwriting-tuloksesta on nostettu 1 525–1 625 miljoonaan euroon aiemmasta 1 485–1 600 miljoonasta eurosta.

Sampo tulee käynnistämään uuden 350 miljoonan euron suuruisen takaisinosto-ohjelman, joka perustuu vuoden 2025 operatiiviseen tulokseen ja NOBA-osakkeiden myyntiin helmikuussa 2026.

Solvenssi II -vakavaraisuussuhde säilyi vahvana 174 prosentissa voitonjakokertymä ja uusi takaisinosto-ohjelma huomioiden, ja velkaisuusaste oli 23,7 prosenttia.

Sammon olemassa olevien reservien odotetaan kattavan arvioidun vaikutuksen, joka mahdollisesti aiheutuu Tanskan työtapaturmavakuutuksia koskevasta oikeuden päätöksestä.

”Vuoden 2026 ensimmäinen neljännes antoi vahvan perustan jatkaa arvonluontia läpi vuoden ja alleviivasi Sammon ainutlaatuisen profiilin resilienssiä laajasti hajautettuna, johtavana vahinkovakuuttajana”, sanoo Sammon konsernijohtaja Morten Thorsrud.

Avainluvut

Milj. e 1–3/

2026 1-3/

2025 Muutos, % Bruttomaksutulo 3 752 3 701 1 Vakuutusmaksutuotot, netto 2 363 2 188 8 Underwriting-tulos 368 336 10 Nettorahoitustulos -276 101 — Tulos ennen veroja 28 377 -93 Nettotulos -46 285 — Operatiivinen tulos 347 297 17 Osakekohtainen tulos (EUR) -0,02 0,11 — Osakekohtainen operatiivinen tulos (EUR) 0,13 0,11 19 1-3/

2026 1-3/

2025 Muutos Riskisuhde, % 59,6 58,9 0.6 Toimintakulusuhde, % 24,8 25,7 -0.9 Yhdistetty kulusuhde, % 84,4 84,6 -0.2 Solvenssi II -vakavaraisuussuhde (sis. osinkokertymän), % 174 180 -6



Bruttomaksutulo ja vakuutusmaksutuotot sisältävät broker-liiketoiminnan tuotot. Tammi-maaliskuun 2025 bruttomaksutulo oikaistiin vuoden 2025 puolivuosikatsauksen yhteydessä. Vertailukelpoinen bruttomaksutulon kasvu lasketaan käyttäen kiinteitä valuuttakursseja ja se on oikaistu poissulkemaan mahdolliset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten portfoliosiirrot, muutokset suurten sopimusten alkamispäivissä ja muutokset kirjanpitomenetelmissä. Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Sampo säilytti vankan operatiivisen vireensä, ja kannattavuus oli vahva kaikissa segmenteissä, mikä siivitti underwriting-tuloksen 9 prosentin kasvuun kiintein valuuttakurssein. Samalla taseemme säilyi vahvana lisääntyneestä geopoliittisesta epävarmuudesta ja markkinaheilunnasta huolimatta. Tämän myötä aiomme käynnistää 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman.

Sampo aloitti vuoden vahvasti, kun keskeiset kasvualueet jatkoivat hyvää kehitystä ja underwriting-marginaalit vahvistuivat kustannustehokkuuden paranemisen sekä Pohjoismaissa myönteisenä jatkuneen alla olevan kehityksen siivittäminä.

Henkilöasiakasliiketoimintamme Pohjoismaissa jatkoi Sammon kasvun moottorina 6 prosentin vertailukelpoisella kasvulla, ja tätä tuki myönteinen kehitys kaikissa maissa ja vakuutustuotteissa. Henkilövakuutuksissa kasvua kertyi 9 prosenttia Norjan ja Suomen kehittyessä vahvimmin. Vaikka uusien autojen myynnin vaisu kehitys Ruotsissa rasitti edelleen white label -kumppanuuksiamme moottoriajoneuvomarkkinalla, If-tuotemerkin ajoneuvovakuutukset kehittyivät hyvin ja kasvu oli 10 prosenttia.

