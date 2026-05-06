Le CN décerne le Prix de manutention sécuritaire 2025 à 194 expéditeurs ferroviaires

MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui les lauréats de son Prix de manutention sécuritaire 2025, qui récompense les clients qui font preuve d’excellence dans le chargement et le transport ferroviaire sécuritaires de produits réglementés.

Les lauréats sont évalués selon des critères établis, notamment le respect d’exigences de sécurité rigoureuses.

Cette reconnaissance témoigne de l’engagement du CN à être le fournisseur de services de transport le plus sécuritaire en Amérique du Nord.

« Félicitations aux lauréats de 2025 pour leur engagement constant en faveur de la manutention sécuritaire des marchandises réglementées qui transitent sur notre réseau. Au CN, la sécurité est notre valeur fondamentale et elle guide tout ce que nous faisons. Nous remercions les 194 expéditeurs pour leur engagement constant à respecter les normes de sécurité les plus élevées. »

– Janet Drysdale, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction des Affaires commerciales

« La sécurité est une responsabilité partagée, et ces prix mettent en lumière les clients qui montrent l’exemple à chaque envoi. Leur engagement contribue à assurer la sécurité de notre personnel ainsi que celle des collectivités où nous exerçons nos activités. Nous apprécions leur partenariat qui fait de la sécurité une pratique quotidienne. »

– Buck Rogers, vice-président Produits pétroliers et chimiques au CN

Le Prix de manutention sécuritaire fait partie intégrante du programme Gestion responsableMD – une initiative d’amélioration continue de la performance à laquelle le CN participe, au Canada comme aux États-Unis.

Voici la liste des lauréats du Prix de manutention sécuritaire 2025 du CN :

Nom de l’entreprise 4J Energy, LLC Absolute Energy LLC Adkins Energy LLC Aeropres Corp AILM Advisory Group Inc. Airgas Alcoa – Aluminerie de Deschambault All States Asphalt, LLC Alliance Energy Services LLC Altex Energy Ltd. Alto Ingredients

The Andersons Inc Arbor Preservative Systems LLC Arrow Reload Systems Inc. Austin Powder Company Aux Sable Liquid Products Azelis Canada Inc BASF Corp Big River United Energy, LLC Bitumar Inc Blue Sky Agrisource Trading Border Chemical BP Products North America Inc Bruderheim Energy Terminal BTG Energy Corp Buckeye Partners LP Cando Rail & Terminals Canlin Energy Corp Cargill Incorporated Cenovus Energy Centennial Energy LLC CF Industries

The Chemours Company Chemtrade Logistics Chevron Products Co CHS, Inc. CITGO Petroleum Corp Coffeyville Resources Nitrogen Fert LLC Colas Solutions Inc Concord Energy LLC Cornerstone Chemical Company Covestro LLC Crews Delta Terminal Services LLC DHL Global Forwarding Inc Diageo Americas Supply Inc Diamond Petrochemicals Canada Corporation

The Dow Chemical Co. Draslovka Mining Process Solutions DuPont Specialty Products USA LLC Eco Services Operations Corp Eco-Energy Econo Petroleum Energies Sonic Inc Energy Transfer Enersul LP EnLink Midstream Operating LP ERCO Worldwide LP Ergon Solutions, Inc. The Essex Terminal Railway Evonik Corporation Explosivos Mexicanos SA de CV ExxonMobil Federated Co-operatives Limited Flashpoint Energy Partners LLC Formosa Plastics Corp USA General Liquids Canada Ltd. Gerdau Long Steel North America Gestion Énergie Québec Inc Gibson Energy Inc GIO Railways Corp Greenergy Fuels Canada Inc Greenfield Global Gulf Gateway Terminal LLC Gunvor USA LLC Hallett Dock 6 Heartland Sulphur LP Helm U.S. Corporation Hexion Inc HJ Baker Sulphur Canada ULC Hunt Crude Oil Supply Co LLC Hydrite Chemical Company ICP Group Inc Idemitsu Apollo Corporation IKO Midwest IMTT INEOS Canada Partnership Innophos Inc Inter Pipeline Ltd International Raw Materials Ltd Irving Oil Ltd. KBX Logistics LLC Kemira Kerrobert Fuels Inc Keyera Partnership Kildair Service ULC Kinder Morgan Liquid Terminals LLC Kiros Energy Marketing Kleysen Group Ltd Koch Fertilizer Canada ULC Koura LANXESS Corp LGP Energy Inc Linde Inc. Little Sioux Corn Processors Lubrizol Lundin Mining Corp Marathon Petroleum Company LP Marquis Energy Illinois LLC Matheson Tri-Gas Inc Mathy Construction Co MEGlobal Canada ULC Methanex Corporation Midstream Energy Partners Mitsubishi Chemical America, Inc. Mitsubishi Gas Chem America Mitsubishi Intl Corp Moeve Chimie Bécancour Murex LLC Musket Corporation Nalco Water (Ecolab) Nelson Brothers Nexpera NGL Supply Co Ltd Norfalco Sales (Glencore Canada Corp) NorthRiver Midstream Nouryon Chemicals LLC Nova Chemicals Corp Nucor Steel Kankakee Nutrien Old World Industries LLC Orica USA Inc. OxyChem Parkland Corp / Elbow River Marketing Pembina Infrastructure & Logistics LP Petrogas Energy Corp Phillips 66 Co Pine Lake Corn Processors Pioneer Oil LLC Pivotal Energy Partners Inc PKM Canada Marine Terminal LP Plains Midstream Canada PVS Chemicals Inc Quadra Group Rain Carbon Rain CII Carbon LLC Ray Energy Corp Reagent Chemical & Research LLC Recochem Inc Recycle West Inc REG Marketing & Logistics Group LLC Renewable Products Marketing Group Resinall Corp Rio Tinto Alcan Inc. SABIC Innovative Plastics Shell Oil Co Sherritt Intl Corp Side Group Rail SNF Holding Company Solstice Advanced Materials Inc. Steel Dust Recycling LLC Stelco Inc. Stella-Jones Inc Stepan Company Strathcona Resources Ltd Suit-Kote Corporation Sulco Chemicals Limited Superior Gas Liquids / KIVA United Energy Tailwind Energy Solutions Inc. Targa Resources Inc Tauber Petrochemical Co Terra Nova Ventures Ltd Texon Midstream LLC Torq Energy Logistics Ltd. TotalEnergies Petrochemicals & Refining USA, Inc Trammo, Inc. Trinseo LLC Troyer Ventures Ltd U.S. Oil & Refining Co. U.S. Venture Inc United Cooperative United Energy Trading United Initiators Canada Ltd Vale Canada Ltd VIP Rail Wanhua Chemical (America) Co Ltd Westlake Corporation Windstar LPG, Inc. WM Wolverine Terminals LP



À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources:

Médias Investisseurs Ashley Michnowski Jamie Lockwood Directrice principale Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs et Projets spéciaux 438 596-4329

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