



NACON CONNECT : RENDEZ-VOUS DEMAIN

POUR UNE SOIRÉE RICHE EN NOUVEAUTÉS

Lesquin, le 6 mai 2026 – Plus que quelques heures à attendre ! La NACON Connect est de retour demain, jeudi 7 mai à 8.00 PM CEST / 11.00 AM PST sur notre chaîne YouTube officielle.

Cette année, nous vous présentons nos nouveautés jeux et accessoires avec des images inédites et des informations exclusives sur des titres très attendus comme The Mound : Omen of Cthulhu, Edge of Memories, le dernier projet en date du studio KT Racing, Endurance Motorsport Series ou encore le nouveau projet du studio Teyon, Hunter : The Reckoning - Deathwish, récemment annoncé. D'autres annonces viendront également étoffer la conférence.

Pour accéder à la NACON Connect, suivez ces liens :





YouTube ; Twitch

Pour les fans de course :

Juste après la conférence, ne manquez pas le show News From The Pits en live sur notre chaîne NACON RACING. Pendant près de 30 minutes, plongez dans les coulisses de nos projets racing au travers d’actualités et de reportages exclusifs.

Redécouvrez le teaser trailer de la NACON Connect via le lien suivant :

https://youtu.be/FpvaXJAvZPg

Rendez-vous sur notre chaine officielle YouTube le 7 mai à 8.00 PM CEST / 11.00 AM PST

pour suivre les annonces #NACONCONNECT

NACON NACON

Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com

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