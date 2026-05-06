Le CN décerne le Prix de manutention sécuritaire 2025 à 194 expéditeurs ferroviaires

 | Source: Canadian National Railway Company Canadian National Railway Company

MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui les lauréats de son Prix de manutention sécuritaire 2025, qui récompense les clients qui font preuve d’excellence dans le chargement et le transport ferroviaire sécuritaires de produits réglementés.

Les lauréats sont évalués selon des critères établis, notamment le respect d’exigences de sécurité rigoureuses.

Cette reconnaissance témoigne de l’engagement du CN à être le fournisseur de services de transport le plus sécuritaire en Amérique du Nord.

« Félicitations aux lauréats de 2025 pour leur engagement constant en faveur de la manutention sécuritaire des marchandises réglementées qui transitent sur notre réseau. Au CN, la sécurité est notre valeur fondamentale et elle guide tout ce que nous faisons. Nous remercions les 194 expéditeurs pour leur engagement constant à respecter les normes de sécurité les plus élevées. »

– Janet Drysdale, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction des Affaires commerciales

« La sécurité est une responsabilité partagée, et ces prix mettent en lumière les clients qui montrent l’exemple à chaque envoi. Leur engagement contribue à assurer la sécurité de notre personnel ainsi que celle des collectivités où nous exerçons nos activités. Nous apprécions leur partenariat qui fait de la sécurité une pratique quotidienne. »

– Buck Rogers, vice-président Produits pétroliers et chimiques au CN

Le Prix de manutention sécuritaire fait partie intégrante du programme Gestion responsableMD – une initiative d’amélioration continue de la performance à laquelle le CN participe, au Canada comme aux États-Unis.

Voici la liste des lauréats du Prix de manutention sécuritaire 2025 du CN :

Nom de l’entreprise
4J Energy, LLC
Absolute Energy LLC
Adkins Energy LLC
Aeropres Corp
AILM Advisory Group Inc.
Airgas
Alcoa – Aluminerie de Deschambault
All States Asphalt, LLC
Alliance Energy Services LLC
Altex Energy Ltd.
Alto Ingredients
The Andersons Inc
Arbor Preservative Systems LLC
Arrow Reload Systems Inc.
Austin Powder Company
Aux Sable Liquid Products
Azelis Canada Inc
BASF Corp
Big River United Energy, LLC
Bitumar Inc
Blue Sky Agrisource Trading
Border Chemical
BP Products North America Inc
Bruderheim Energy Terminal
BTG Energy Corp
Buckeye Partners LP
Cando Rail & Terminals
Canlin Energy Corp
Cargill Incorporated
Cenovus Energy
Centennial Energy LLC
CF Industries
The Chemours Company
Chemtrade Logistics
Chevron Products Co
CHS, Inc.
CITGO Petroleum Corp
Coffeyville Resources Nitrogen Fert LLC
Colas Solutions Inc
Concord Energy LLC
Cornerstone Chemical Company
Covestro LLC
Crews
Delta Terminal Services LLC
DHL Global Forwarding Inc
Diageo Americas Supply Inc
Diamond Petrochemicals Canada Corporation
The Dow Chemical Co.
Draslovka Mining Process Solutions
DuPont Specialty Products USA LLC
Eco Services Operations Corp
Eco-Energy
Econo Petroleum
Energies Sonic Inc
Energy Transfer
Enersul LP
EnLink Midstream Operating LP
ERCO Worldwide LP
Ergon Solutions, Inc.
The Essex Terminal Railway
Evonik Corporation
Explosivos Mexicanos SA de CV
ExxonMobil
Federated Co-operatives Limited
Flashpoint Energy Partners LLC
Formosa Plastics Corp USA
General Liquids Canada Ltd.
Gerdau Long Steel North America
Gestion Énergie Québec Inc
Gibson Energy Inc
GIO Railways Corp
Greenergy Fuels Canada Inc
Greenfield Global
Gulf Gateway Terminal LLC
Gunvor USA LLC
Hallett Dock 6
Heartland Sulphur LP
Helm U.S. Corporation
Hexion Inc
HJ Baker Sulphur Canada ULC
Hunt Crude Oil Supply Co LLC
Hydrite Chemical Company
ICP Group Inc
Idemitsu Apollo Corporation
IKO Midwest
IMTT
INEOS Canada Partnership
Innophos Inc
Inter Pipeline Ltd
International Raw Materials Ltd
Irving Oil Ltd.
KBX Logistics LLC
Kemira
Kerrobert Fuels Inc
Keyera Partnership
Kildair Service ULC
Kinder Morgan Liquid Terminals LLC
Kiros Energy Marketing
Kleysen Group Ltd
Koch Fertilizer Canada ULC
Koura
LANXESS Corp
LGP Energy Inc
Linde Inc.
Little Sioux Corn Processors
Lubrizol
Lundin Mining Corp
Marathon Petroleum Company LP
Marquis Energy Illinois LLC
Matheson Tri-Gas Inc
Mathy Construction Co
MEGlobal Canada ULC
Methanex Corporation
Midstream Energy Partners
Mitsubishi Chemical America, Inc.
Mitsubishi Gas Chem America
Mitsubishi Intl Corp
Moeve Chimie Bécancour
Murex LLC
Musket Corporation
Nalco Water (Ecolab)
Nelson Brothers
Nexpera
NGL Supply Co Ltd
Norfalco Sales (Glencore Canada Corp)
NorthRiver Midstream
Nouryon Chemicals LLC
Nova Chemicals Corp
Nucor Steel Kankakee
Nutrien
Old World Industries LLC
Orica USA Inc.
OxyChem
Parkland Corp / Elbow River Marketing
Pembina Infrastructure & Logistics LP
Petrogas Energy Corp
Phillips 66 Co
Pine Lake Corn Processors
Pioneer Oil LLC
Pivotal Energy Partners Inc
PKM Canada Marine Terminal LP
Plains Midstream Canada
PVS Chemicals Inc
Quadra Group
Rain Carbon
Rain CII Carbon LLC
Ray Energy Corp
Reagent Chemical & Research LLC
Recochem Inc
Recycle West Inc
REG Marketing & Logistics Group LLC
Renewable Products Marketing Group
Resinall Corp
Rio Tinto Alcan Inc.
SABIC Innovative Plastics
Shell Oil Co
Sherritt Intl Corp
Side Group Rail
SNF Holding Company
Solstice Advanced Materials Inc.
Steel Dust Recycling LLC
Stelco Inc.
Stella-Jones Inc
Stepan Company
Strathcona Resources Ltd
Suit-Kote Corporation
Sulco Chemicals Limited
Superior Gas Liquids / KIVA United Energy
Tailwind Energy Solutions Inc.
Targa Resources Inc
Tauber Petrochemical Co
Terra Nova Ventures Ltd
Texon Midstream LLC
Torq Energy Logistics Ltd.
TotalEnergies Petrochemicals & Refining USA, Inc
Trammo, Inc.
Trinseo LLC
Troyer Ventures Ltd
U.S. Oil & Refining Co.
U.S. Venture Inc
United Cooperative
United Energy Trading
United Initiators Canada Ltd
Vale Canada Ltd
VIP Rail
Wanhua Chemical (America) Co Ltd
Westlake Corporation
Windstar LPG, Inc.
WM
Wolverine Terminals LP


À propos du CN
Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources:

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