Stella-Jones annonce ses résultats du premier trimestre

Ventes de 791 millions $ , en hausse par rapport à 773 millions $ au T1 2025

Résultat d'exploitation de 97 millions $ , comparativement à 143 millions $ au T1 2025

BAIIA ajusté 1 de 136 millions $, soit une marge 1 de 17,2 %, contre 141 millions $ au T1 2025, ou une marge de 18,2 %

Robustes liquidités de 646 millions $ à la clôture du trimestre





MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX: SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son premier trimestre clos le 31 mars 2026.

« Nous sommes satisfaits de la solide performance de la catégorie des produits destinés aux sociétés de services publics, portée par une demande soutenue pour les poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics et la réalisation efficace des engagements contractuels obtenus de nos clients », a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « Notre performance continue d'être appuyée par une gestion rigoureuse des opérations. Dans le cadre de notre engagement envers l'amélioration continue, nous faisons progresser des initiatives ciblées dans l'ensemble de l'entreprise, en mettant actuellement l'accent sur l'optimisation de notre réseau de production de traverses de chemin de fer, l'amélioration de l'efficacité et le soutien de la croissance future. Nous faisons également progresser nos priorités stratégiques de croissance, notamment avec la finalisation du choix de l'emplacement de notre nouvelle usine de fabrication de treillis en acier aux États-Unis. Forts de la solidité de notre situation financière et de l'apport rentable des acquisitions réalisées récemment, nous sommes bien positionnés pour continuer à créer de la valeur pour nos partenaires du secteur des infrastructures et nos actionnaires », a conclu M. Vachon.

Faits saillants financiers

(en millions $ CA, sauf les ratios et les données par action)



Périodes de trois mois

closes les 31 mars 2026 2025 Ventes 791 773 Bénéfice brut1 155 168 Marge du bénéfice brut1 19,6 % 21,7 % BAIIA ajusté1 136 141 Marge du BAIIA ajusté1 17,2 % 18,2 % Résultat net 60 93 Résultat par action (« RPA ») - de base et dilué 1,10 1,67 RPA ajusté - de base et dilué1 1,12 1,15 Au 31 mars

2026 31 décembre

2025 Dette nette sur le BAIIA ajusté1 2,6 x 2,6 x 1Ces termes désignés n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué pour obtenir des explications sur les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières utilisées et présentées par la Société, ainsi que les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus directement comparables des PCGR.



Résultats du premier trimestre

Les ventes au premier trimestre ont atteint 791 millions $, comparativement aux ventes de 773 millions $ effectuées lors de la même période l'an dernier. Si on exclut l'apport des acquisitions réalisées en 2025 de 42 millions $ ainsi que l’effet défavorable de la conversion des devises de 30 millions $, les ventes de bois traité sous pression ont augmenté de 10 millions $, soit 1 %, en raison principalement d'une hausse des volumes de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par une composition des ventes moins avantageuse pour les poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics, par rapport à la même période l'an dernier, et par un recul des ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel. La baisse des ventes de billots et de bois d’œuvre par rapport à la période correspondante du précédent exercice est en grande partie attribuable à une diminution de l’activité de négociation de bois d’œuvre.

Produits en bois traité sous pression :

Produits destinés aux sociétés de services publics (59 % des ventes au T1-26) : Les ventes de produits destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 469 millions $ au premier trimestre de 2026, comparativement aux ventes de 419 millions $ réalisées lors de la période correspondante en 2025. Si on exclut l’apport des acquisitions réalisées en 2025 ainsi que l'effet de conversion des devises, les ventes de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 26 millions $, soit 6 %, par rapport à la même période l'an dernier. L’augmentation des ventes est attribuable à la vigueur soutenue des volumes générés par les sociétés de services publics, témoignant de l'apport des engagements contractuels pluriannuels conclus avec ces clients. Cette croissance des ventes a été atténuée par une baisse des prix de vente, découlant essentiellement de changements dans la composition des ventes. Au premier trimestre de l'exercice 2025, la composition des ventes avait contribué à des prix moyens plus avantageux en raison d'une proportion plus élevée de poteaux destinés aux sociétés de services publics munis d’une enveloppe résistante au feu.

