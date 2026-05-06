Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions 30 avril 2026

|Information réglementée
Issy-les-Moulineaux, le 6 mai 2026
Sodexo : Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l’AMF
Dénomination sociale de l’émetteur : SODEXO
255, quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
|Date d’arrêté
des informations
|Nombre total d’actions composant le capital social
|Nombre de
droits de vote
exerçables *
|Nombre de droits de vote théoriques **
30 avril 2026
147 454 887
216 527 932
218 146 975
* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l’exception des actions auto-détenues qui sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis quatre ans au moins qui bénéficient de droits de vote doubles.
** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions auto-détenues).
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.
Chiffres clés de Sodexo
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Contacts
|Relations investisseurs
|Juridique Corporate
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