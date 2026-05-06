Visa Canada et RemitBee : vers des paiements transfrontaliers instantanés et sécurisés

TORONTO, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RemitBee Inc., une entreprise canadienne de finance technologique (fintech) et plateforme de transfert de fonds, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Visa Canada, chef de file mondial des paiements numériques.

RemitBee a vu le jour en 2015 pour résoudre un problème couramment rencontré par les immigrants canadiens : des paiements transfrontaliers coûteux, fragmentés et complexes. Au cours de la dernière décennie, l'entreprise s'est développée pour devenir une plateforme canadienne de paiements transfrontaliers destinée aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Elle couvre aujourd’hui plus de 190 pays, traite plus de 150 devises et s’appuie sur un réseau de 200 systèmes de paiement, desservant ainsi jusqu’à 4 milliards d’individus dans le monde. Cette collaboration avec Visa Direct marque une étape importante pour l’écosystème fintech canadien, en renforçant la présence d’une entreprise d’ici dans le paysage mondial des paiements transfrontaliers.

Des transferts de fonds instantanés et sécurisés

Le Canada abrite une communauté immigrante importante et profondément enracinée dans sa terre d’accueil. En 2025, l’ensemble de ses membres a transféré plus de 26,7 milliards $1 à l’étranger, afin de soutenir des familles, des communautés et des entreprises à travers le monde. Grâce à Visa Direct, les utilisateurs de RemitBee pourront désormais effectuer des paiements transfrontaliers en temps réel, directement vers des comptes bancaires admissibles, des portefeuilles numériques et des cartes Visa partout sur la planète.

Stimuler l’essor d’un écosystème de paiement canadien

Au-delà des transferts individuels, cette alliance reflète une ambition plus vaste : l’émergence d’une infrastructure canadienne de transfert de fonds. Elle entend ainsi offrir une solution alternative locale dans un marché des paiements transfrontaliers historiquement dominé par des entreprises fintech étrangères.

Le rôle de RemitBee est au cœur de cette vision. En tant que plateforme intégrée de traitement des paiements, elle permet aux coopératives de crédit, aux opérateurs régionaux de transfert de fonds et aux partenaires financiers d’accéder à son réseau via une interface d’intégration unique et fiable. Visa Direct renforcera l’offre de RemitBee en permettant un transfert plus rapide des fonds, en élargissant l’accès à des marchés traditionnellement difficiles à atteindre, et en appliquant les mécanismes de contrôle éprouvés de Visa en matière de gestion de risques, de conformité et de sécurité pour garantir que les fonds sont transférés de manière sûre vers leurs destinataires.



« Nous avons créé RemitBee en tant que personnes immigrantes ayant vécu directement la réalité des transferts d’argent vers leur pays d’origine. Ce qui au départ n’était qu’une mission visant à simplifier les paiements transfrontaliers est devenu l’une des plus importantes plateformes de paiement au Canada. Nous sommes fiers qu’une entreprise fondée par des personnes immigrantes soit devenue une belle réussite canadienne, et que cette collaboration avec Visa lui permette d’aller encore plus loin. »

– Manos Yoganathan, directeur de l’exploitation et cofondateur de RemitBee

« Nous sommes emballés de faire équipe avec RemitBee et de pouvoir contribuer à la réussite d’une entreprise fintech bien de chez nous. Chez Visa, nous croyons au pouvoir de l’inclusion financière et à l’importance de maintenir les liens familiaux au-delà des frontières. Visa Direct a été conçue précisément dans cet objectif, en permettant à des milliards de personnes dans le monde d’effectuer des transferts de fonds rapides, fiables et sécurisés. Collaborer avec RemitBee nous permet maintenant d’offrir cette solution directement aux expéditeurs canadiens. Nous sommes impatients d’accompagner nos nouveaux partenaires dans l’essor continu de leur entreprise, alors qu’ils redéfinissent les paiements transfrontaliers ici même, au Canada. »

– Sam Fuda, vice-président et chef des solutions commerciales et mouvements de fonds de Visa Canada

À PROPOS DE REMITBEE

Fondée en 2015 et basée à Toronto, RemitBee est une entreprise canadienne de technologie financière (fintech) conçue par des personnes immigrantes désireuses d’offrir à la population canadienne des services financiers transfrontaliers plus accessibles, abordables et transparents. Comptant plus de 350 000 utilisateurs, RemitBee est l’une des plateformes de paiements transfrontaliers à la croissance la plus rapide au pays. L'entreprise propose des transferts d'argent internationaux, des échanges de devises, des eSIM de voyage, des recharges mobiles et des services fiscaux, le tout avec une tarification transparente dans plus de 190 pays. Pour en savoir plus, visitez www.remitbee.com/fr.

À PROPOS DE VISA

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, afin de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons en des économies qui incluent et élèvent tout le monde en tout lieu, et nous considérons l’accès comme un élément fondamental de l’avenir du mouvement monétaire. Nous croyons en des économies qui incluent et élèvent tout le monde en tout lieu, et nous considérons l’accès comme un élément fondamental de l’avenir du mouvement monétaire. Pour en savoir plus, visitez https://www.visa.ca/fr_CA.

CONTACT MÉDIAS

Aryana Ansari

Responsable de l’expansion mondiale, RemitBee

aryana.ansari@remitbee.com

647 689-2323, poste 5021

Soutien aux médias de Visa Canada

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1 Statistique Canada, Balance des paiements internationaux, comptes courant et capital (trimestriel), publié le 26 février 2026.