: Les ventes de produits destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 469 millions $ au premier trimestre de 2026, comparativement aux ventes de 419 millions $ réalisées lors de la période correspondante en 2025. Si on exclut l’apport des acquisitions réalisées en 2025 ainsi que l'effet de conversion des devises, les ventes de poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 26 millions $, soit 6 %, par rapport à la même période l'an dernier. L’augmentation des ventes est attribuable à la vigueur soutenue des volumes générés par les sociétés de services publics, témoignant de l'apport des engagements contractuels pluriannuels conclus avec ces clients. Cette croissance des ventes a été atténuée par une baisse des prix de vente, découlant essentiellement de changements dans la composition des ventes. Au premier trimestre de l'exercice 2025, la composition des ventes avait contribué à des prix moyens plus avantageux en raison d'une proportion plus élevée de poteaux destinés aux sociétés de services publics munis d’une enveloppe résistante au feu. Traverses de chemin de fer (25 % des ventes au T1-26) : Les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé de 10 millions $ au premier trimestre de 2026 pour se chiffrer à 198 millions $, comparativement aux ventes de 208 millions $ réalisées lors de la même période l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer sont demeurées relativement stables. Le recul des volumes réalisés auprès des exploitants de chemins de fer de catégorie 1, qui reflète la dynamique concurrentielle actuelle, a été compensé par une forte croissance enregistrée auprès des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1, résultant de projets reportés de 2025 et d’une accélération dans la réalisation de projets.

: Les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé de 10 millions $ au premier trimestre de 2026 pour se chiffrer à 198 millions $, comparativement aux ventes de 208 millions $ réalisées lors de la même période l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer sont demeurées relativement stables. Le recul des volumes réalisés auprès des exploitants de chemins de fer de catégorie 1, qui reflète la dynamique concurrentielle actuelle, a été compensé par une forte croissance enregistrée auprès des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1, résultant de projets reportés de 2025 et d’une accélération dans la réalisation de projets. Bois d'œuvre à usage résidentiel (10 % des ventes au T1-26) : Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont fléchi pour s'établir à 76 millions $ au premier trimestre de 2026, comparativement à des ventes de 88 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont reculé de 10 millions $, soit 11%. Ce recul est attribuable à une demande plus faible du marché et à une baisse des prix de vente du bois d’œuvre sur le marché par rapport à la même période l’an dernier.

: Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont fléchi pour s'établir à 76 millions $ au premier trimestre de 2026, comparativement à des ventes de 88 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont reculé de 10 millions $, soit 11%. Ce recul est attribuable à une demande plus faible du marché et à une baisse des prix de vente du bois d’œuvre sur le marché par rapport à la même période l’an dernier. Produits industriels (4 % des ventes au T1-26) : Les ventes de produits industriels ont diminué de six millions $ pour se chiffrer à 33 millions $ au premier trimestre de 2026, comparativement à des ventes de 39 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de produits industriels ont baissé de quatre millions $, soit 10 %, en raison principalement d’une baisse des volumes de bois d’œuvre destiné aux projets de ponts ferroviaires.





Billots et bois d'œuvre :

Billots et bois d'œuvre (2 % des ventes au T1-26) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d’œuvre se sont élevées à 15 millions $ au premier trimestre de 2026, comparativement aux ventes de 19 millions $ effectuées lors de la même période en 2025. Le recul des ventes par rapport au premier trimestre de 2025 s’explique en grande partie par une baisse des activités de négociation de bois d’œuvre.





