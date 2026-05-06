NEURONES : + 5,6% de croissance organique au 1er trimestre 2026

 | Source: NEURONES NEURONES

INFORMATION PRESSE
Rubrique : C.A. 1er trimestre 2026        Nanterre, le 6 mai 2026 (après Bourse)

+ 5,6% de croissance organique au 1er trimestre 2026

(en millions d’euros)T1 2025T1 2026Croissancedont organique
Chiffre d’affaires214,1227,7+ 6,3%+ 5,6%

Réalisations

Soutenue par le Cloud, les projets digitaux, SAP, la Data & l’IA, la croissance organique du groupe atteint + 5,6% sur les trois premiers mois de l’année.

Le résultat opérationnel (*) s’élève à 9% du chiffre d’affaires, en progression par rapport aux 8,2% enregistrés sur la même période en 2025.

Au regard du Document d’Enregistrement Universel 2025 (disponible sur www.neurones.net - Investisseurs), la situation financière n’a pas connu d’évolution notable.

Pour rappel, entre le 12 mars et le 20 avril 2026, la société a procédé au rachat de ses propres titres et détient à ce jour 383 448 actions, représentant 1,58% de son capital.

Perspectives

Hors impact des incertitudes économiques liées à la situation internationale, NEURONES anticipe pour l’exercice 2026 :

  • un chiffre d’affaires autour de 900 M€,
  • un résultat opérationnel d’environ 9%.

(*) non audité et après 0,5 % de charges liées aux actions gratuites.

A propos de NEURONES

Avec 7 400 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption de l’IA.

Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME
www.neurones.net

Relations Presse :
O’Connection
Julia PHILIPPE-BRUTIN
Tél. : 06 03 63 06 03

jpbrutin@oconnection.fr


NEURONES
Matthieu VAUTIER
Tél. : 01 41 37 41 37
rp@neurones.net
Relations Investisseurs :
NEURONES
Paul-César BONNEL
Tél. : 01 41 37 41 37
investisseurs@neurones.net


Pièce jointe


Tags

NEURONES first quarter 2026 revenues chiffre affaires premier trimestre

Attachments

neurones-chiffre-affaires-premier-trimestre-2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 