Partenaires Ninepoint transfère les séries FNB de six fonds à la TSX

TORONTO, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (le « Gestionnaire »), l’un des principaux gestionnaires de placements indépendants au Canada, a annoncé aujourd’hui son intention de transférer le lieu de cotation des parts de série FNB (les « Parts ») des fonds communs de placement suivants (les « Fonds ») de Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») à la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Symbole Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint Fonds d’opportunités de crédit alternatif Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint NBND Fonds énergie Ninepoint NNRG/NNRG.U Fonds de revenu énergétique Ninepoint NRGI Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint NSAV Fonds de revenu cible Ninepoint TIF



Le Gestionnaire a reçu l’approbation conditionnelle de la TSX pour inscrire les Parts à la cote de sa bourse.

Le Gestionnaire prévoit que les Parts seront volontairement radiées de la cote de Cboe Canada à la fermeture des marchés le 20 mai 2026 et inscrites à la cote de la TSX le 21 mai 2026.

Aucune approbation des porteurs de titres n’est requise pour la radiation des Parts de la cote de Cboe Canada, car les Fonds seront inscrits à la cote de la TSX après cette radiation.

Pour de plus amples renseignements sur ces Fonds et pour connaître la gamme complète de solutions de placements de Ninepoint, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante : www.ninepoint.com/fr

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site ninepoint.com/fr ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com

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Longacre Square Partners

Andy Radia/Emma Rosh

Ninepoint@longacresquare.com

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