Le bénéfice brut s'est chiffré à 155 millions $ en 2026, contre 168 millions $ en 2025, ce qui représente des marges respectives de 19,6 % et 21,7 %. La diminution traduit une composition des ventes moins avantageuse pour les poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics, l’incidence négative de la conversion des devises et l'impact du recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des activités de 10 millions $ constaté au premier trimestre 2025 à la suite d'un incendie survenu dans une installation en 2023, compensées en partie par la contribution supplémentaire au bénéfice brut des acquisitions réalisées en 2025.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 97 millions $ au premier trimestre de 2026, comparativement à 143 millions $ lors de la même période l’an dernier. Sur une base ajustée, le résultat d’exploitation1 a reculé pour s’établir à 99 millions $, contre 105 millions $ au premier trimestre du précédent exercice, l’apport des acquisitions réalisées en 2025 ayant été plus que contrebalancé par une composition des ventes moins avantageuse concernant les poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics et par une hausse des coûts. Ce dernier facteur est en grande partie attribuable à l’impact de cinq millions $ de la réévaluation à la juste valeur de la rémunération fondée sur des actions, découlant de l’appréciation du cours de l’action de la Société. En conséquence, le BAIIA ajusté s’est établi à 136 millions $, soit 17,2 % des ventes, comparativement à 141 millions $, ou 18,2 % des ventes, au premier trimestre de 2025.

Le résultat net au premier trimestre de 2026 s’est élevé à 60 millions $, soit 1,10 $ par action, comparativement à un résultat net de 93 millions $, ou 1,67 $ par action, lors du trimestre correspondant en 2025. Sur une base ajustée, le résultat net se chiffre à 61 millions $, soit 1,12 $ par action, comparativement à 64 millions $, ou 1,15 $ par action, au premier trimestre de 2025.

1 Ces termes désignés n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué pour obtenir des explications sur les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières utilisées et présentées par la Société, ainsi que les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus directement comparables des PCGR.

Liquidités et ressources en capital

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2026, Stella-Jones a utilisé ses liquidités pour soutenir l’augmentation saisonnière de ses besoins en fonds de roulement, investir dans les dépenses en immobilisations et racheter des actions pour une contrepartie de 15 millions $. La Société a également déclaré un dividende trimestriel de 0,34 $ par action ordinaire pour un montant total de 18 millions $.

Au cours du trimestre, la Société a finalisé le choix de l’emplacement de sa nouvelle usine américaine de fabrication de treillis d’acier qui sera construite à Fayetteville, au Tennessee. Bien que le projet soit en cours, aucune dépense en immobilisations n’a été engagée au cours du premier trimestre de 2026.

Au 31 mars 2026, la situation financière de la Société demeurait saine. La Société avait des liquidités disponibles2 de 646 millions $ et la dette nette sur le BAIIA ajusté s’établissait à 2,6 x, reflétant la hausse saisonnière habituelle du fonds de roulement observée au premier trimestre de l’exercice.

2 Somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des facilités de crédit non utilisées, déduction faite des lettres de crédit en cours et de certaines garanties.

Objectifs financiers

Les objectifs financiers fixés pour la période 2026-2028 figuraient dans le communiqué de presse de la Société publié le 20 novembre 2025, à l'occasion de sa Journée des investisseurs 2025. Comme indiqué plus en détail ci-dessous dans la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué, à compter du premier trimestre 2026, la Société a choisi d'ajuster la présentation de certaines de ses mesures financières non conformes aux PCGR et de ses ratios non conformes aux PCGR, notamment sa marge du BAIIA et son RPA (de base et dilué), qui sont maintenant présentés respectivement comme marge du BAIIA ajusté et RPA ajusté (de base et dilué). En conséquence, les objectifs financiers relatifs à la marge du BAIIA et au RPA (de base et dilué) de la Société doivent désormais être interprétés comme se référant respectivement à la marge du BAIIA ajusté et au RPA ajusté (de base et dilué). Les modifications précédentes n'ont aucune incidence sur les objectifs sous-jacents, qui restent à 17,5-18,5 % et > 10 % de TCAC pour la marge du BAIIA ajusté et le RPA ajusté (de base et dilué), respectivement.

