Les Hôtels Baverez : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de € 10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 6 mai 2026

Mise à disposition des documents préparatoires

à l’Assemblée Générale du 10 juin 2026

Titre : LES HOTELS BAVEREZ SA – Avis de Réunion de l’AGM du 10 juin 2026 et Rapport annuel 2025.

L’Avis de réunion de l’Assemblée générale mixte du 10 juin 2026 de la société Les Hôtels Baverez SA a été publié au B.A.L.O. le 4 mai 2026 sous le N°2601306 – Bulletin N° 53.

Vous pouvez retrouver ce document sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com , sous la rubrique « Téléchargement », ainsi que le formulaire de vote par correspondance pour cette Assemblée générale.

Le Rapport annuel 2025 incluant notamment les honoraires du commissaire aux comptes, préparatoire à l’Assemblée générale mixte du 10 juin 2026 est disponible sur le site internet de la société sous la même rubrique.

Pièces jointes