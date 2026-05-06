KH Group Oyj

Pörssitiedote 6.5.2026 klo 10.40

KH Group Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi Minni Lempinen

KH Groupin uudeksi talousjohtajaksi on nimitetty KTM Minni Lempinen, joka aloittaa tehtävässään 17.8.2026. Lempinen on aikaisemmin toiminut muun muassa Endomines Finland Oyj:n talousjohtajana.

”Minnin osaaminen ja kokemus talousorganisaatioiden kehittämisestä ovat arvokkaita KH Groupille, jonka muutosmatka pääomasijoitusmaailmasta konekauppaan keskittyvään konserniin on loppusuoralla”, toteaa KH Groupin toimitusjohtaja Carl Haglund.

"On hienoa liittyä KH Groupin tiimiin yhtiön muutosvaiheessa ja päästä mukaan rakentamaan yhtiön tulevaisuutta. Jatkamme strategian johdonmukaista toteuttamista keskittymällä ydinliiketoimintojen vahvistamiseen, konsernirakenteen selkeyttämiseen ja kannattavuuden parantamiseen", toteaa Minni Lempinen.

KH Groupin väistyvä talousjohtaja Tommi Rötkin jää pois yhtiön palveluksesta 3.6.2026.

Pekka Raatikainen on nimitetty ylimenoajaksi KH Groupin väliaikaiseksi talousjohtajaksi. Raatikainen on aikaisemmin toiminut muun muassa Relais Groupin ja Fiboxin talousjohtajana.

toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.