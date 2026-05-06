Bolloré : Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du mercredi 27 mai 2026

Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du mercredi 27 mai 2026

Bolloré SE informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra à la Tour Bolloré (31-32 quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux) le mercredi 27 mai 2026 à 09h30.

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 3 avril 2026. Il contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion ainsi que les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires ; ils sont consultables sur le site internet de la société à l’adresse www.bollore.com (Actionnaires/Information réglementée).

Pièce jointe