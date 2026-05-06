Sampo Oyj, pörssitiedote, 6.5.2026 klo 8.45

Sampo käynnistää 350 miljoonan euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Sammon hallitus on päättänyt käynnistää 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Osto-ohjelman aikana Sammon A-osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 350 miljoonaa euroa ja Sammon A-osakkeita voidaan ostaa enintään 45 miljoonaa kappaletta, joka on noin 1,69 prosenttia kaikista Sammon osakkeista. Takaisinosto-ohjelma alkaa aikaisintaan 7.5.2026 ja päättyy viimeistään 30.10.2026. Osto-ohjelma perustuu 22.4.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämään valtuutukseen.

”Sampo on sitoutunut houkuttelevaan voitonjakoon samalla, kun se ylläpitää vahvaa, mutta tehokasta tasetta. Uudesta takaisinosto-ohjelmasta 250 miljoonaa euroa perustuu konsernin voitonjakopolitiikan mukaisesti vuoden 2025 operatiiviseen tulokseen ja loppuosa helmikuussa toteutettuun NOBA-osakkeiden myyntiin. Hallitus tarkastelee mahdollisuuksiaan kasvattaa osto-ohjelmaa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, mikäli Sampo onnistuu kerryttämään lisää ylimääräistä pääomaa myymällä vanhoja finanssisijoituksiaan houkuttelevalla arvostuksella”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen.

Osakkeiden hankintahinnan ei tule olla korkeampi kuin takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena). Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulee olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin, CBOE:n, Turquoisen ja Aquisin julkisessa kaupankäynnissä. Julkisessa kaupankäynnissä hankittavien osakkeiden lisäksi osakkeita voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä hankkia nopeutetun tarjousmenettelyn kautta, jos sellaisia järjestetään.



Julkisessa kaupankäynnissä toteutettavat takaisinostot toteutetaan ns. suojasatamamenettelyllä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 5 artiklan mukaisesti. Sampo on nimittänyt Morgan Stanleyn osakkeiden takaisinosto-ohjelman pääjärjestäjäksi. Pääjärjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Sammosta riippumatta ilmoitettujen rajojen mukaisesti.



Omien osakkeiden hankinta toteutetaan käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa. Takaisinostoilla on tarkoitus pienentää Sammon pääomaa, sillä takaisinostetut osakkeet mitätöidään.

Sampo raportoi osakkeiden takaisinostoista jatkossa kerran viikossa julkaistavin pörssitiedottein.





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032



