WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 30 avril 2026





Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance

au capital de 171 294 148 euros

Siège social : 2-4, rue Paul Cézanne - 75008 Paris - France

572 174 035 RCS PARIS

Information relative au nombre de droits de vote et d’actions prévue par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’AMF

Paris, le 6 mai 2026

A la date du Nombre d’actions en circulation Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques 66 166 274 30/04/2026 42 823 537 Nombre de droits de vote exerçables* 63 028 569

(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote





À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Contact

Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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