Fnac Darty : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale du 27 mai 2026

Ivry-sur-Seine, France — 6 mai 2026

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Informations relatives aux modalités de tenue de l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 27 mai 2026

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’assemblée

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) de Fnac Darty qui se tiendra le mercredi 27 mai 2026, à 16h30 à l’adresse suivante :

Urban Station - ESPACE DU CENTENAIRE

189, rue de Bercy – 75012 Paris

L’assemblée générale sera diffusée en direct ici et également disponible en différé sur le site Internet de la Société www.fnacdarty.com .

Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par Uptevia le samedi 23 mai 2026 au plus tard.

Par ailleurs, le site de vote par Internet Votaccess sera ouvert à partir du lundi 11 mai 2026 à 12 heures et le restera jusqu’au mardi 26 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris).

L’avis préalable à l’assemblée comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 22 avril 2026 (Bulletin n°47) et l’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 8 mai 2026. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.

L’ensemble des documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet du Groupe ( www.fnacdarty.com rubrique Investisseurs / Espace Actionnaires / Documents relatifs aux assemblées générales / Assemblée générale du 27 mai 2026), depuis ce jour.



Par ailleurs, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225- 83 du Code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse, par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;





tout actionnaire peut prendre connaissance, à compter de la convocation et au moins pendant un délai de quinze jours précédent la date de l’Assemblée, des documents visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce au siège social de la Société.





Enfin, il est rappelé aux actionnaires qu’ils peuvent adresser leurs questions écrites en amont de l’assemblée générale, de préférence par e-mail à l’adresse actionnaires@fnacdarty.com (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social), au plus tard avant la fin du quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale (soit le mercredi 20 mai 2026). Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

À propos de Fnac Darty

Fnac Darty est un leader européen du retail omnicanal, acteur de référence dans la vente de produits d'électronique, d'électroménager, de biens culturels et de loisirs. Présent dans 15 pays, principalement en France, en Italie, en Belgique, au Portugal, en Espagne et en Suisse, il compte près de 30 000 collaborateurs et dispose d'un réseau multiformat d'environ 1 500 magasins, avec des positions fortes sur le web et un nombre croissant d'abonnés à ses services. Le Groupe a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros. Avec Beyond everyday, son plan stratégique à 2030, Fnac Darty poursuit son expansion en Europe et approfondit son modèle basé sur l'omnicanalité, les services et la circularité.

Pour plus d’informations : www.fnacdarty.com.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Bénédicte Debusschere – Directrice Relations Médias et Influence– benedicte.debusschere@fnacdarty.com – +33 (0)6 48 56 70 71

Pièce jointe