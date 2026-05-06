Rubis: Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2026 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris, le 6 mai 2026, 16h30

Les actionnaires de Rubis sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le :

Mercredi 10 juin 2026 à 14 heures

à Salle Pleyel - 252, rue du Faubourg saint-Honoré - 75008 Paris

L’ordre du jour, le projet de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée sont détaillés dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Balo) du 1er mai 2026 qui est également disponible sur le site internet de la Société (www.rubis.fr sous la rubrique « Investisseurs - Assemblées Générales – 2026 Assemblée Générale Ordinaire »).

L’avis de convocation sera publié dans un journal d’annonces légales et au Balo dans les délais légaux.

Les documents et informations relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et sont disponibles sur le site internet de la Société (www.rubis.fr sous la rubrique « Investisseurs - Assemblées Générales - 2026 Assemblée Générale Ordinaire »).

Contact RUBIS – Direction juridique Tél : 01 44 17 95 95

Pièce jointe