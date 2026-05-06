Cannara complète l’acquisition de Medican Organic Inc.

MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous ») ( TSX : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une transaction visant l’acquisition de la totalité des actions de Medican Organic Inc. (« Medican »), une filiale à 100 % de BZAM Ltd., pour un montant total de 2,8 millions de dollars.

Cette acquisition vient compléter l’acquisition antérieure par Cannara de son site de culture et de fabrication de Valleyfield, racheté à Medican le 8 juin 2021. L'acquisition a été finalisée après la sortie de Medican de la procédure engagée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») concernant la société mère de Medican. Depuis la transaction initiale en 2021, Medican a continué à affiner ses procédures opérationnelles, ses pratiques de culture et son savoir-faire en matière de post-récolte, y compris ses procédés de fabrication d'extraits uniques, apportant ainsi à Cannara une expertise opérationnelle supplémentaire pour soutenir sa croissance continue.

Nomination à la direction

Cannara a également annoncé aujourd’hui la nomination de Nicholas Sosiak au poste de chef des opérations, à compter du 23 avril 2026. M. Sosiak, qui occupait le poste de chef de la direction financière de la Société depuis 2020, assumera pleinement ses nouvelles fonctions opérationnelles pendant que Cannara recherche son successeur au poste de chef de la direction financière.

« Nicholas a joué un rôle essentiel dans la croissance et la solidité financière de Cannara. Sa connaissance approfondie du cannabis, de nos produits et, en fin de compte, de notre activité, combinée à une expérience éprouvée en matière d’exécution, fait de lui le dirigeant idéal pour assumer ce nouveau rôle », a déclaré Zohar Krivorot, fondateur et PDG. « Nous sommes convaincus que cette transition place Cannara en bonne position alors que nous continuons à mettre en œuvre notre plan stratégique. »

La Société a lancé une recherche pour un nouveau chef de la direction financière, parmi des candidats tant internes qu’externes. M. Sosiak continuera d’assurer l’intérim à ce poste pendant toute la durée de la recherche et travaillera en étroite collaboration avec son successeur afin d’assurer une transition sans heurts des responsabilités de chef de la direction financière.

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef des opérations & chef de la direction financière par intérim

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Fondateur et directeur général

zohar@cannara.ca

À PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSX : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure à prix abordable et de produits dérivés du cannabis. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, d’une superficie totale de plus de 1 600 000 pieds carrés, qui lui permettent d’atteindre une production annuelle potentielle de 100 000 kg. Tirant parti des coûts énergétiques avantageux du Québec, Cannara met en œuvre un modèle de production efficace et à faible coût. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse peut contenir des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la législation sur les valeurs mobilières applicable l’exige. Les déclarations prospectives se rapportent à des événements ou à des performances futures et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles comprennent, sans s’y limiter, la Société et ses activités, ses projections ou estimations concernant ses activités commerciales futures, ses projets d’acquisition et les avantages qui en découlent, l’intégration réussie des entreprises ou des actifs acquis, ses projets d’expansion, les offres de produits prévues, ainsi que la nomination et l’intégration d’un nouveau chef de la direction financière.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des mots tels que « peut », « futur », « prévu », « a l’intention » et « estime ». De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse https://www.cannara.ca/en/investor-area.

D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle estime non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations, car les résultats réels peuvent différer des informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont soumises aux mises en garde qui précèdent, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire ou si le contexte l’indique autrement, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.