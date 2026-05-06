Loblaw annonce une croissance des produits de 4,2 % et une augmentation du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire de 10,6 % pour le premier trimestre

BRAMPTON, Ontario, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre clos le 28 mars 20261).

Loblaw a enregistré un solide premier trimestre grâce à une hausse marquée de son chiffre d’affaires. La croissance soutenue du chiffre d’affaires des magasins comparables dans le secteur de l’alimentation au détail, l’augmentation de l’achalandage, la progression du chiffre d’affaires tiré du commerce électronique et l’ouverture de nouveaux magasins ont contribué à sa solide performance. Les bannières à escompte de la société ont une fois de plus enregistré des résultats supérieurs à ceux de ses bannières conventionnelles, prouvant que les Canadiens réagissent favorablement à l’accès amélioré aux magasins Maxi et No FrillsMD. Le chiffre d’affaires tiré du commerce électronique a progressé en raison de l’expansion du service de livraison PC ExpressMC et de l’ajout d’options de livraison par des tiers. Dans le secteur des pharmacies au détail, la croissance est encore une fois le reflet de tendances favorables, notamment en ce qui concerne les volumes de médicaments sur ordonnance, les médicaments de spécialité et les produits de beauté. La performance de ce secteur met en évidence l’excellence des services de soins de santé de la société, ainsi que son engagement à répondre aux besoins sans cesse changeants des Canadiens. Au cours du trimestre, Loblaw a poursuivi ses initiatives d’expansion stratégique et d’innovation, notamment avec l’ouverture de cinq magasins à escompte et de huit pharmacies, offrant ainsi à un plus grand nombre de collectivités un accès à des aliments nutritifs et à des services de soins de santé essentiels.

« Nous sommes très heureux de constater que nos investissements stratégiques dans l’ouverture de nouveaux magasins, de même que l’importance que nous accordons à la valeur, trouvent écho auprès des Canadiens et se traduisent par d’excellents résultats financiers », a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée. « La diversité de nos bannières, la croissance soutenue du service de livraison PC ExpressMC et la solidité de nos services pharmaceutiques témoignent de notre engagement à être présents lorsque nos clients ont le plus besoin de nous. »

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026

Les produits du secteur Vente au détail se sont établis à 14 484 millions de dollars, en hausse de 580 millions de dollars, ou 4,2 %. Compte non tenu de l’incidence des produits liés à Wellwise de Shoppers (« Wellwise ») et aux activités d’optique de Theodore & Pringle MD , ils se sont accrus de 4,5 %. Le chiffre d’affaires des magasins comparables du secteur de l’alimentation au détail (Loblaw) a augmenté de 2,4 %. Le chiffre d’affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail (Shoppers Drug Mart/Pharmaprix) a augmenté de 4,1 %, le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé ayant affiché une augmentation de 6,7 % et le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des articles de l’avant du magasin ayant progressé de 1,0 %. Le chiffre d’affaires tiré du commerce électronique a augmenté de 20,3 %.

, ils se sont accrus de 4,5 %. Les produits (y compris Vente au détail et PC Finance) 2) se sont chiffrés à 14 724 millions de dollars, en hausse de 589 millions de dollars, ou 4,2 %.

se sont chiffrés à 14 724 millions de dollars, en hausse de 589 millions de dollars, ou 4,2 %. La marge brute du secteur Vente au détail exprimée en pourcentage 2) de 31,4 % a été stable, diminuant de 10 points de base, en raison essentiellement des variations dans la composition du chiffre d’affaires des catégories des pharmacies au détail, en partie contrebalancées par des améliorations continues au chapitre des pertes liées aux stocks. La marge brute du secteur de l’alimentation au détail est restée inchangée.

de 31,4 % a été stable, diminuant de 10 points de base, en raison essentiellement des variations dans la composition du chiffre d’affaires des catégories des pharmacies au détail, en partie contrebalancées par des améliorations continues au chapitre des pertes liées aux stocks. La marge brute du secteur de l’alimentation au détail est restée inchangée. Le résultat d’exploitation du secteur Vente au détail s’est établi à 1 010 millions de dollars, en hausse de 172 millions de dollars, ou 20,5 %.

Le montant ajusté du BAIIA 2) du secteur Vente au détail s’est chiffré à 1 607 millions de dollars, pour une augmentation de 98 millions de dollars, ou 6,5 %. Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires se sont établis à 20,3 %, en baisse de 40 points de base.

du secteur Vente au détail s’est chiffré à 1 607 millions de dollars, pour une augmentation de 98 millions de dollars, ou 6,5 %. Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est chiffré à 594 millions de dollars, en hausse de 91 millions de dollars, ou 18,1 %. Le bénéfice net dilué par action ordinaire s’est établi à 0,50 $, pour une augmentation de 0,08 $, ou 19,0 %. La hausse tenait compte de l’incidence de la diminution de l’amortissement relatif à certaines immobilisations incorporelles en lien avec l’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014, qui sont maintenant entièrement amorties.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 2) s’est élevé à 609 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 39 millions de dollars, ou 6,8 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 2) s’est établi à 0,52 $, en hausse de 0,05 $, ou 10,6 %.

s’est élevé à 609 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 39 millions de dollars, ou 6,8 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire s’est établi à 0,52 $, en hausse de 0,05 $, ou 10,6 %. La société a racheté aux fins d’annulation 10,2 millions d’actions ordinaires à un coût de 648 millions de dollars. Les dépenses d’investissement brutes se sont établies à 312 millions de dollars.