Dividende trimestriel

Le 5 mai 2026, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,34 $ par action ordinaire, payable le 19 juin 2026 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 2 juin 2026. Il s'agit d'un dividende admissible.

Téléconférence

Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 6 mai 2026 à 8 h, heure avancée de l'Est (« HAE ») pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-800 990 2777 (identifiant de conférence 85640). La conférence téléphonique sera accessible via une webdiffusion audio à partir du site Web de la Société à la page d’accueil de la section Relations avec les investisseurs ou ici : https://meetings.lumiconnect.com/400-925-467-567 . L'enregistrement sera accessible à compter de 13 h HAE le mercredi 6 mai 2026, jusqu'à 23 h 59 HAE, le mercredi 13 mai 2026.

Assemblée annuelle des actionnaires

Stella-Jones tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 6 mai 2026, à 11 h 00, HAE. Les personnes intéressées peuvent assister en personne à l'assemblée qui se tiendra au 1250, boul. René-Lévesque Ouest, suite 3610, à Montréal (Québec) ou encore en mode virtuel par le biais d'une webdiffusion en direct au lien suivant : https://meetings.lumiconnect.com/400-859-260-305 en entrant le mot de passe suivant : stella2026 (sensible à la casse).

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles aux réseaux de distribution et de transport d'électricité, ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux et des traverses pour poteaux en bois traité, des pylônes en treillis d’acier et des poteaux de transport en acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« déclarations prospectives »). Les mots « peuvent », « pourraient », « devraient », « voudraient », « hypothèses », « plan », « stratégie », « croire », « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « objectif », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les mots et expressions semblables, visent à dénoter des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, nos plans actuels et futurs, attentes et intentions, résultats, niveaux d'activité, notre performance, nos objectifs ou réalisations, ou tout autre événement ou développement futur, y compris les déclarations relatives aux objectifs financiers fixés pour la période 2026-2028, aux initiatives ciblées visant à optimiser notre réseau de production, notamment au sein de nos activités de traverses de chemins de fer, pour accroître notre efficacité et soutenir la croissance future, ainsi que les déclarations relatives aux plans de la Société visant à étendre ses activités de structures en treillis d'acier aux États-Unis avec la construction d'une nouvelle installation de fabrication. Ces déclarations reposent sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses et sont formulées par la Société à la lumière de l'expérience de sa direction et de sa perception des tendances historiques, de la situation actuelle et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs jugés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Par nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire à l'avenir. Ces risques et incertitudes peuvent porter, entre autres, sur la dépendance de la Société à l’égard de clients importants, la disponibilité et le coût des matières premières, les perturbations opérationnelles, les changements climatiques, la dépendance à l’égard du personnel clé, les technologies de l’information, les incidents de cybersécurité et de protection des données, la conjoncture économique mondiale, l’incertitude géopolitique, la stratégie d’acquisition de la Société, l’expansion future de l’usine de la Société, la capacité de la Société à lever des capitaux, la conformité environnementale et les litiges, ainsi que les facteurs et hypothèses mentionnés dans le présent document et dans les documents d’information continue de la Société. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres liés aux activités de la Société, sont décrits plus en détail à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Bon nombre de ces risques échappent à la capacité de la Société de les maîtriser ou de les prévoir. En raison de ces risques, incertitudes et hypothèses, le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance indue à ces déclarations prospectives. De plus, les déclarations prospectives ne valent qu’à la date où elles sont formulées. Le présent communiqué de presse reflète l’information dont disposait la Société au 5 mai 2026. La direction de la Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Avis aux lecteurs : Les états financiers condensés consolidés intermédiaires ainsi que le rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2026 peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com .

Ressources

Relations avec les investisseurs Médias David Galison Stephanie Corrente Vice-président, Relations avec les investisseurs Directrice, communications d'entreprise Tél.: (647) 618-2709 Tél.: (514) 934-8666 dgalison@stella-jones.com communications@stella-jones.com Stella-Jones – Siège social 3100, boul. de la Côte-Vertu, bureau 300 Saint-Laurent, Québec H4R 2J8 Tél.: (514) 934-8666



Stella-Jones Inc.

