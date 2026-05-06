RMR de Montréal : ralentissement des ventes dans un contexte de prudence accrue et de conditions de marché en évolution

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois d’avril 2026. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Faits saillants

En avril 2026, 4 744 transactions résidentielles ont été réalisées sur le territoire de la RMR de Montréal, ce qui représente un recul de 7 % par rapport à avril 2025. Malgré ce repli, le niveau d’activité demeure près de la moyenne observée au cours des dix dernières années, témoignant d’un marché toujours actif.

Chacune des catégories de propriétés a enregistré une diminution des ventes. Les transactions d’unifamiliales et de copropriétés ont reculé de 7 %, tandis que celles des plex ont affiché une baisse plus marquée de 9 %.

Sur le plan géographique, les six grands secteurs de la région métropolitaine ont connu un ralentissement de l’activité. Vaudreuil‑Soulanges (-17 %) et Saint‑Jean‑sur‑Richelieu (-11 %) se démarquent par les reculs les plus prononcés, alors que la Rive‑Sud de Montréal (-4 %) présente la diminution la plus modérée. Les autres secteurs ont enregistré des baisses oscillant entre 7 % et 8 %.

Parallèlement, l’offre de propriétés à vendre a considérablement augmenté dans la RMR par rapport à l’année dernière. En avril, 20 959 inscriptions étaient actives dans le système Centris, marquant une neuvième hausse consécutive. Les copropriétés ont connu la progression la plus importante (+21 % par rapport à avril 2025), suivies des unifamiliales (+9 %) et des plex (+10 %).

Les conditions de marché se sont graduellement détendues au cours des derniers mois. Le marché demeure toutefois à l’avantage des vendeurs, à l’exception de celui des copropriétés sur l’île de Montréal, qui affiche désormais des conditions plus équilibrées.

En cohérence avec les conditions de marché, la hausse des prix s’est modérée pour les unifamiliales et les plex : le prix médian des unifamiliales a atteint 645 000 $ (+3 %), tandis que celui des plex s’est établi à 865 000 $ (+4 %). Les prix des copropriétés sont demeurés stables depuis un an, soit 425 000 $ en avril.

Enfin, le nombre de jours moyen sur le marché s’est raccourci pour les unifamiliales (34 jours) et pour les plex (45 jours). À l’inverse, la détente observée sur le marché des copropriétés s’est traduite par un allongement de la moyenne de jours sur le marché, qui atteint désormais 50 jours (+6 jours).





Citations

« Les données d’avril confirment le ralentissement des ventes à Montréal, qui se situent désormais près de la moyenne historique, et ce, alors même que le marché entre dans sa période la plus active de l’année, les mois d’avril et de mai donnant généralement le ton à la saison. La demande est freinée par le contexte d’incertitude économique ainsi que par les niveaux de prix élevés à Montréal, qui continuent de poser un enjeu important d’abordabilité, particulièrement pour les premiers acheteurs », explique Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale de l’APCIQ.

« On observe depuis le début de 2026 une certaine prudence des acheteurs. La confiance des consommateurs s’est détériorée dans un contexte marqué par le ralentissement de l’économie québécoise et une inflation qui risque de s’accélérer en raison des incertitudes géopolitiques persistantes, qu’il s’agisse du conflit au Moyen-Orient ou du contexte commercial avec les États-Unis. Ces facteurs incitent plusieurs ménages à prendre davantage de recul avant de concrétiser un projet immobilier », explique Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

« Les changements annoncés à la taxe de bienvenue pourraient offrir un soutien à certains premiers acheteurs au cours des prochains mois, tandis que le marché plus équilibré de la copropriété pourrait également contribuer à améliorer, en partie, l’accessibilité à la propriété », ajoute Camille Laberge.

Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions.

Pour plus d’explications par l’économiste du Service d’analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.

Renseignements :

Ariane Boulé

Morin Relations Publiques

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