Isossa-Britanniassa onnistuimme edelleen kasvamaan valikoidusti, minkä myötä voimassa olevien vakuutussopimusten määrä kasvoi 3 prosenttia neljänneksen aikana. Vaikka Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutusten hinnoitteluympäristö on viime aikoina ollut yleisesti varsin vakaa, markkina on yhä kilpailtu. Siksi keskitymme edelleen kurinalaiseen underwriting-toimintaan ja varmistamaan portfoliomme laadun samalla, kun jatkamme investointeja kyvykkyyksiin, jotka tukevat pidemmän aikavälin kasvutavoitteitamme.

Pohjoismaiden pk-yritysasiakasliiketoimintamme kehittyi hyvin korkean asiakaspysyvyyden, asiakasmäärän kasvun ja vahvan digitaalisen myynnin ansiosta. Sen sijaan suuremmissa yritysasiakkuuksissa kova kilpailu painoi vuoden alun sopimusten uusimisia. Toisaalta Sampo hyötyi jälleenvakuutuksen alhaisemmista hinnoista, mikä johtui paitsi suotuisista markkinaolosuhteista, myös viimeaikaisista toimistamme suurten kiinteistöriskien vähentämiseksi.

Pohjoismaissa toimivalle vahinkovakuuttajalle ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti ajanjakso, jolloin sääolosuhteet voivat näytellä merkittävää roolia. Tänä vuonna talvinen alku vaihtui neljänneksen loppua kohden selvästi suotuisampiin sääolosuhteisiin. Tämän vuoksi säähän liittyvät korvauskulut olivat neljänneksellä alkuperäisiä odotuksiamme matalammat. Kun lisäksi suurvahinkojen kehitys oli odotettua parempaa, olemme päättäneet nostaa vuoden 2026 underwriting-tuloksen näkymäämme 1 525–1 625 miljoonaan euroon aiemmasta 1 485–1 600 miljoonasta eurosta, mikä vastaa 3-9 prosentin vuosikasvua.

Ensimmäinen vuosineljännes toi mukanaan myös uuden lisääntyneen geopoliittisen epävarmuuden aallon. Operatiiviset vaikutukset Sampoon ovat toistaiseksi olleet rajallisia, mutta seuraamme tarkasti mahdollista korvausinflaation kiihtymistä, ja säilytämme kurinalaisuuden hinnoittelussa myös siinä tapauksessa, että Hormuzinsalmen häiriöt pitkittyvät. Merkittävin vaikutus Sampoon kumpuaa kuitenkin pääomamarkkinoiden kasvaneesta volatiliteetista, joka heijastui ensimmäisen neljänneksen nettorahoitustulokseemme. Tästä huolimatta ydinsijoitussalkkumme, pois lukien vanhat finanssisijoitukset, kehitys oli valtaosin vakaa ja vakavaraisuussuhde säilyi vahvana alleviivaten taseemme vahvuutta epävarmoina aikoina. Taseemme vahvuudesta kertoo myös se, että pystymme kattamaan Tanskassa lakisääteisiä työtapaturmia koskevan oikeuspäätöksen arvioidut vaikutukset olemassa olevilla reserveillämme.

Vahvan taseemme mahdollistamana aiomme käynnistää uuden 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, josta 250 miljoonaa euroa perustuu vuoden 2025 operatiiviseen tulokseen ja loppuosa rahoitetaan hiljattain toteutetulla NOBA-osakkeiden myynnillä. Jälkimmäisen osalta olemme nyt palauttaneet puolet vuoden 2024 pääomamarkkinapäivässä viestitystä enintään 500 miljoonasta eurosta, ja olemme edelleen sitoutuneet palauttamaan myös loput, kun myymme vanhoja finanssisijoituksia.

