NEURONES : + 5,6% de croissance organique au 1er trimestre 2026

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Rubrique : C.A. 1er trimestre 2026 Nanterre, le 6 mai 2026 (après Bourse)

+ 5,6% de croissance organique au 1er trimestre 2026

(en millions d’euros) T1 2025 T1 2026 Croissance dont organique Chiffre d’affaires 214,1 227,7 + 6,3% + 5,6%

Réalisations

Soutenue par le Cloud, les projets digitaux, SAP, la Data & l’IA, la croissance organique du groupe atteint + 5,6% sur les trois premiers mois de l’année.

Le résultat opérationnel (*) s’élève à 9% du chiffre d’affaires, en progression par rapport aux 8,2% enregistrés sur la même période en 2025.

Au regard du Document d’Enregistrement Universel 2025 (disponible sur www.neurones.net - Investisseurs), la situation financière n’a pas connu d’évolution notable.

Pour rappel, entre le 12 mars et le 20 avril 2026, la société a procédé au rachat de ses propres titres et détient à ce jour 383 448 actions, représentant 1,58% de son capital.

Perspectives

Hors impact des incertitudes économiques liées à la situation internationale, NEURONES anticipe pour l’exercice 2026 :

un chiffre d’affaires autour de 900 M€,

un résultat opérationnel d’environ 9%.

(*) non audité et après 0,5 % de charges liées aux actions gratuites.

A propos de NEURONES

Avec 7 400 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption de l’IA.

Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME

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