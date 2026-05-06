Opus One Gold Corp publie de nouveaux résultats d'analyse pour l’or issus de son programme de forage d’hiver 2026 sur Noyell

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MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse d'annoncer de nouveaux résultats d'analyse provenant de son programme de forage hivernal de 2026 sur la propriété Noyell, détenue à 100%, qui est située dans la partie nord de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au sud de Matagami, au Québec, Canada.

Les forages NO-26-06, NO-26-11 et NO-26-13 ont été effectués afin d'évaluer une possible extension ouest de la Zone 1, à une profondeur verticale variant de 350 m à 500 m. Les forages NO-26-11 et NO-26-13 ont subi une déviation importante et se sont retrouvés très proches l'un de l'autre. Les cibles ont été atteintes et identifiées dans les trois forages, mais dans l'ensemble, les résultats indiquent des teneurs en or faibles à modérées le long du vecteur ouest de la minéralisation. Le meilleur résultat a été obtenu dans le forage NO-26-11, qui a recoupé 2,29 g/t Au sur 3,28 m (épaisseur réelle : 2,63 m).

Les forages NO-26-07 et 10a sont des forages de densification situés respectivement au centre et dans la partie est de la Zone 1. Le forage NO-26-07 a été réalisé le long du vecteur principal de minéralisation de la Zone 1 à une profondeur verticale de 480 m. Les résultats d'analyse ont confirmé la qualité de la structure aurifère dans ce secteur est de la Zone 1, avec une teneur de 8,22 g/t Au sur 8,5 m (épaisseur réelle : 7,16 m). Cet intervalle comprend une zone titrant 49,1 g/t Au sur 1,34 m.

Le forage NO-26-10a a été réalisé au centre de la Zone 1, à une profondeur verticale de 400 m, dans un secteur interprété comme présentant un potentiel moindre que le forage précédent. Néanmoins, ce forage a révélé un intervalle titrant 5,68 g/t Au sur 1,3 m (épaisseur réelle : 1,08 m).

Résultats d’analyse









Globalement, ces résultats concordent avec l'interprétation d'Opus One suivant le programme de 2025 concernant le dépôt de la Zone 1. D'autres résultats de forage seront publiés dans les prochaines semaines, à mesure que la société les reçoit.

À ce jour, aucun résultat n'a été publié pour la zone Ouest, car très peu de données ont été reçues pour ce secteur de la propriété où nous avons effectué cinq forages cet hiver.





Les forages NO-26-01 à 07, 10a, 11 et 13 sont représentés en jaune vif.

Louis Morin, PDG d'Opus One, a déclaré : « Le vecteur principal de minéralisation, tel qu'interprété en 2025 à la suite de notre programme de forage, semble être corroboré par ces nouveaux résultats partiels. La zone 1 continue de donner des résultats spectaculaires, là où on les attendait, ce qui est une excellente nouvelle car cela témoigne de l'excellente continuité de la structure aurifère dans ce secteur. L'extension ouest de la Zone 1 n'a pas donné les mêmes résultats. Toutefois la zone est toujours présente et pourrait s'ouvrir à nouveau un peu plus à l'ouest. C'est le type de minéralisation auquel nous sommes confrontés, elle présente généralement des variations latérales importantes, et seul des forages permettront de déterminer où elle s’enrichi à nouveau. »

Préparation des échantillons, analyse et programme d'AQ/CQ

Toutes les carottes de forage récupérées sont de calibre NQ. Tous les échantillons sont décrits, étiquetés, coupés (scie diamantée) et ensachés aux installations de Technominex à Rouyn-Noranda. Ils sont ensuite expédiés au laboratoire certifié AGAT de Val-d'Or pour préparation. Les pulpes d'échantillons sont ensuite expédiées à divers laboratoires AGAT au Canada pour analyse. Les échantillons sont analysés pour l'or par fusion pyrognostique (50 g), avec finition ICP-OES. Tous les échantillons qui sont d'une teneur égale ou supérieure à 10 g/t Au sont soumis à un test gravimétrique pour la détermination de la teneur du minerai.

Le programme d'AQ/CQ d'Opus One comprend l'insertion d'un échantillon de contrôle, aux installations de Technominex, après 9 échantillons réguliers. Les échantillons de contrôle sont composés d'un blanc certifié et de matériaux certifiés de différentes teneurs en or connues.

LA CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE INC.

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James.

Une personne indépendante qualifiée, Pierre O’Dowd P.Geo, a vérifié et approuvé les données divulguées, y compris les données d’échantillonnage, d’analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l’exigent les articles 3.1 et 3.2 du NI43-101. Pierre O'Dowd agit en tant que géologue principal pour la Corporation Aurifère Opus One, il a révisé et approuvé ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR+. Sur www.sedarplus.ca et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

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CARTES DE LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ NOYELL D’OPUS ONE









GÉOLOGIE DE LA PROPRIÉTÉ NOYELL ET CIBLES AURIFÈRES

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