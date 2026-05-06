FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle des droits de vote 04 2026

Société FLEURY MICHON
Information relative au
nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Pouzauges, le 6 mai 2026
Fleury Michon publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 30 avril 2026.
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Date
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Nombre d’actions
Composant le capital
Social (1)
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Nombre de droits de
vote théoriques
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Nombre de droits de
vote exerçables (2)
|Au 30 04 2026
|4 387 757
|7 495 189
|7 240 458
1) Pour mémoire, 4 387 757 actions à fin mars 2026.
2)) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.
Pièce jointe