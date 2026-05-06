DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

06. May 2026 / 17:07 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

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Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

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