Les flux de trésorerie disponibles 2) du secteur Vente au détail se sont chiffrés à 432 millions de dollars, en hausse de 729 millions de dollars.

du secteur Vente au détail se sont chiffrés à 432 millions de dollars, en hausse de 729 millions de dollars. Dans le cadre de la vente de PC Finance, Loblaw prévoit recevoir un montant en trésorerie d’environ 600 millions de dollars, correspondant au capital excédentaire rendu disponible, à la contrepartie en trésorerie versée par EQB Inc., et au recouvrement de certains montants à recevoir au titre des taxes à la consommation.

Le dividende trimestriel par action ordinaire a augmenté de 10 %, ce qui représente la quinzième année consécutive d’augmentation des dividendes.





RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS

Le tableau qui suit présente les principales mesures de rendement de la société. Sauf indication contraire, toute l’information financière reflète les résultats de la société liés aux activités poursuivies (Vente au détail).

Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines)

(12 semaines)

Produits 14 484 $ 13 904 $ Marge brute2) 4 548 $ 4 384 $ Marge brute exprimée en pourcentage2) 31,4 % 31,5 % Résultat d’exploitation 1 010 $ 838 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation2) 998 934 Montant ajusté du BAIIA2) 1 607 $ 1 509 $ Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 11,1 % 10,9 % Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 181 $ 162 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières2) 181 162 Bénéfice avant impôt sur le résultat 829 $ 676 $ Impôt sur le résultat 217 $ 176 $ Montant ajusté de l’impôt sur le résultat2) 214 205 Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 25 $ 19 $ Montant ajusté du BAIIA pour le total de la société2) 1 687 $ 1 591 $ Activités poursuivies 1 607 1 509 Activités abandonnées 80 82 Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 594 $ 503 $ Activités poursuivies 587 481 Activités abandonnées 7 22 Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société2) 609 $ 570 $ Activités poursuivies 578 548 Activités abandonnées 31 22 Bénéfice net dilué par action ordinaire4) (en dollars) 0,50 $ 0,42 $ Activités poursuivies 0,50 0,40 Activités abandonnées — 0,02 Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire2), 4) (en dollars) 0,52 $ 0,47 $ Activités poursuivies 0,49 0,45 Activités abandonnées 0,03 0,02 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation4) – dilué (en millions) 1 178,2 1 210,3



Les produits représentent les produits tirés du secteur Vente au détail et sont principalement composés du chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail et du chiffre d’affaires du secteur des pharmacies au détail. Les tableaux qui suivent présentent une répartition du chiffre d’affaires total et du chiffre d’affaires des magasins comparables de la société.

Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines) (12 semaines) Chiffre

d’affaires Chiffre

d’affaires

des magasins

comparables Chiffre

d’affaires Chiffre

d’affaires

des magasins

comparables Variation

(en $) Variation

(en %) Secteur de l’alimentation au détaili) 10 238 $ 2,4 % 9 854 $ 2,2 % 384 $ 3,9 % Secteur des pharmacies au détail 4 246 4,1 % 4 050 3,8 % 196 4,8 % Médicaments sur ordonnance et services de soins de santé 2 384 6,7 % 2 201 6,4 % 183 8,3 % Articles de l’avant du magasin 1 862 1,0 % 1 849 0,9 % 13 0,7 % Produits 14 484 $ 13 904 $ 580 $ 4,2 % Produits de PC Finance (activités abandonnées) 240 231 9 3,9 % Produits (y compris Vente au détail et PC Finance) 14 724 $ 14 135 $ 589 $ 4,2 %





i) En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail tient maintenant compte des produits liés à Services le Choix du Président, attribuables principalement au chiffre d’affaires de La Boutique MobileMC pour la période considérée et la période correspondante présentées, incluant des produits de 69 millions de dollars au premier trimestre de 2026 (67 millions de dollars en 2025).



RÉSULTATS DU SECTEUR VENTE AU DÉTAIL (ACTIVITÉS POURSUIVIES)