Yhteenvetona voin todeta, että vuoden 2026 ensimmäinen neljännes antoi vahvan perustan jatkaa arvonluontia läpi vuoden ja alleviivasi Sammon ainutlaatuisen profiilin resilienssiä laajasti hajautettuna, johtavana vahinkovakuuttajana.

Morten Thorsrud

Konsernijohtaja





NÄKYMÄT VUODELLE 2026

Vuoden alussa Pohjoismaissa vallitsivat talviset sääolosuhteet, mikä heijastui vuoden 2026 alkunäkymiin. Merkittävästi suotuisammat olosuhteet ensimmäisen neljänneksen loppupuolella kuitenkin johtivat siihen, että koko neljänneksen säävahingot jäivät odotettua vähäisemmiksi. Lisäksi ensimmäisellä neljänneksellä koettiin budjetoitua vähemmän suurvahinkoja. Maksutulon kasvun osalta henkilöasiakasliiketoiminnassa nähtiin vankkaa kehitystä ensimmäisellä neljänneksellä, minkä lisäksi yritysasiakasliiketoiminnot hyötyivät matalammista jälleenvakuutushinnoista. Nämä tekijät huomioon ottaen Sampo on päättänyt tarkistaa taloudellisia näkymiään vuodelle 2026.

Konsernin vakuutusmaksutuotot: 9,6–9,8 miljardia euroa (aiemmin 9,5–9,8 miljardia euroa) tarkoittaen 6–8 prosentin vuosikasvua.

Konsernin underwriting-tulos: 1 525–1 625 miljoonaa euroa (aiemmin 1 485–1 600 miljoonaa euroa) tarkoittaen 3–9 prosentin vuosikasvua.

Sammon underwriting-tulosta koskeva ennuste perustuu arvioihin säävahingoista, suurvahingoista, aiempien vuosien korvausvastuun kehityksestä ja muista tekijöistä, jotka voivat vaihdella ajoittain ja ovat Sammon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tämän vuoksi ennustetta on päivitettävä säännöllisesti, jotta se vastaa toteumaa. Kvartaalitasolla poikkeamat normaaleista ja budjetoiduista tasoista ovat tavanomaisia, ja Sampo pyrkii ottamaan nämä laajalti huomioon kvartaaliraportoinnin näkymissään. Underwriting-tuloksen ohella merkittävä osa Sammon tuloksesta kertyy sijoitustoiminnan tuotoista sekä vakuutuksen nettorahoitustuotoista tai -kuluista, minkä vuoksi näkymissä tapahtuvien muutosten ei voi olettaa siirtyvän samassa suhteessa nettotulokseen. Sampo ei anna näkymiä sen nettorahoitustulokselle.

Näkymät vuodelle 2026 ovat linjassa Sammon vuosille 2024–2026 asettamien tavoitteiden kanssa, joihin lukeutuvat alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde vuositasolla ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksen yli 9 prosentin keskimääräinen kasvu vuositasolla. Näkymiin sisältyy vahinkojen toteutumista ja korvauskuluja koskeviin arvioihin, valuuttakursseihin sekä kilpailudynamiikkaan liittyvää epävarmuutta. Erityisesti vakuutusmaksutuottoja koskeva ennuste on riippuvainen kilpailutilanteesta, joka voi tietyillä alueilla, kuten Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuuttamisessa, muuttua nopeasti. Näkymissä esitetyt vakuutusmaksutuotot ja underwriting-tulos perustuvat viimeisimmän raportointipäivän valuuttakursseihin.

SAMPO OYJ

Hallitus

Sampo-konsernin tammi–maaliskuun 2026 osavuosiraportti ja tiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tänään 6.5.2026 klo 10.30.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://events.inderes.com/sampo/q1-2026-jql3h6xatr/dial-in

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne ja transkripti ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa.



Lisätiedot:

Lars Kufall Beck, talousjohtaja, puh. 010 516 0010

Mirko Hurmerinta, väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0032

Mediayhteydet: media@sampo.fi

Liite