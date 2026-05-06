Les Compagnies Loblaw Limitée annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

BRAMPTON, Ontario, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX: L) – Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw) a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (TSX) a accepté le dépôt par Loblaw d’un avis quant à son intention de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA).

Conformément à l’avis déposé auprès de la TSX, Loblaw pourra acquérir par le biais d’une OPRCNA, au cours de la période de 12 mois allant du 8 mai 2026 au 7 mai 2027, jusqu’à 58 124 733 actions ordinaires de Loblaw (actions ordinaires), représentant environ 5 % du fonds public d’actions, par l’intermédiaire de la TSX, de systèmes de négociation parallèles ou de toute autre façon permise par la TSX ou en vertu de la loi applicable. Au 30 avril 2026, 1 162 494 675 actions ordinaires de Loblaw étaient en circulation. Le nombre moyen d’actions ordinaires négociées chaque jour au cours des six derniers mois s’étant établi à 1 248 481, la quantité maximale d’actions ordinaires qu’il sera possible de racheter a été fixée à 312 120 par jour, sauf dans le cas des rachats en bloc et des rachats auprès de George Weston Limitée (GWL), actionnaire majoritaire de Loblaw.

Conformément à une exemption accordée par la TSX en vertu de ses règles, règlements et politiques en lien avec l’OPRCNA, GWL participera à l’OPRCNA dans une proportion correspondant à sa participation dans Loblaw, ce qui est conforme à l'exemption accordée par la TSX chaque année depuis 2020. Cette participation élimine l'effet relutif que l'OPRCNA aurait autrement eu sur la participation de GWL dans Loblaw. Le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être achetées en vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera réduit du nombre d’actions ordinaires achetées par Loblaw auprès de GWL.

Les actions ordinaires seront rachetées sur le marché libre de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles. De plus, Loblaw pourra conclure des contrats d’achat à terme ou de swap sur ses actions ordinaires, qui pourront être réglés par livraison physique du sous-jacent, en espèces ou par une combinaison de ces deux options, sous réserve, dans chaque cas, de l'approbation des autorités réglementaires, le cas échéant, et selon les modalités et aux dates autorisées par la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Le prix à terme sera fixé selon le cours du marché, le taux de dividendes et les taux d’intérêt du marché. Loblaw peut également acheter des actions ordinaires par convention de gré à gré ou dans le cadre de programmes de rachat d’actions si elle reçoit une ordonnance d'exemption d'offre publique de rachat lui permettant de faire de tels rachats. Tout rachat d’actions ordinaires par convention de gré à gré ou dans le cadre de programmes de rachat d’actions peut se faire au rabais par rapport au prix courant du marché, conformément à l’ordonnance d’exemption d’offre publique de rachat.

Les rachats auprès de GWL seront effectués pendant la séance de bourse spéciale de la TSX en vertu d’un accord de régime de cession automatique entre le courtier de Loblaw, Loblaw et GWL. Les rachats auprès de GWL seront effectués lors de jours de bourse, comme l’exige l’accord de régime de cession automatique, lorsque Loblaw effectue des rachats auprès d’autres actionnaires. Dans l’éventualité où GWL ne vendait pas d’actions ordinaires lors des jours de bourse tel que requis par les modalités de l’accord de régime de cession automatique (sauf en raison d’une perturbation du marché), l’exemption de la TSX cessera de s’appliquer et Loblaw ne sera pas autorisée à effectuer d’autres rachats auprès de GWL en vertu des modalités de l’OPRCNA.

Les décisions quant au moment des rachats d’actions ordinaires seront prises en fonction des conditions du marché, du cours de l’action et d’autres facteurs. Loblaw peut choisir à tout moment de suspendre ou d’annuler son OPRCNA, sous réserve des modalités de tout régime de rachat automatique alors en vigueur. Les actions ordinaires rachetées dans le cadre de l’OPRCNA seront annulées ou utilisées pour le règlement d’unités d’actions temporaires inaccessibles ou d’unités d’actions au rendement. Loblaw estime que le prix des actions ordinaires sur le marché pourrait atteindre une valeur qui en ferait une utilisation intéressante et appropriée des fonds de société. Loblaw pourrait également utiliser ses OPRCNA pour racheter le nombre d’actions ordinaires qui sont émises aux termes de l’utilisation d’options pour compenser l’effet dilutif des options qui ont été utilisées. Dans le cadre de son OPRCNA précédente qui a commencé le 6 mai 2025 et qui a pris fin le 5 mai 2026, Loblaw avait demandé et obtenu l’approbation de la TSX de racheter jusqu’à 59 800 244 actions ordinaires. En date du 30 avril 2026, Loblaw a racheté 36 885 504 actions ordinaires dans le cadre de son OPRCNA précédente au moyen d’achats sur le marché libre à la TSX et de contrats privés dispensés, à un prix moyen pondéré de 59,85 $.

De temps à autre, lorsque Loblaw ne détient pas d’informations non publiques importantes la concernant ou concernant ses valeurs mobilières, elle peut conclure un accord prédéfini avec son courtier afin de permettre le rachat d’actions ordinaires à des moments où Loblaw ne serait normalement pas active sur le marché en raison de ses propres périodes d’interdiction de négociation internes et des règles relatives aux opérations d’initiés. Tout régime de ce type conclu avec le courtier de Loblaw sera adopté conformément aux exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Loblaw a l’intention de conclure un régime de rachat d’actions automatique avec un courtier vers le 8 mai 2026, afin de faciliter les rachats dans le cadre de l’OPRCNA.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 emplacements.

La raison d’être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l’accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD, et dans près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l’entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du MarchéMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Roy MacDonald, vice-président, Relations avec les investisseurs, au 905-861-2243 ou par courriel à l’adresse investor@loblaw.ca.