Les produits du secteur Vente au détail se sont établis à 14 484 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en hausse de 580 millions de dollars, ou 4,2 %. Les produits du secteur Vente au détail se sont accrus de 4,5 %, compte non tenu de l’incidence des produits liés à Wellwise et aux activités d’optique de Theodore & Pringle MD . Pour le secteur de l’alimentation au détail (Loblaw), le chiffre d’affaires s’est élevé à 10 238 millions de dollars, en hausse de 384 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables a augmenté de 2,4 % (2,2 % en 2025). L’inflation interne du prix des aliments de la société a été nettement inférieure à l’indice des prix à la consommation des aliments achetés au magasin de 4,4 % (2,6 % en 2025). Si l’on tient compte seulement des magasins comparables, l’achalandage en magasin du secteur de l’alimentation au détail a augmenté et la taille du panier d’épicerie s’est accrue. Pour le secteur des pharmacies au détail (Shoppers Drug Mart/Pharmaprix), le chiffre d’affaires s’est établi à 4 246 millions de dollars, en hausse de 196 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables s’est accru de 4,1 % (3,8 % en 2025). Le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé a augmenté de 6,7 % (6,4 % en 2025), ce qui est attribuable aux médicaments de spécialité. Si l’on tient compte seulement des magasins comparables, le nombre d’ordonnances a augmenté de 2,8 % (2,3 % en 2025) et la valeur moyenne des ordonnances, de 5,0 % (4,4 % en 2025). Le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des articles de l’avant du magasin a augmenté de 1,0 % (0,9 % en 2025), ce qui s’explique principalement par la hausse du chiffre d’affaires tiré des produits de beauté, la performance ayant été affectée par une saison du rhume, de la toux et de la grippe plus tardive et par des conditions météorologiques défavorables. La vente de Wellwise et la cessation progressive des activités d’optique de Theodore & Pringle MD ont été finalisées en 2025. Les produits liés à Wellwise et aux activités d’optique se sont établis à néant au premier trimestre de 2026 (21 millions de dollars et 18 millions de dollars en 2025, respectivement). Au premier trimestre de 2026, 13 magasins du secteur de l’alimentation et du secteur des pharmacies ont ouvert leurs portes et 2 les ont fermées. La superficie du secteur Vente au détail s’est établie à 73,5 millions de pieds carrés, ce qui représente une augmentation nette de 1,2 million de pieds carrés, ou 1,7 %, par rapport au premier trimestre de 2025.

. La marge brute 2) s’est établie à 4 548 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en hausse de 164 millions de dollars, ou 3,7 %. La marge brute exprimée en pourcentage 2) de 31,4 % a été stable, ayant diminué de 10 points de base, en raison essentiellement des variations dans la composition du chiffre d’affaires des catégories des pharmacies au détail, en partie contrebalancées par des améliorations continues au chapitre des pertes liées aux stocks. La marge brute du secteur de l’alimentation au détail est restée inchangée.

s’est établie à 4 548 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en hausse de 164 millions de dollars, ou 3,7 %. La marge brute exprimée en pourcentage de 31,4 % a été stable, ayant diminué de 10 points de base, en raison essentiellement des variations dans la composition du chiffre d’affaires des catégories des pharmacies au détail, en partie contrebalancées par des améliorations continues au chapitre des pertes liées aux stocks. La marge brute du secteur de l’alimentation au détail est restée inchangée. Le résultat d’exploitation s’est établi à 1 010 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en hausse de 172 millions de dollars, ou 20,5 %.

Le montant ajusté du BAIIA 2) s’est chiffré à 1 607 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en hausse de 98 millions de dollars, ou 6,5 %, en raison d’une augmentation de la marge brute 2) , qui a été partiellement contrebalancée par une hausse des frais de vente et charges générales et administratives. Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires se sont établis à 20,3 %, soit une baisse favorable de 40 points de base, du fait principalement du levier d’exploitation découlant de l’augmentation du chiffre d’affaires et du calendrier de certains coûts, contrebalancés en partie par les coûts additionnels liés à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée.

s’est chiffré à 1 607 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en hausse de 98 millions de dollars, ou 6,5 %, en raison d’une augmentation de la marge brute , qui a été partiellement contrebalancée par une hausse des frais de vente et charges générales et administratives. Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires se sont établis à 20,3 %, soit une baisse favorable de 40 points de base, du fait principalement du levier d’exploitation découlant de l’augmentation du chiffre d’affaires et du calendrier de certains coûts, contrebalancés en partie par les coûts additionnels liés à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles se sont élevés à 619 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en baisse de 72 millions de dollars, ou 10,4 %, en raison essentiellement de l’incidence de la diminution de l’amortissement relatif à certaines immobilisations incorporelles en lien avec l’acquisition de Corporation Shoppers Drug Mart (« Shoppers Drug Mart/Pharmaprix ») en 2014, qui sont maintenant entièrement amorties, en partie contrebalancée par une augmentation de l’amortissement des actifs loués et des immobilisations corporelles en lien avec l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles tiennent compte de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark Health Group (« Lifemark ») de 10 millions de dollars (116 millions de dollars en 2025).



RÉSULTATS DE PC FINANCE (ACTIVITÉS ABANDONNÉES)

Comme il a été annoncé précédemment en 2025, la société a conclu une entente avec EQB Inc. (« EQB »), aux termes de laquelle EQB fera l’acquisition de la Banque le Choix du Président (la « Banque PC »), ainsi que de certaines autres entités affiliées (collectivement, « PC Finance ») (la « vente de PC Finance »). EQB fera l’acquisition de PC Finance moyennant une contrepartie sous forme de 7,2 millions d’actions d’EQB et de trésorerie, sous réserve d’ajustements conformément aux modalités de l’entente.