États condensés consolidés intermédiaires du résultat net

(non audités)

Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2026 et 2025

______________________________________________________

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire)

2026 2025 Ventes 791 773 Charges Coût des ventes (incluant amortissement de 34 $ (32 $ en 2025)) 636 605 Frais de vente et d'administration (incluant amortissement de 5 $

(4 $ en 2025)) 62 50 Autres (gains), montant net (4 ) 3 Gain sur le règlement d'assurance — (28 ) 694 630 Résultat d'exploitation 97 143 Charges financières 17 20 Résultat avant impôts 80 123 Charge d'impôts sur le résultat Exigibles 27 28 Différés (7 ) 2 20 30 Résultat net 60 93 Résultat de base et dilué par action ordinaire 1,10 1,67



Stella-Jones Inc.

États condensés consolidés intermédiaires de la situation financière

(non audités)

______________________________________________________



(en millions de dollars canadiens)

Au Au 31 mars 2026 31 décembre 2025 Actif Actif courant Trésorerie et équivalents de trésorerie 94 44 Créances 341 262 Stocks 1 686 1 653 Impôts sur le résultat à recouvrer 11 19 Autres actifs courants 39 41 2 171 2 019 Actif non courant Immobilisations corporelles 1 127 1 116 Actifs au titre du droit d'utilisation 286 288 Immobilisations incorporelles 239 243 Goodwill 441 434 Autres actifs non courants 22 17 4 286 4 117 Passif et capitaux propres Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 180 153 Impôts sur le résultat à payer 12 — Revenus différés 15 — Partie courante de la dette à long terme 142 37 Partie courante des obligations locatives 65 63 Partie courante des provisions et autres passifs non courants 24 20 438 273 Passif non courant Dette à long terme 1 250 1 302 Obligations locatives 237 240 Passifs d'impôt différé 213 218 Provisions et autres passifs non courants 49 45 2 187 2 078 Capitaux propres Capital-actions 188 187 Surplus d’apport 4 5 Résultats non distribués 1 708 1 681 Cumul des autres éléments du résultat global 199 166 2 099 2 039 4 286 4 117



Stella-Jones Inc.

Tableaux condensés consolidés intermédiaires des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2026 et 2025

______________________________________________________

(en millions de dollars canadiens)

2026 2025 Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net 60 93 Ajustements pour Amortissements des immobilisations corporelles 14 14 Amortissements des actifs au titre du droit d'utilisation 18 17 Amortissements des immobilisations incorporelles 7 5 Rémunération fondée sur des actions 9 3 Charges financières 17 20 Charge d’impôts sur le résultat 20 30 Gain sur le règlement d'assurance — (28 ) Recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des activités — (10 ) Autres (1 ) (7 ) 144 137 Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie Créances (77 ) (77 ) Stocks (14 ) (41 ) Autres actifs courants (1 ) 3 Comptes créditeurs et charges à payer 11 (11 ) Revenus différés 15 — (66 ) (126 ) Intérêts versés (23 ) (25 ) Impôts sur le résultat payés (8 ) (2 ) 47 (16 ) Activités de financement Variation nette des facilités de crédit rotatif 50 137 Remboursement de la dette à long terme (9 ) (36 ) Remboursement des obligations locatives (17 ) (17 ) Rachat d'actions ordinaires (15 ) (15 ) 9 69 Activités d'investissement Acquisition d'autres placements (4 ) — Acquisition d'immobilisations corporelles (12 ) (20 ) Produit de l’assurance des biens 2 — Acquisition d'immobilisations incorporelles (1 ) (2 ) (15 ) (22 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 41 31 Solde d'ouverture au 1erjanvier 2026 avant retraitement pour les modifications apportées à

la norme IFRS 9 44 — Ajustement lors de l’adoption pour les chèques en circulation de 2025 au 1erjanvier 2026 9 — Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 53 50 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 94 81



Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Cette rubrique présente des informations requises par le Règlement 52-112 – Information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières à l’égard de « mesures financières déterminées » (telles qu’elles sont définies dans le Règlement).

