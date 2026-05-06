Lactalis Canada publie son rapport ESG 2025

TORONTO, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, le chef de file canadien du secteur laitier à l’origine de marques emblématiques telles que Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et faisant partie du Groupe Lactalis établi en France, a publié aujourd’hui son rapport 2025 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui souligne les progrès continus d’une croissance durable et responsable tout en renforçant ses liens avec les Canadiens, les collectivités et l’ensemble du secteur laitier.

« En 2025, malgré une incertitude économique persistante, Lactalis Canada n’a jamais perdu de vue sa raison d’être : enrichir et soutenir la vie des Canadiens grâce à une croissance durable et responsable », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. « Nous avons continué à proposer des produits de qualité, à renforcer nos partenariats tout au long de notre chaîne de valeur et à faire progresser nos priorités ESG de manière concrète et mesurable. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous continuons à miser sur le développement d’un secteur laitier résilient, sur le soutien des collectivités et sur la progression de nos priorités ESG en collaboration avec nos employés, nos agriculteurs, nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs. »

Avec plus de 140 ans d’histoire au Canada, les produits de Lactalis Canada sont désormais présents dans 94 % des réfrigérateurs du pays, ce qui témoigne de la grande confiance que les Canadiens accordent à ses marques. En 2025, l’entreprise a consolidé son engagement en faveur de la production locale au moyen de l’initiative Achetez canadien, notamment par des campagnes destinées aux consommateurs et par une utilisation étendue du logo de la vache bleue, afin d’aider les Canadiens à prendre des décisions d’achat éclairées.

L’entreprise a également démontré son leadership dans l’ensemble du secteur en devenant le premier fournisseur à signer officiellement le Code de conduite des épiceries du Canada, contribuant ainsi à une plus grande transparence, responsabilité et équité tout au long de la chaîne d’approvisionnement des épiceries.

Conformément au cadre ESG mondial du Groupe Lactalis, le rapport est axé sur trois piliers d’incidence : les hommes et les collectivités, les produits et les terroirs, ainsi que la Terre et ses ressources, étayés par des priorités en matière de climat, d’économie circulaire et d’emballage, ainsi que de bien-être animal.

Les points saillants pour 2025 sont les suivants :

Les hommes et les collectivités

Inscription au classement des meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour 2025

Investissement de 3,4 millions de dollars dans la communauté et soutien à plus de 125 organisations à l’échelle nationale

2400 heures consacrées au bénévolat par des employés, soit une augmentation de 21 % par rapport à l’an dernier

Poursuite des partenariats avec Jeunesse, J’écoute et The Grocery Foundation pour favoriser le bien-être des jeunes et la sécurité alimentaire, et partenariat avec Deuxième Récolte pour l’adoption de l’application Bouffe Récup

Les produits et les terroirs

Innovation accrue en matière de produits, notamment avec des produits riches en protéines et sans lactose, adaptés à l’évolution des besoins des consommateurs

Maintien d’un solide rendement en matière de salubrité des aliments, avec 100 % des centres de distribution certifiés selon des normes reconnues

Progrès en matière d’approvisionnement responsable, avec un approvisionnement en œufs provenant à 100 % de poules élevées hors cage pour l’ensemble de la gamme





La Terre et ses ressources

Mise en place d’un partenariat de décarbonisation de 10 millions de dollars avec SOFIAC afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions sur nos sites de Victoriaville et de Laverlochère, au Québec

Lauréat du prix Impact 2025 de Canadian Grocer (catégorie Durabilité) pour la conception durable de notre centre de distribution d’Oshawa, en Ontario

Avancement des initiatives d’emballage circulaire dans l’ensemble de nos activités, notamment la conversion du pot de fromage à tartiner Balderson en un modèle entièrement recyclable et le remplacement du papier d’aluminium sur 45 millions de paquets de bâtonnets de beurre par une solution de papier parchemin compostable





Le rapport met également en lumière l’innovation portée par les employés dans le cadre du programme NEXT Ventures, qui a généré plus de 100 idées axées sur les critères ESG en 2025.

Pour lire le rapport ESG 2025 de Lactalis Canada, cliquez ICI.

À propos de Lactalis Canada inc. Forte d’une histoire s’étalant sur 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file canadien du secteur laitier à l’origine des marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Cheestrings Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi’s, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Bfit, Enjoy!, Marie Morin Canada, Galbani, et Président. Avec plus de 30 sites d’exploitation, dont 19 installations de fabrication à travers le Canada, l’entreprise et ses plus de 4500 employés s’engagent à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens grâce à une croissance durable et responsable, à des produits de haute qualité, à une contribution aux collectivités et à un partenariat avec les agriculteurs, les clients, les partenaires et les fournisseurs. Lactalis Canada figure sur la liste 2025 des meilleurs employeurs du Canada établie par Forbes et est l’un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2025 et 2026. L’entreprise fait partie du Groupe Lactalis, le chef de file mondial des produits laitiers, dont le siège social se trouve à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

Rapport avec les médias :

Relations avec les médias de Lactalis Canada

media@ca.lactalis.com

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