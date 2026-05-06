RMR de Québec : une hausse de l’offre de propriétés se dessine, mais la pénurie continue de soutenir la pression sur le marché

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois d’avril 2026. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Faits saillants

En avril 2026, 1 006 transactions résidentielles ont été réalisées sur le territoire de la RMR de Québec, ce qui représente un recul de 7 % comparativement à avril 2025. Par rapport à la moyenne des dix dernières années, l’activité immobilière demeure toutefois bien au‑delà des repères.

Chacune des catégories de propriétés a affiché un repli de ventes : -8 % pour les unifamiliales, -6 % pour les copropriétés et -8 % pour les plex.

Sur le plan géographique, chacun des trois grands secteurs de la capitale a connu une baisse d’activité. L’agglomération de Québec a enregistré la diminution la moins prononcée (-4 %), tandis que la Rive‑Sud et la périphérie Nord ont affiché des baisses respectives de 10 % et de 21 %.

L’offre de propriétés à vendre a augmenté pour un deuxième mois d’affilée, à la suite de 25 mois de diminutions consécutives. Il y avait 2 204 propriétés résidentielles affichées au système Centris, soit un bon important de 21 % par rapport à avril 2025. Les inscriptions de copropriétés ont bondi de 27 %, celles des unifamiliales de 20 % et celles de plex, de 14 %.

L’augmentation du nombre de propriétés offertes au printemps est loin de combler la pénurie qui persiste depuis plusieurs années dans la région de Québec. Le nombre d’inscriptions en vigueur en avril était de 58 % inférieur à la moyenne des 10 dernières années.

La hausse de l’offre et la diminution des ventes semblent avoir mis fin au resserrement des conditions du marché, qui pourrait avoir atteint son point le plus tendu au début de 2026. Le marché demeure toutefois très fortement à l’avantage des vendeurs de manière généralisée dans la RMR de Québec, et la compétition entre les acheteurs reste bien présente.

Les conditions du marché ont continué d’exercer une forte pression sur les prix. Le prix médian des unifamiliales a augmenté de 8 % pour atteindre 486 000 $, celui des copropriétés de 10 % avec la moitié des unités vendues à plus de 342 000 $ et le prix médian des plex de 13 % à 565 000 $. Enfin, il fallait en moyenne 15 jours pour vendre une unifamiliale et 19 jours pour les copropriétés et les plex, soit les délais les plus courts jamais enregistrés dans la RMR.





Citations

« Bien que le marché demeure dynamique par rapport à la moyenne historique, on observe depuis le début de 2026 un peu plus de prudence de la part des acheteurs, qui s’explique en grande partie par le climat d’incertitude économique. La confiance des consommateurs s’est détériorée dans un contexte marqué par le ralentissement de l’économie québécoise, une inflation qui demeure un enjeu important et des incertitudes géopolitiques persistantes, qu’il s’agisse du conflit au Moyen-Orient ou du contexte commercial avec les États-Unis. Ces facteurs, incitent plusieurs ménages à prendre davantage de recul avant de concrétiser un projet immobilier », explique Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.



« Dans la région de Québec, cette prudence accrue des acheteurs s’exerce toutefois dans un marché qui demeure extrêmement tendu. Malgré le léger recul des ventes, la demande continue de se heurter à une offre encore insuffisante, ce qui entretient une forte compétition entre les acheteurs. La récente augmentation de l’offre constitue une bonne nouvelle pour la demande latente, après plusieurs années de pénurie, même si elle demeure encore loin de rétablir l’équilibre du marché. Les délais de vente restent exceptionnellement courts et la pression sur les prix demeure bien présente dans l’ensemble des segments, même si moins importante que ce qu’on observait en 2025 », explique Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale de l’APCIQ.





Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions.

Pour plus d’explications par l’économiste du Service d’analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous .

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.

Renseignements :

Ariane Boulé

Morin Relations Publiques

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