Les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et autres mesures financières (notamment le bénéfice brut et la marge du bénéfice brut, qui sont présentés à titre de mesures financières supplémentaires) décrits ci-après n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. La méthode utilisée par la Société pour calculer ces mesures peut différer de celles utilisées par d’autres et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle de mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. De plus, les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et autres mesures financières ne doivent pas être considérés comme substitut aux informations financières établies conformément aux PCGR. La direction considère que les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées décrites ci-après constituent de l’information utile pour les investisseurs avertis relativement à la situation financière, aux résultats d’exploitation et aux flux de trésorerie de la Société, puisqu’elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance.

À compter du premier trimestre 2026, la Société a choisi d'apporter des ajustements à la présentation de certaines de ses mesures financières et de certains ratios non conformes aux PCGR. Par conséquent, le résultat d'exploitation, la marge du résultat d'exploitation, le BAIIA, la marge du BAIIA, le résultat net, le RPA (de base et dilué), le rendement du capital moyen utilisé et la dette nette sur le BAIIA sont désormais présentés comme suit : résultat d'exploitation ajusté, marge du résultat d'exploitation ajusté, BAIIA ajusté, marge du BAIIA ajusté, résultat net ajusté, RPA ajusté (de base et dilué), rendement ajusté du capital moyen utilisé (« RCU ajusté ») et dette nette sur le BAIIA ajusté. Veuillez vous reporter à la discussion ci-dessous pour la définition de chaque mesure et un rapprochement à la mesure la plus directement comparable des PCGR. Compte tenu d'événements historiques tels que le règlement d'assurance intervenu en 2025 et des opportunités et transactions stratégiques, notamment des acquisitions et des initiatives de restructuration réalisées ou qui pourraient se produire à l’avenir, la direction estime qu’une telle présentation facilitera l'évaluation de la performance opérationnelle de base de la Société et améliorera la comparabilité d'une période à l'autre.

Croissance interne des ventes et pourcentage de croissance des ventes internes

Croissance interne des ventes : ventes d’une période donnée par rapport aux ventes de la période comparative, excluant l’impact des acquisitions et des fluctuations des taux de change

Pourcentage de croissance interne des ventes : croissance interne des ventes divisée par les ventes de la période comparative

La Société utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour analyser le niveau d'activité en excluant l'incidence des acquisitions et des fluctuations des taux de change, afin de faciliter les comparaisons d'une période à l'autre. La direction estime que ces mesures sont utilisées par les investisseurs et les analystes pour évaluer la performance de la Société.

Le tableau qui suit présente le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR avec leurs mesures PCGR les plus comparables :

Ventes

(en millions $, sauf les

pourcentages) Produits destinés aux sociétés de services publics Traverses

de chemin

de fer Bois

d’œuvre à

usage

résidentiel Produits

industriels Total du

bois traité

sous

pression Billots et

bois

d’œuvre Ventes

consolidées T1-25 419 208 88 39 754 19 773 Acquisitions 42 — — — 42 — 42 Taux de change (18 ) (8 ) (2 ) (2 ) (30 ) — (30 ) Croissance interne des

ventes 26 (2 ) (10 ) (4 ) 10 (4 ) 6 T1-26 469 198 76 33 776 15 791 Croissance interne des

ventes % 6 % (1 %) (11 %) (10 %) 1 % (21 %) 1 %



Bénéfice brut et marge du bénéfice brut

Bénéfice brut : ventes moins le coût des ventes

Marge du bénéfice brut : bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante

La Société utilise ces mesures financières supplémentaires pour évaluer son rendement opérationnel continu.

