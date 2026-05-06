CRYSVITA(MC) est désormais remboursé par les régimes publics pour le traitement des adultes atteints d’XLH dans quatre provinces et dans le cadre du Programme fédéral des services de santé non assurés

La couverture publique des médicaments permet maintenant aux adultes admissibles d’accéder à CRYSVITA, le seul traitement approuvé pour l’hypophosphatémie liée au chromosome X (XLH), une maladie dégénérative à vie





TORONTO, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kyowa Kirin Canada, filiale en propriété exclusive de Kyowa Kirin Inc., est heureuse d’annoncer que CRYSVITAMC (injection de burosumab) est désormais remboursé par les régimes publics pour les adultes admissibles vivant avec une hypophosphatémie liée au chromosome X en Ontario, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en Alberta, ainsi que dans le cadre du Programme fédéral des services de santé non assurés — élargissant considérablement l’accès au-delà des personnes couvertes par une assurance privée.

« La communauté XLH réclame depuis longtemps un meilleur accès à des traitements innovants pour les adultes canadiens atteints d’XLH, et nous sommes ravis que ce jour soit enfin arrivé, a déclaré Shari-lin Van Vugt, présidente du Réseau canadien XLH. L’élargissement de la couverture publique des médicaments comble une lacune importante dans les soins et permet à un plus grand nombre de personnes vivant avec l’XLH d’obtenir un traitement approprié en temps opportun. »

L’XLH est une maladie génétique rare et dégénérative à vie qui peut affecter les os et les muscles chez les enfants comme chez les adultes en raison d’une perte excessive de phosphore. Bien que CRYSVITA est indiqué pour le traitement de l’XLH chez les patients adultes et chez les enfants âgés de six mois et plus, la couverture publique était jusqu’à présent limitée aux patients pédiatriques âgés d’au moins un an et dont les épiphyses ne sont pas encore fermées.

« Comme l’XLH est une maladie dégénérative qui peut continuer de s’aggraver à l’âge adulte, Kyowa Kirin a poursuivi ses efforts pour favoriser un accès rapide et continu à des traitements efficaces, a déclaré Steven Zuccarelli, directeur général de Kyowa Kirin Canada. À la suite de négociations fructueuses conduites par l’Alliance pancanadienne pharmaceutique ayant mené à une lettre d’intention, nous avons collaboré avec les autorités participantes afin de faire progresser l’inscription aux listes de médicaments remboursés et nous sommes encouragés par les progrès réalisés à ce jour. Nous invitons toutes les provinces et tous les territoires restants ayant participé à ces négociations à inscrire rapidement CRYSVITA sur la liste des médicaments remboursés afin que les adultes admissibles vivant avec l’XLH aient accès à des options thérapeutiques, peu importe leur lieu de résidence. »

À propos de CRYSVITA

Découvert par Kyowa Kirin, CRYSVITA est un anticorps monoclonal recombinant entièrement humain de type IgG1 qui se lie au FGF23 et en inhibe l’activité biologique. En bloquant le FGF23, CRYSVITA aide à accroître la réabsorption du phosphate au niveau rénal et à augmenter la production de vitamine D active.

Indication de CRYSVITA

CRYSVITA (injection de burosumab) est indiqué pour le traitement de l’hypophosphatémie liée au chromosome X (XLH) chez les patients adultes et les enfants âgés de six mois et plus. Le traitement doit être instauré et surveillé par un professionnel de la santé expérimenté dans la prise en charge des maladies osseuses métaboliques.

Veuillez consulter la monographie de produit pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d’utilisation clinique. La monographie de produit est également disponible auprès de notre service de renseignement médical au 1-833-388-5872.

À propos de Kyowa Kirin

Kyowa Kirin a pour objectif de découvrir et de fournir des médicaments et des traitements novateurs ayant une valeur transformatrice. En tant qu’entreprise pharmaceutique mondiale spécialisée basée au Japon, Kyowa Kirin investit dans la découverte de médicaments et dans l’innovation biotechnologique depuis plus de 70 ans. Elle travaille actuellement à concevoir la prochaine génération d’anticorps ainsi que des thérapies cellulaires et géniques susceptibles d’aider les patients ayant d’importants besoins médicaux non comblés, notamment dans les domaines des maladies des os et du métabolisme minéral, des maladies hématologiques ou hémato-oncologiques réfractaires et des maladies rares. Un engagement commun envers les valeurs de Kyowa Kirin, la croissance durable et le bien-être des patients unit les personnes associées à Kyowa Kirin à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez www.kyowakirin.com.