Succès d’une émission obligataire sustainability-linked de 600 millions d’euros

Cergy, le 6 mai 2026 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce ce jour avoir réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire durable indexée sur des critères de développement durable (sustainability-linked bond) d’un montant de 600 millions d’euros, à maturité 5 ans et assortie d’un coupon de 3,875 %.

Cette émission s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe visant à optimiser la structure de sa dette tout en plaçant ses engagements environnementaux au cœur de sa politique financière.

Cette obligation correspond à l’émission d’un nouvel instrument de dette, contribuant à l’allongement de la dette brute du Groupe et au maintien d’un échéancier de maturités équilibré, avec une nouvelle échéance fixée en 2031. Les fonds levés seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe, afin d’accompagner son développement, notamment pour l’autofinancement d’opérations de type bolt-on, conformément à la politique financière disciplinée de SPIE, tout en garantissant un niveau de liquidité durablement élevé.

L’opération a été largement sursouscrite, témoignant d’une forte demande de la part des investisseurs institutionnels et de leur confiance dans la qualité de crédit de SPIE, notée BBB- par Fitch Ratings et BB+ par S&P Global Ratings Europe Limited.

Jérôme Vanhove, Directeur financier du Groupe, a commenté : « Le succès de ce nouveau placement obligataire reflète la confiance constante des investisseurs dans le modèle économique solide et fortement générateur de trésorerie de SPIE. Avec cette nouvelle émission d’obligation indexée sur des objectifs de durabilité (SLB), nous réaffirmons notre capacité à conjuguer performance économique et environnementale, avec 100 % de la dette du Groupe indexée sur des critères environnementaux. Cette émission, réalisée à des conditions favorables, renforce la flexibilité financière du Groupe pour soutenir son développement futur, tout en maintenant une discipline stricte en matière de levier financier. »

L’opération a été menée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale (agissant en tant que Coordinateurs Globaux), aux côtés de Crédit Industriel et Commercial S.A., Commerzbank, HSBC, ING, J.P. Morgan et Morgan Stanley.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

A propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Avec 55 000 collaborateurs, SPIE s’engage auprès de ses clients pour conduire les transitions énergétique, numérique et industrielle. Acteur de la décarbonation, le Groupe déploie des solutions performantes et innovantes dans tous les secteurs de l’économie.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 793 millions d’euros.

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