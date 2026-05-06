Voici les économies de CO₂ et d’eau réalisées par Fristads et ses clients en 2025

Les vêtements de travail à déclaration environnementale de Fristads ont permis aux clients de réduire significativement l’impact environnemental de leurs achats de vêtements professionnels. Sur la base du nombre de vêtements Fristads Green vendus en 2025, les clients ont économisé suffisamment d’eau pour remplir 3 840 piscines olympiques, ainsi que des émissions de CO₂e équivalentes à 1 850 vols aller-retour entre Helsinki et Munich*.

Ces économies ont été calculées à l’aide des Environmental Product Declarations (EPD), des documents vérifiés par des tiers qui mesurent l’impact environnemental d’un vêtement sur l’ensemble de son cycle de vie : de l’extraction des matières premières et la fabrication jusqu’à l’utilisation et la fin de vie.

« Réduire l’impact climatique commence par le mesurer », déclare Petra Öberg Gustafsson, Managing Director chez Fristads.

« Les EPD fournissent à nos clients des données transparentes et fiables, leur permettant de comparer les produits et de prendre des décisions éclairées qui réduisent à la fois les émissions et l’utilisation des ressources. »

Mesurer l’impact des vêtements de travail

Fristads est devenue en 2019 la première entreprise au monde à introduire une Environmental Product Declaration pour des vêtements et reste à ce jour le seul fabricant de vêtements de travail à appliquer des EPD à ses produits. Grâce aux données issues de ces EPD, Fristads a pu identifier les principales sources d’émissions tout au long du processus de production et développer des vêtements de travail à impact environnemental réduit par rapport aux vêtements produits de manière conventionnelle : Fristads Green.

En 2025 seulement, les clients de Fristads ont économisé collectivement environ 9,6 millions de mètres cubes d’eau et 1 183 tonnes de CO₂e en choisissant des produits Fristads Green plutôt que des vêtements produits de façon conventionnelle. Cela correspond à environ 3 840 piscines olympiques et 1 850 vols aller-retour entre Helsinki et Munich.

« Les vêtements de travail peuvent sembler représenter une part limitée de l’empreinte environnementale d’une entreprise, mais à l’échelle des achats industriels, l’impact devient rapidement significatif », explique Petra Öberg Gustafsson.

« En combinant un design durable avec des données environnementales mesurables, nous aidons nos clients à réduire leur impact climatique sans compromettre la sécurité ni la performance. »

Soutenir les objectifs climatiques des clients

Aujourd’hui, les vêtements Fristads Green sont disponibles dans toutes les grandes catégories de produits, y compris la construction, les services et l’industrie, ainsi que les vêtements haute visibilité et de protection contre les intempéries. Cet automne, Fristads étendra le concept à l’un des segments les plus techniquement exigeants : les vêtements de protection multinormes, avec le lancement de la nouvelle collection Multinorm Green.

En fournissant des données environnementales vérifiées pour chaque vêtement, les EPD permettent aux clients de comparer les produits, de justifier leurs décisions d’achat et d’intégrer les données relatives aux vêtements de travail dans leurs rapports de durabilité, y compris les émissions de Scope 3. Fristads a également développé un outil numérique – le Green Calculator – qui permet aux clients de visualiser facilement l’impact de leurs choix en matière de vêtements de travail. L’entreprise propose en outre une check-list en cinq étapes pour aider les organisations à réduire leur impact environnemental via leurs décisions d’achat.

« Les vêtements de travail font partie de l’impact climatique de nos clients, mais représentent aussi une opportunité », souligne Petra Öberg Gustafsson.

« Grâce à des données concrètes sur les émissions de CO₂e et la consommation d’eau tout au long du cycle de vie d’un vêtement, les clients peuvent prendre des décisions véritablement éclairées. »

Une composante de la stratégie de durabilité

L’augmentation de la part de vêtements Fristads Green à déclaration environnementale fait partie intégrante de la stratégie globale de durabilité de Fristads, ainsi que de son objectif de réduire de 50 % les émissions absolues de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2022.

Grâce à l’extension des EPD à l’ensemble de ses collections, Fristads continue de montrer la voie vers une transformation durable de l’industrie des vêtements de travail.

« Notre ambition n’est pas seulement de réduire notre propre empreinte, mais aussi d’élever le niveau pour l’ensemble du secteur », conclut Petra Öberg Gustafsson.

« Une durabilité crédible commence par des données fiables. Lorsqu’on peut mesurer l’impact, on peut aussi le réduire. »

Pour en savoir plus sur la démarche de durabilité de Fristads, consultez le Sustainability Report 2025, récemment publié.



*Source : https://www.openco2.net/en/co2-converter/

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