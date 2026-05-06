FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 04 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

AMF2017!          
 Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
 Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
 SIREN : 572058329        
 Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
            
 Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
            
 TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
            
 Opérations du mois de :avril       
            
 I. INFORMATIONS CUMULEES
            
            
 Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :254 731/5,81%  
            
 Solde au [date], date de la dernière déclaration :    253 522  
            
 Nombre de titres achetés dans le mois :    2 419  
 Nombre de titres vendus dans le mois :     1 210  
 Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
 Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
 Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
            


 II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
 (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
         
 Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
 (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
         
 01/04/2026CICA8888 21,891 926,60 
 01/04/2026CICV22 22,05 44,10 
 02/04/2026CICA4040 21,96 878,50 
 02/04/2026CICV2323 22,02 506,40 
 07/04/2026CICA7777 21,701 670,90 
 07/04/2026CICV111111 22,022 444,00 
 08/04/2026CICA3737 22,37 827,80 
 08/04/2026CICV160160 22,563 610,20 
 09/04/2026CICA152152 22,323 392,70 
 09/04/2026CICV176176 22,904 030,40 
 10/04/2026CICA3131 22,31 691,50 
 10/04/2026CICV1414 22,50 315,00 
 13/04/2026CICA3131 22,20 688,30 
 13/04/2026CICV88 22,30 178,40 
 14/04/2026CICA11 22,00 22,00 
 14/04/2026CICV1111 22,36 246,00 
 15/04/2026CICA13526 22,142 988,50 
 15/04/2026CICV9393 22,652 106,70 
 16/04/2026CICA12816 22,302 854,40 
 16/04/2026CICV2626 22,49 584,80 
 17/04/2026CICA13016 22,282 896,00 
 17/04/2026CICV4949 22,401 097,80 
 20/04/2026CICA1211 22,302 698,20 
 20/04/2026CICV3333 22,59 745,40 
 21/04/2026CICA1321 22,302 944,10 
 21/04/2026CICV9393 22,802 120,40 
 22/04/2026CICA20064 22,524 503,30 
 22/04/2026CICV272272 23,116 286,00 
 23/04/2026CICA1481 22,283 296,90 
 23/04/2026CICV11 22,20 22,20 
 24/04/2026CICA19923 22,274 432,60 
 24/04/2026CICV2323 22,20 510,60 
 27/04/2026CICA20731 22,304 616,20 
 27/04/2026CICV11 22,40 22,40 
 28/04/2026CICA19916 22,254 426,80 
 28/04/2026CICV1616 22,29 356,70 
 29/04/2026CICA20218 22,184 481,00 
 29/04/2026CICV1818 22,11 397,90 
 30/04/2026CICA1617 22,153 566,60 
 30/04/2026CICV8080 22,151 772,00 

Pièce jointe


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