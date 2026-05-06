Groupe Casino : nombre total de droits de vote et d’actions au 30-04-2026

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CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 397,13 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 Saint-Etienne
554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne

Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
au 30 avril 2026

(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Nombre d’actions composant le capitalNombre total de droits de voteNombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale
400 939 713401 185 573400 390 325

* * *
*

Fait le 6 mai 2026 à 17h30

Pièce jointe


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Casino_Nbre droits de vote et d'actions au 30-04-2026_Communiqué
GlobeNewswire

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