Après la fin du premier trimestre de 2026, la société et EQB ont annoncé qu'ils avaient obtenu toutes les approbations réglementaires requises pour la vente de PC Finance. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au troisième trimestre de 2026 de la société, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

À la clôture de la transaction, la société commencera à comptabiliser sa quote-part du bénéfice net d’EQB dans ses résultats financiers consolidés. Comme les exercices et les trimestres de la société et d’EQB n’ont pas la même date de clôture, la société comptabilisera sa quote-part du bénéfice net d’EQB sur la base de l’information accessible au public la plus récente, et ce, aux dates de clôture trimestrielles et annuelles de la société.

En raison de l’annonce de la vente de PC Finance à EQB, les résultats de PC Finance sont présentés dans les activités abandonnées, déduction faite des éliminations intersectorielles.

Les produits, inclus dans les activités abandonnées, se sont établis à 240 millions de dollars au premier trimestre de 2026, ce qui représente une augmentation de 9 millions de dollars, ou 3,9 %. L’accroissement découle surtout de l’augmentation des produits d’intérêts et des commissions d’interchange, et de la hausse des produits de commissions d’assurance.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités abandonnées s’est établi à 7 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 15 millions de dollars. La diminution est attribuable essentiellement à une charge de 24 millions de dollars liée à la modification de certaines lois sur les taxes à la consommation et à l’augmentation des radiations, facteurs ayant été partiellement contrebalancés par l’augmentation des produits dont il est question ci-dessus, ainsi que par l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de la provision pour pertes sur créances attendues.





PERSPECTIVES3)

Loblaw continuera de viser l’excellence en matière de vente au détail tout en assurant la progression de ses initiatives de croissance, dans le but d’enregistrer des résultats opérationnels et financiers stables en 2026. Les secteurs d’activité de la société demeurent bien positionnés pour répondre aux besoins courants des Canadiens. La société ne peut prévoir le moment auquel la vente de PC Finance sera conclue, ni l’incidence que cette transaction aura sur ses résultats financiers. En 2026, en excluant cette incidence et l’incidence de la 53e semaine en 2025, la société continue de s’attendre à ce que :

ses activités de vente au détail dégagent une croissance du bénéfice plus élevée que celle du chiffre d’affaires;

la croissance du montant ajusté du bénéfice net par action ordinaire 2) se situe au haut de la fourchette à un chiffre;

se situe au haut de la fourchette à un chiffre; les investissements dans notre réseau de magasins et nos centres de distribution se poursuivent grâce à des investissements en capital bruts d’environ 2,4 milliards de dollars;

le remboursement de capital aux actionnaires puisse avoir lieu de par l’affectation d’une fraction importante des flux de trésorerie disponibles au rachat d’actions.





OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Au cours du premier trimestre de 2026, la société a racheté 10,2 millions d’actions ordinaires aux fins d’annulation pour un coût de 648 millions de dollars.

De temps à autre, la société participe à un régime d’achat automatique d’actions (le « RAAA ») avec un courtier afin de faciliter le rachat de ses actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Pendant la période de validité du RAAA, le courtier de la société peut acheter des actions ordinaires à des moments où la société ne serait normalement pas active sur le marché.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES

Après la clôture du premier trimestre de 2026, le Conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,155183 $ par action ordinaire, à payer le 1er juillet 2026 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2026, ce qui représente une hausse de 10 % par rapport au dividende trimestriel précédent de 0,141075 $ par action ordinaire payé le 1er avril 2026.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La société utilise les mesures financières et les ratios financiers non conformes aux PCGR et autres mesures financières et ratios financiers suivants : le montant ajusté du bénéfice avant impôt sur le résultat, charges d’intérêts nettes et autres charges financières et amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles (le « montant ajusté du BAIIA »); le montant ajusté de la marge du BAIIA; le montant ajusté du résultat d’exploitation; le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières; le montant ajusté de l’impôt sur le résultat; le montant ajusté du taux d’impôt effectif; le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires; le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire; les produits (y compris Vente au détail et PC Finance); les flux de trésorerie disponibles; et le chiffre d’affaires des magasins comparables. Elle estime que ces mesures financières et ces ratios financiers non conformes aux PCGR et autres mesures financières et ratios financiers fournissent de l’information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer sa performance et sa situation financières, pour les raisons indiquées ci-dessous.

La direction a recours à ces mesures et à d’autres mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières afin d’exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée de la société sur le plan de l’exploitation, l’incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu’ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la société sur le plan de l’exploitation et qu’ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d’une période à l’autre. La société ajuste ces éléments si elle juge qu’il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation. L’exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents.

Comme ces mesures n’ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d’autres sociétés ouvertes ni se substituer à d’autres mesures financières établies selon les PCGR.

En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, les résultats de PC Finance, déduction faite des éliminations intersectorielles, sont présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société. Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de la société (Vente au détail).

Sommaire des mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le tableau qui suit présente sommairement les différences entre les mesures financières conformes aux PCGR et les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de la société.

Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines) (12 semaines) Mesures

conformes

aux PCGR Éléments

d’ajustement Mesures non

conformes

aux PCGR2) Mesures

conformes

aux PCGR Éléments

d’ajustement Mesures non

conformes

aux PCGR2) BAIIA 1 629 $ (22) $

1 607 $ 1 529 $ (20) $ 1 509 $ Résultat d’exploitation 1 010 $ (12) $

998 $ 838 $ 96 $ 934 $ Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 181 — 181 162 — 162 Bénéfice avant impôt sur le résultat 829 $ (12) $

817 $ 676 $ 96 $ 772 $ Déduire (ajouter) les éléments suivants : Impôt sur le résultat 217 (3) 214 176 29 205 Participations ne donnant pas le contrôle 25 — 25 19 — 19 Bénéfice net disponible aux porteurs

d’actions ordinaires de la société lié aux

activités poursuivies 587 $ (9) $

578 $ 481 $ 67 $ 548 $ Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités abandonnées 7 24 31 22 — 22 Bénéfice net disponible aux porteurs

d’actions ordinaires de la société 594 $ 15 $ 609 $ 503 $ 67 $ 570 $ Bénéfice net dilué par action ordinaire4)

(en dollars) 0,50 $ 0,02 $ 0,52 $ 0,42 $ 0,05 $ 0,47 $ Activités poursuivies 0,50 (0,01) 0,49 0,40 0,05 0,45 Activités abandonnées — 0,03 0,03 0,02 — 0,02 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires4) – dilué (en millions) 1 178,2 — 1 178,2 1 210,3 — 1 210,3



Montant ajusté du résultat d’exploitation, montant ajusté du BAIIA et montant ajusté de la marge du BAIIA Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté du BAIIA avec le résultat d’exploitation, lequel fait l’objet d’un rapprochement avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies qui est présenté dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du BAIIA comme une mesure utile l’aidant à évaluer la performance de ses activités courantes et sa capacité à générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d’investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA correspond au montant ajusté du BAIIA, divisé par les produits.

Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025

(en millions de dollars canadiens)

2026

2025

(12 semaines) (12 semaines) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 587 $ 481 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Participations ne donnant pas le contrôle 25 19 Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 181 162 Impôt sur le résultat 217 176 Résultat d’exploitation 1 010 $ 838 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 10 $ 116 $ Coûts de transaction liés à PC Finance 1 — Vente de Wellwise — (5) Profit sur la vente d’un immeuble non exploité — (14) Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant, des contrats de change et des placements (23) (1) Éléments d’ajustement (12) $

96 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation 998 $ 934 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 619 691 Moins : Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark (10) (116) Montant ajusté du BAIIA 1 607 $ 1 509 $



Le montant ajusté du BAIIA a été touché par les éléments suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark L’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée d’environ 6 050 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d’utilité estimée. L’amortissement annuel lié aux immobilisations incorporelles acquises sera d’environ 30 millions de dollars en 2026 et par la suite.

L’acquisition de Lifemark en 2022 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée d’environ 299 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d’utilité estimée.

Coûts de transaction liés à PC Finance Au premier trimestre de 2026, la société a comptabilisé des coûts de transaction et autres coûts connexes de 1 million de dollars en lien avec la vente de PC Finance.

Vente de Wellwise Au quatrième trimestre de 2024, la société a conclu avec un tiers un accord visant la vente de toutes les actions de son entreprise Wellwise, y compris 42 magasins Wellwise, pour un produit en trésorerie et a comptabilisé, dans les frais de vente et charges générales et administratives, une réduction nette de la juste valeur de 23 millions de dollars. La transaction a été conclue au premier trimestre de 2025 et la société a comptabilisé, dans les frais de vente et charges générales et administratives, un profit de 5 millions de dollars.

Profit sur la vente d’un immeuble non exploité Au premier trimestre de 2025, la société a comptabilisé un profit de 14 millions de dollars lié à la vente d’un immeuble non exploité à un tiers.

Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant, des contrats de change et des placements La société est exposée aux fluctuations des prix des marchandises et du cours de change du dollar américain. Conformément à sa politique de gestion du risque marchandises, la société a recours à des contrats à terme normalisés et à des contrats à terme de gré à gré négociés en bourse pour atténuer la volatilité des prix du carburant et du cours de change du dollar américain. Ces instruments dérivés ne sont pas acquis à des fins de transaction ou de spéculation. Conformément aux méthodes comptables que la société utilise à l’égard de ses instruments dérivés, la variation de la juste valeur de ces instruments, qui comprend les profits et les pertes réalisés et latents, est comptabilisée dans le résultat d’exploitation. La comptabilisation de ces dérivés sur marchandises et de ces dérivés de change a une incidence sur les résultats présentés par la société; cependant, leur effet économique permet de réduire considérablement les risques connexes découlant des fluctuations des prix des marchandises sous-jacentes et du cours de change et des engagements liés au dollar américain. La société détient certains placements, notamment dans le fonds de capital de risque, qui sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net. Toute variation de la juste valeur de ces placements est comptabilisée dans le résultat d’exploitation. Avec prise d’effet au premier trimestre de 2026, les ajustements de la juste valeur de ces placements sont considérés comme un élément d’ajustement. Voir la rubrique 11, « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de la société inclus dans le rapport du Rapport du premier trimestre de 2026 à l’intention des actionnaires de la société pour plus de précisions sur l’incidence de ce changement sur certaines mesures non conformes aux PCGR.

Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées, montant ajusté du résultat d’exploitation pour le total de la société, montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées, montant ajusté du BAIIA pour le total de la société et montant ajusté de la marge du BAIIA pour le total de la société Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté du BAIIA liés aux activités abandonnées avec le résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées, ce qui est rapproché avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités abandonnées comme il est présenté dans les états financiers consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées et sur la base du total de la société comme une mesure utile l’aidant à évaluer la performance des activités pour le total de la société et des activités abandonnées et sa capacité à générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d’investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA du total de la société correspond au montant ajusté du BAIIA du total de la société, divisé par les produits (y compris Vente au détail et PC Finance).

Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines) (12 semaines) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités abandonnéesi) 7 $ 22 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Charges d’intérêts nettes et autres charges financièresi) 46 36 Impôt sur le résultati) 4 10 Résultat d’exploitation lié aux activités abandonnéesi) 57 $ 68 $ Ajouter l’incidence de l’élément suivant : Charge relative à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC 23 $ — $ Éléments d’ajustement 23 $ — $ Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées 80 $ 68 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation (se reporter au tableau ci-dessus) 998 934 Montant ajusté du résultat d’exploitation pour le total de la société 1 078 $ 1 002 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées 80 $ 68 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles liés aux activités abandonnées — 14 Montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées 80 $ 82 $ Montant ajusté du BAIIA (se reporter au tableau ci-dessus) 1 607 1 509 Montant ajusté du BAIIA pour le total de la société 1 687 $ 1 591 $





i) Voir la note 4, « Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées », des états financiers intermédiaires de la société pour plus de précisions.



Outre les éléments dont il est question plus haut à la section portant sur le montant ajusté du BAIIA2), le montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées et le montant ajusté du BAIIA pour le total de la société ont été touchés par ce qui suit :

Charge relative à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC Au premier trimestre de 2026, le gouvernement fédéral a adopté une loi en matière de taxes à la consommation qui a fait en sorte que la Banque PC n’a pas le droit de réclamer des crédits de taxe sur les intrants théoriques à l’égard de certains paiements qu’elle verse à Loblaws Inc. relativement à des rachats de points de fidélisation. Comme cette loi s’applique à compter de l’exercice 2025, la Banque PC a comptabilisé, dans les frais de vente et charges générales et administratives, une charge de 23 millions de dollars correspondant à la reprise de montants liés à des crédits de taxe sur les intrants théoriques précédemment comptabilisés. De plus, une charge de 10 millions de dollars a été comptabilisée, pour une reprise des produits d’intérêts découlant des remboursements d’impôts en trésorerie.

Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières et des charges d’intérêts nettes et autres charges financières qui sont présentées dans les états consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance financière sous-jacente et pour la prise de décisions concernant ses activités de nature financière.

Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines) (12 semaines) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 181 $ 162 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières 181 $ 162 $



Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières lié aux activités abandonnées Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières lié aux activités abandonnées avec le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières lié aux activités abandonnées qui est présenté dans les notes afférentes aux états financiers intermédiaires pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance financière sous-jacente et pour la prise de décisions concernant ses activités de nature financière.

Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines) (12 semaines) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières liées aux activités abandonnéesi) 46 $ 36 $ Déduire : Charge relative à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC (10) — Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières lié aux activités abandonnées 36 $ 36 $





i) Voir la note 4, « Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées », des états financiers intermédiaires de la société pour plus de précisions.



Charge relative à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC Au premier trimestre de 2026, une charge de 10 millions de dollars a été comptabilisée, pour une reprise des produits d’intérêts découlant des remboursements d’impôts en trésorerie attendus relativement à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC dont il est question ci-dessus.

Montant ajusté de l’impôt sur le résultat et montant ajusté du taux d’impôt effectif Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté de l’impôt sur le résultat avec l’impôt sur le résultat qui est présenté dans les états consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté de l’impôt sur le résultat comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.

Le montant ajusté du taux d’impôt effectif correspond au montant ajusté de l’impôt sur le résultat, divisé par la somme du montant ajusté du résultat d’exploitation diminué du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières.

Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines) (12 semaines) Montant ajusté du résultat d’exploitationi) 998 $ 934 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financièresi) 181 162 Montant ajusté du bénéfice avant impôt 817 $ 772 $ Impôt sur le résultat 217 $ 176 $ Ajouter l’incidence de l’élément suivant : Incidence fiscale des éléments inclus dans le montant ajusté du bénéfice avant impôtii) (3) 29 Montant ajusté de l’impôt sur le résultat 214 $ 205 $ Taux d’impôt effectif 26,2 % 26,0 % Montant ajusté du taux d’impôt effectif 26,2 % 26,6 %





i) Voir le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières présenté dans le tableau ci-dessus. ii) Voir le tableau portant sur le montant ajusté du résultat d’exploitation, le montant ajusté du BAIIA et le montant ajusté de la marge du BAIIA ainsi que le tableau présentant le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières ci-dessus pour obtenir une liste exhaustive des éléments inclus dans le montant ajusté du bénéfice avant impôt.



Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies et montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités poursuivies Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies et du montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies qui sont présentés dans les états consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies et le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités poursuivies comme des mesures utiles pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.

Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines) (12 semaines) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 594 $ 503 $ Bénéfice net lié aux activités abandonnées 7 22 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 587 $ 481 $ Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 587 $ 481 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 587 $ 481 $ Éléments d’ajustement (se reporter au tableau suivant) (9) 67 Montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 578 $ 548 $ Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 578 $ 548 $ Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué4) (en millions) 1 178,2 1 210,3



Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société et du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire avec le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société et le bénéfice net dilué par action ordinaire qui sont présentés dans les états consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées.

2026

2025

(12 semaines) (12 semaines) Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025

(en millions de dollars canadiens/en dollars canadiens) Bénéfice net

disponible

aux porteurs

d’actions

ordinaires

de la société

Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire

Bénéfice net

disponible

aux porteurs

d’actions

ordinaires

de la société

Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire4)

Activités poursuivies 587 $ 0,50 $ 481 $ 0,40 $ Activités abandonnées 7 — 22 0,02 Montant présenté 594 $ 0,50 $ 503 $ 0,42 $ Activités poursuivies 587 $ 0,50 $ 481 $ 0,40 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 7 $ — $ 86 $ 0,07 $ Coûts de transaction liés à PC Finance 1 — — — Vente de Wellwise — — (5) (0,01) Profit sur la vente d’un immeuble non exploité — — 13 0,01 Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant, des contrats de change et des placements (17) (0,01) (1) — Éléments d’ajustement liés aux activités poursuivies (9) $ (0,01) $ 67 $ 0,05 $ Montant ajusté au titre des activités poursuivies 578 $ 0,49 $ 548 $ 0,45 $ Activités abandonnées 7 $ — $ 22 $ 0,02 $ Ajouter l’incidence de l’élément suivant : Charges relatives à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC 24 $ 0,03 $ — $ — $ Éléments d’ajustement liés aux activités abandonnées 24 $ 0,03 $ — $ — $ Montant ajusté au titre des activités abandonnées 31 $ 0,03 $ 22 $ 0,02 $ Montant total ajusté de la société 609 $ 0,52 $ 570 $ 0,47 $

Produits (y compris Vente au détail et PC Finance) Le tableau qui suit présente le rapprochement des produits (y compris Vente au détail et PC Finance) avec les produits pour les périodes closes aux dates indiquées. Les produits représentent les produits tirés des activités de détail et sont principalement composés du chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail et du chiffre d’affaires du secteur des pharmacies au détail. La société considère les produits (y compris Vente au détail et PC Finance) comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance sur le plan de l’exploitation sous-jacente.

Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025 2026 2025 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines)

(12 semaines) Alimentation au détaili) 10 238 $ 9 854 $ Pharmacies au détail 4 246 4 050 Médicaments sur ordonnance et services de soins de santé 2 384 2 201 Articles de l’avant du magasin 1 862 1 849 Produits 14 484 $ 13 904 $ Produits de PC Finance (activités abandonnées) 240 $ 231 $ Produits (y compris Vente au détail et PC Finance) 14 724 $ 14 135 $





i) En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail tient maintenant compte des produits liés à Services le Choix du Président, qui sont principalement attribuables au chiffre d’affaires de La Boutique MobileMC pour la période considérée et la période correspondante présentées, y compris des produits de 69 millions de dollars au premier trimestre de 2026 (67 millions de dollars en 2025).

Flux de trésorerie disponibles Le tableau qui suit présente le rapprochement des entrées nettes liées aux activités d’exploitation avec les flux de trésorerie disponibles. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile pour évaluer la trésorerie qu’elle peut affecter à des activités de financement et d’investissement supplémentaires.

2026

2025

(12 semaines) (12 semaines) Pour les périodes closes le 28 mars 2026 et le 22 mars 2025 Activités

poursuivies

Activités

abandonnées

Total

Activités

poursuivies

Activités

abandonnées

Total

(en millions de dollars canadiens) Entrées nettes liées aux activités d’exploitation 1 096 $ 212 $ 1 308 $ 412 $ 541 $ 953 $ Moins : Dépenses d’investissementi) 305 7 312 237 9 246 Intérêts payés 87 16 103 87 20 107 Paiements au titre de la location, montant net 272 — 272 385 — 385 Flux de trésorerie disponibles2) 432 $ 189 $ 621 $ (297) $ 512 $ 215 $





i) Les dépenses d’investissement correspondent à la somme des acquisitions d’immobilisations corporelles et des entrées d’immobilisations incorporelles qui sont présentées dans les tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie de la société, et des paiements anticipés transférés aux immobilisations corporelles au cours de la période considérée.



