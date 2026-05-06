QUADIENT SA : Invitation à la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2026

Quadient (Euronext Paris: QDT) publiera son chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 le jeudi 21 mai 2026, après la clôture du marché sur Euronext Paris.

Geoffrey Godet, Directeur Général, et Laurent du Passage, Directeur Financier, animeront un webcast audio en direct et une conférence téléphonique afin de commenter la performance du Groupe à 18h00 (CEST), soit 17h00 (BST), le même jour. La présentation se déroulera en anglais et sera suivie d’une session de questions-réponses.

Jeudi, 21 mai 2026

18h00 (CEST), 17h00 (BST)

WEBCAST

Le webcast audio en direct ainsi que le support de présentation (en anglais) seront accessibles en ligne sur le site Relations investisseur de Quadient (https://invest.quadient.com/) ainsi que via le lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/k689ekxx

CONFERENCE TELEPHONIQUE

Pour écouter la présentation par téléphone, veuillez composer l’un des numéros suivants :

France : +33 1 70 91 87 04 ;

États-Unis : +1 718 705 8796 ;

Royaume-Uni (accès international standard) : +44 1 212 818 004.





REDIFFUSION

La rediffusion du webcast audio (en anglais) sera également disponible sur le site Relations investisseur du Groupe pendant 12 mois.

Pièce jointe