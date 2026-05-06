Pendant que la pression augmente sur l’aide alimentaire, une nouvelle génération passe à l’action

MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que plus d’un million de demandes d’aide alimentaire sont comblées chaque mois à Montréal, Moisson Montréal lance le Cercle des jeunes philanthropes. Cette initiative vise à mobiliser une nouvelle génération de professionnel·les pour soutenir, concrètement, la réponse à la pression croissante sur le réseau d’aide alimentaire.

Aujourd’hui, un organisme communautaire sur trois peine à répondre à la demande. Dans ce contexte, Moisson Montréal agit pour renforcer la capacité du réseau en s’appuyant sur de nouveaux leviers d’engagement et de financement.

« La pression que vivent les organismes sur le terrain est bien réelle, et elle continue d’augmenter. On ne peut pas répondre à cette réalité avec les mêmes réflexes. Avec le Cercle des jeunes philanthropes, on crée un espace d’engagement concret pour une nouvelle génération prête à passer à l’action », affirme Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal.

Mobiliser autrement, pour agir concrètement

Créé en 2025, le Cercle des jeunes philanthropes s’adresse à des professionnel·les de 25 à 45 ans qui souhaitent s’impliquer autrement. Par des événements, des initiatives de financement et des occasions de réseautage, le Cercle soutient l’approvisionnement alimentaire des organismes accrédités de Moisson Montréal.

Au-delà du financement, l’objectif est clair : faire émerger une culture d’engagement plus agile, plus connectée et orientée vers des solutions durables en sécurité alimentaire.

Un premier rendez-vous pour lancer l’élan

Le lancement officiel du Cercle prendra la forme d’un 5 à 7 inaugural, qui marquera le point de départ d’une série d’initiatives. L’événement se tiendra le mercredi 27 mai, à la Maison du développement durable.

Les fonds et les engagements générés dans le cadre du Cercle viendront appuyer les actions de Moisson Montréal afin d’assurer un approvisionnement alimentaire stable et de qualité à près de 300 organismes accrédités.

Un engagement ancré dans le vécu

« Ayant moi-même eu recours à l’aide alimentaire durant mon enfance, je sais à quel point ces ressources peuvent faire une différence. Aujourd’hui, m’impliquer dans le Cercle des jeunes philanthropes, c’est une façon concrète de redonner et d’amener d’autres personnes à s’engager à leur tour », souligne Roxanne Langelier, directrice de l’expérience et de la qualité clinique chez PARO IMPLANTO Pointe-Claire.

Pour en savoir plus sur le Cercle des jeunes philanthropes de Moisson Montréal, consultez : https://www.moissonmontreal.org/le-cercle-des-jeunes-philanthropes/

À propos du Cercle des jeunes philanthropes de Moisson Montréal

Le Cercle des jeunes philanthropes de Moisson Montréal rassemble des professionnel·les engagé·es qui souhaitent contribuer activement à la sécurité alimentaire à Montréal, par des initiatives de mobilisation et de collecte de fonds.

À propos de Moisson Montréal

Moisson Montréal est le plus grand organisme de récupération et de redistribution de denrées alimentaires au Canada. Par ses actions, l’organisation mobilise l’industrie bioalimentaire et soutient près de 300 organismes accrédités afin de maintenir, à Montréal, un accès stable et équitable à l’aide alimentaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :

Éliane Larouche

Conseillère principale aux communications et aux affaires publiques

Moisson Montréal

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elarouche@moissonmontreal.org

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