Chiffre d’affaires des magasins comparables Le chiffre d’affaires des magasins comparables correspond au chiffre d’affaires du secteur Vente au détail tiré des magasins exploités pendant les deux périodes comparables, y compris les magasins ayant subi une relocalisation, une conversion, une expansion, une réduction ou une rénovation. La société estime que cette mesure est utile pour évaluer les tendances en matière de ventes, compte non tenu de l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d’affaires de la société, ainsi que sur les questions d’ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s’y limiter, des énoncés concernant les résultats attendus ainsi que les événements et les plans futurs, les initiatives stratégiques et la restructuration, les changements réglementaires, dont la poursuite de la réforme du réseau de la santé, la situation de trésorerie future, les dépenses d’investissement prévues ainsi que le degré d’avancement et l’incidence des déploiements de systèmes de TI. Ces énoncés prospectifs particuliers figurent tout au long du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, aux rubriques « Résultats d’exploitation consolidés », « Résultats du secteur Vente au détail (activités poursuivies) », « Résultats de PC Finance (activités abandonnées) » et « Perspectives ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de mots ou d’expressions comme « s’attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « entrevoir », « estimer », « objectif », « avoir l’intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et d’autres mots ou expressions semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu’ils se rapportent à la société et à sa direction.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu’a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs qui, de l’avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d’ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d’être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits dans le rapport de gestion de la société inclus dans son Rapport annuel de 2025 et dans sa notice annuelle 2025 pour l’exercice clos le 3 janvier 2026.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Rapport annuel de 2025 et Rapport du premier trimestre de 2026 à l’intention des actionnaires

Le Rapport annuel de 2025 et le Rapport du premier trimestre de 2026 à l’intention des actionnaires de la société sont disponibles sous l’onglet « Investisseurs » du site Web de la société, à loblaw.ca , et à sedarplus.ca .

Investisseurs Médias Roy MacDonald Scott Bonikowsky Vice-président, Relations avec les investisseurs Vice-président principal, Affaires corporatives et communications investor@loblaw.ca pr@loblaw.ca



Des informations financières supplémentaires ont été transmises par voie électronique à diverses autorités en valeurs mobilières du Canada par l’intermédiaire de SEDAR+ et au Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »), organisme de réglementation principal de la Banque PC, filiale de la société. La société procède à un appel à l’intention des analystes peu de temps après la publication de ses résultats financiers trimestriels. Ces appels sont archivés sous l’onglet « Investisseurs » du site Web de la société à loblaw.ca.

Téléconférence et webémission

Loblaw tiendra une téléconférence et une webémission le 6 mai 2026 à 10 h (HE).

Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur l’onglet « Investisseurs » à loblaw.ca. Préinscription possible. Il est également possible de participer par téléphone en composant le 647-932-3411 ou, sans frais, le 1-800-715-9871. La webdiffusion sera archivée après l’événement en direct et pourra être écoutée pendant 12 mois.

De plus amples renseignements sur la téléconférence et la webémission se trouvent sur le site Web de Loblaw à l’adresse loblaw.ca.

Assemblée annuelle des actionnaires

L’assemblée annuelle des actionnaires de 2026 de Les Compagnies Loblaw Limitée aura lieu le mardi 12 mai 2026, à 10 h (HE) au Massey Hall, au 178 Victoria Street, Toronto (Ontario) Canada, et virtuellement via une webémission en direct.

Les actionnaires pourront également écouter l’assemblée et y participer et voter en temps réel en se joignant à la webémission en direct en ligne au https://meetings.lumiconnect.com/400-240-280-696 (mot de passe de l’assemblée : agm2026). Se reporter à la rubrique « Questions et réponses concernant la participation et le vote virtuels » de la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction, qui peut être consultée à l’adresse loblaw.ca, ou sous le profil de Loblaw sur SEDAR+, à l’adresse sedarplus.ca, pour des instructions détaillées sur la façon d’assister et de voter à l’assemblée.

Il y a lieu de se reporter aux pages « Événements et présentations » et « Services aux actionnaires » à l’adresse loblaw.ca pour d’autres précisions sur l’assemblée virtuelle.





Notes de fin du communiqué de presse 1) Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du Rapport du premier trimestre de 2026 à l’intention des actionnaires de la société pour une analyse des principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et des projections formulées aux présentes et pour connaître les principaux facteurs et hypothèses pris en compte lors de l’établissement de ces énoncés. Le présent communiqué de presse doit être lu en parallèle avec les documents que Les Compagnies Loblaw Limitée dépose, à l’occasion, auprès des autorités en valeurs mobilières et qui peuvent être consultés à sedarplus.ca et à loblaw.ca. 2) Voir la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse, qui comprend le rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables. 3) À lire en parallèle avec la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du Rapport du premier trimestre de 2026 à l’intention des actionnaires de la société. 4) Ajusté pour tenir compte du fractionnement d’actions à raison de quatre pour une qui a pris effet à la fermeture des bureaux le 18 août 2025. Voir la note 10 « Capital social », des états financiers intermédiaires de la société pour obtenir plus de précisions.



