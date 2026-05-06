Aéroplan annonce un nouveau partenariat avec Hertz

Ce partenariat renforce l’engagement d’Aéroplan à rendre les voyages encore plus avantageux

Les membres peuvent accumuler jusqu’à 5 points Aéroplan par dollar dépensé sur les locations de voitures avec Hertz MD , Dollar MD ou Thrifty MD et accéder à des avantages et privilèges haut de gamme

, Dollar ou Thrifty et accéder à des avantages et privilèges haut de gamme Pour chaque tranche de 5 points Aéroplan accumulés, les membres recevront un Crédit de Qualification à un Statut (CQS) qui les rapprochera d’un statut Aéroplan

Tous les membres Aéroplan Élite et certains titulaires d’une carte de crédit Aéroplan obtiennent à titre gracieux le statut Five StarMD ou President’s CircleMD dans le cadre du programme de fidélité Hertz Or+MD





MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aéroplan, le principal programme de fidélité au Canada en matière de voyages, a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec Hertz, l’une des plus importantes entreprises de location de voitures du monde. Cette collaboration englobe les marques Hertz, Dollar et Thrifty, et constitue le plus récent exemple de l’engagement d’Aéroplan à développer son écosystème de partenaires, offrant ainsi à ses membres plus d’occasions d’obtenir des primes, d’accéder à des privilèges haut de gamme et d’accélérer leur parcours vers le statut Aéroplan Élite.





« La location de voiture fait naturellement partie du voyage, et nous sommes ravis d’offrir aux membres Aéroplan plus de moyens d’accumuler et d’échanger des points, avec la possibilité d’accéder à de nouveaux privilèges, a indiqué Scott O’Leary, vice-président – Fidélité et Produits, d’Air Canada. Notre partenariat avec Hertz est l’un des moyens par lesquels nous respectons la promesse que nous avons faite lorsque nous avons transformé le programme Aéroplan : offrir aux membres plus de choix, de commodité et de valeur leur permettant de rester fidèles, dans les airs comme sur la route. »

Outre de nouvelles possibilités d’accumulation, ce partenariat permet à tous les clients d’Air Canada d’accéder à des tarifs préférentiels lorsqu’ils réservent une voiture de location à aircanada.com.

« Nous sommes ravis de nous associer à Air Canada pour en offrir encore plus aux membres Aéroplan lorsqu’ils louent une voiture avec Hertz, Dollar ou Thrifty, a déclaré Laura Smith, vice-présidente générale – Ventes et partenariats mondiaux à Hertz. Ensemble, nous proposons des privilèges haut de gamme qui rendront l’expérience de voyage encore plus fluide et enrichissante dans son ensemble. »

Grâce à ce nouveau partenariat, les membres Aéroplan peuvent bénéficier des privilèges suivants :

Les membres Aéroplan accumulent 2 points par dollar* dépensé pour des locations de voitures avec Hertz, Dollar ou Thrifty.

Les membres Aéroplan Élite 25K, 35K et 50K accumulent 3 points par dollar* dépensé pour des locations de voitures avec Hertz; les membres Élite 75K, 4 points par dollar* dépensé; et les membres Super Élite, 5 points par dollar* dépensé.

Les membres obtiennent 1 Crédit de Qualification à un Statut (CQS)** pour chaque tranche de 5 points Aéroplan accumulés sur les locations de voitures.

Les membres Aéroplan Élite 25K, 35K et 50K, de même que les titulaires de carte de crédit Aéroplan principale, obtiennent à titre gracieux le statut Five Star dans le cadre du programme Hertz Or+ + .

. Les membres Aéroplan Élite 75K et Super Élite, de même que les titulaires de carte de crédit Aéroplan prestige, obtiennent à titre gracieux le statut President’s Circle dans le cadre du programme Hertz Or++.





En savoir plus sur le partenariat d’Aéroplan avec Hertz et sur les privilèges offerts aux membres.

Plus de moyens d’accumuler et d’échanger des points, chaque jour



Aéroplan est largement considéré comme l’un des principaux programmes de fidélité en Amérique du Nord en matière de voyages. Les membres Aéroplan peuvent accumuler ou échanger des points auprès de plus de 50 sociétés aériennes pour plus de 1 300 destinations dans le monde entier. Ils peuvent échanger des points contre des voyages, sans dates d’interdiction ni suppléments, accéder à des milliers de partenaires hôteliers de BonPlan Aéroplan ou magasiner des marques telles qu’Amazon et Apple dans la eBoutique Aéroplan.

Pour vous joindre à la communauté Aéroplan, composée de plus de dix millions de membres actifs, visitez le site aircanada.com/aeroplan.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».



À propos de Hertz

Hertz Global Holdings, Inc. est l’un des principaux fournisseurs de locations de voitures et de solutions de mobilité à l’échelle mondiale. Ses filiales, dont The Hertz Corporation, ainsi que ses concessionnaires, exploitent les marques de location de voiture Hertz, Dollar, Thrifty et Firefly, avec plus de 11 000 bureaux de location dans 160 pays. L’entreprise exploite également la marque Hertz Car Sales, qui propose une gamme de voitures d’occasion de qualité à des prix compétitifs, offertes à la vente en ligne et dans des établissements partout aux États-Unis, ainsi que le service d’autopartage Hertz 24/7 en Europe. Pour en savoir plus sur Hertz, visitez le site www.hertz.com.

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* Le montant des dépenses est calculé en fonction du coût réel de la location d’un véhicule (en fonction de la durée et du kilométrage), auquel s’ajoutent les montants dus au titre des services accessoires, des surclassements de véhicule, des frais ou des suppléments, mais n’inclut pas les taxes. Si la location est réglée dans des monnaies autres que le dollar canadien (« CAD »), le montant des dépenses sera converti en CAD et le nombre de points sera calculé en conséquence.

** Seuls les points Aéroplan de base permettent de recevoir des CQS. Les points-bonis obtenus dans le cadre d’offres promotionnelles ne sont pas pris en compte dans le calcul des CQS.

+ Certaines conditions s’appliquent. Pour en savoir plus sur l’octroi de statut Hertz aux membres Aéroplan Élite et à certains titulaires de carte de crédit, consultez.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/804d23fe-5a47-4746-9b8c-2f97ea32c303/fr