KALMAR OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 6.5.2026 KLO 16:15



Kalmar Oyj - Johdon liiketoimet - Casimir Lindholm

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Casimir Lindholm

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Kalmar Oyj

LEI: 636700Z25ZQXLMZ3CY73

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 155390/9/8



Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-06

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000571054

Liiketoimen luonne: HANKINTA





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 9422 Yksikköhinta: 42.28 EUR

(2): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 41.9 EUR



Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 9500 Keskihinta: 42.27688 EUR







Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697





Kalmar lyhyesti



Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi