HIGHCO : Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale

Aix-en-Provence, le 6 mai 2026 (15h)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

L’assemblée générale des actionnaires de HighCo se tiendra le mercredi 27 mai 2026 à 11 heures au siège social, 365, avenue Archimède 13799 Aix-en-Provence Cedex 3.

L’avis préalable à cette assemblée, contenant l’ordre du jour et le texte des résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’assemblée générale, a été publié au BALO le 20 avril 2026 (bulletin N°47) et mis en ligne sur le site internet de la Société (www.highco.com).

L’avis de convocation a été publié au BALO du 6 mai 2026 (bulletin N°54) et est également consultable sur le site internet de la Société.

Conformément à l’article R.22-10-23 du Code de commerce les actionnaires peuvent consulter les documents préparatoires à cette assemblée sur le site internet de la Société à l’adresse https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/.

L’ensemble des documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires de la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et les retailers dans la mise en place de leurs activations promotionnelles avec un modèle unique, intégrant la conception, la diffusion, le traitement et le pilotage des opérations.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marges brutes trimestrielles

Marge Brute T2 et S1 2026 : Mercredi 22 juillet 2026

Marge Brute T3 et 9 mois 2026 : Mercredi 21 octobre 2026

Marge Brute 2026 : Mercredi 27 janvier 2027

Résultats

Résultats semestriels 2026 : Mercredi 9 septembre 2026

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2026, à 10h00 : Jeudi 10 septembre 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe