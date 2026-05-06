Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 6.5.2026 klo 13.00

Marimekon osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2026 julkistaminen

Marimekko Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026 julkistetaan keskiviikkona 13.5.2026 kello 8.00. Tiedote ja siihen liittyvät materiaalit ovat saatavilla julkistamisen jälkeen yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille pidetään 13.5.2026 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/q1-2026. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on yli 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com