Résultat d’exploitation ajusté, marge du résultat d’exploitation ajusté, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Résultat d’exploitation ajusté : résultat d’exploitation excluant le gain sur règlement d’assurance, le recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des activités, les frais de restructuration, la dépréciation d'actifs, ainsi que les coûts d'acquisition, les coûts d'intégration et l'amortissement des immobilisations incorporelles liés aux acquisitions importantes

Marge du résultat d’exploitation ajusté : résultat d’exploitation ajusté divisé par les ventes de la période correspondante

BAIIA ajusté : résultat d’exploitation excluant le gain sur règlement d’assurance, le recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des activités, les frais de restructuration, la dépréciation d’actifs, ainsi que les coûts d’acquisition et les coûts d’intégration liés aux acquisitions importantes, et l’amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles, y compris celles liées aux acquisitions importantes

Marge du BAIIA ajusté : BAIIA ajusté divisé par les ventes de la période correspondante

La Société utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance opérationnelle et financière. De plus, la Société considère que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté constituent de l’information utile pour les investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures communes dans l’industrie, utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une société à assumer le service de la dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme une mesure d’évaluation commune.

Le tableau qui suit présente le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR susmentionnées avec leurs mesures PCGR les plus comparables :

(en millions $) Périodes de trois mois closes les 31 mars 2026 2025 Résultat d’exploitation 97 143 Éléments de rapprochement : Règlement d’assurance — (38 ) Gain sur le règlement d’assurance — (28 ) Recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des

activités — (10 ) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2 — Résultat d’exploitation ajusté 99 105 Amortissement excluant l’amortissement des immobilisations

incorporelles liées aux acquisitions 37 36 BAIIA ajusté 136 141



Résultat net ajusté et RPA ajusté - de base et dilué

Résultat net ajusté : résultat net excluant les éléments suivants, nets d’impôts : gain sur règlement d’assurance, recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption des activités, frais de restructuration, dépréciation d'actifs, ainsi que les coûts d'acquisition, les coûts d'intégration et l'amortissement des immobilisations incorporelles liés aux acquisitions importantes

RPA ajusté - de base : résultat net ajusté pour la période attribuable aux actionnaires ordinaires de la Société divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période

RPA ajusté - dilué : résultat net ajusté pour la période attribuable aux actionnaires ordinaires de la Société divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période, ajusté pour tenir compte des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives





La Société utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer son rendement opérationnel continu.

Le tableau suivant présente le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR susmentionnées avec leurs mesures PCGR les plus comparables :

(en millions $, sauf les données par action) Périodes de trois mois closes les 31 mars 2026 2025 Résultat net 60 93 Éléments de rapprochement : Règlement d’assurance — (38 ) Gain sur le règlement d’assurance — (28 ) Recouvrement d’assurance pour pertes liées à l’interruption

des activités — (10 ) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions 2 — Impôts sur le résultat liés aux éléments ci-dessus1 (1 ) 9 Résultat net ajusté 61 64 RPA ajusté- de base et dilué 1,12 $ 1,15 $

1 Calculés à l’aide du taux d’imposition effectif de la période

Dette nette et dette nette sur le BAIIA ajusté

Dette nette : somme de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris, dans chaque cas, la partie courante) moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Dette nette sur le BAIIA ajusté : dette nette divisée par le BAIIA ajusté des douze derniers mois (« DDM »)

La Société estime que ces mesures sont des indicateurs de l’effet de levier financier de la Société.

Le tableau suivant présente le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR susmentionnées avec leurs mesures PCGR les plus comparables :

(en millions $) Au 31 mars 2026 Au 31 décembre 2025 Dette à long terme incluant la partie courante 1 392 1 339 Obligations locatives incluant la partie courante 302 303 Trésorerie et équivalents de trésorerie (94 ) (44 ) Dette nette 1 600 1 598 BAIIA ajusté (DDM) 618 623 Dette nette sur le BAIIA ajusté 2,6 x 2,6 x



