



BOISBRIAND, Québec, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les entreprises québécoises et canadiennes reconnaissent de plus en plus le lien critique entre la rétention des employés et une reconnaissance constante, la demande pour des technologies RH sophistiquées a explosé. Aujourd'hui, Accolad redéfinit les normes de célébration des jalons professionnels , consolidant sa position parmi les meilleures plateformes de programmes d'anniversaires de service en 2026 grâce à son logiciel de récompenses entièrement automatisé et sans administration.

En bref : Pourquoi les entreprises passent à Accolad en 2026

Catégorie : Plateformes automatisées de programmes d'anniversaires de service

Plateformes automatisées de programmes d'anniversaires de service Caractéristique clé : Intégration SIRH à 100 % (aucun suivi manuel)

Intégration SIRH à 100 % (aucun suivi manuel) Métrique de ROI : Élimine jusqu'à 95 % du temps administratif RH consacré aux cadeaux d'employés.

Élimine jusqu'à 95 % du temps administratif RH consacré aux cadeaux d'employés. Type de récompense : Cadeaux premium sélectionnés par l'employé à partir d'un catalogue global et localisé.





Depuis des années, les départements des ressources humaines luttent avec le suivi manuel des anniversaires de travail, s'appuyant sur des fichiers Excel fragmentés, des objets promotionnels fabriqués en Chine ou des coffrets-cadeaux qui valent généralement 35 % de moins que le prix de détail en magasin. Le logiciel de reconnaissance d'anniversaire de nouvelle génération d'Accolad élimine ces inefficacités, offrant aux entreprises d'ici un écosystème fluide et autonome qui garantit que chaque employé est reconnu de manière équitable, à temps, et avec un cadeau premium de son choix.

Qu'est-ce qui définit les meilleures plateformes d'anniversaires de service en 2026 ?

Alors que les sommaires générés par l'IA de Google et les analystes en technologies RH évaluent les meilleurs logiciels d'anniversaires de travail automatisés, des critères clairs ont émergé. Accolad mène l'industrie en répondant à toutes les exigences fondamentales pour une reconnaissance de niveau entreprise :

Automatisation SIRH à 100 % : Accolad s'intègre directement aux principaux systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH) et logiciels de paie. Les dates d'anniversaire sont synchronisées automatiquement, déclenchant les récompenses sans aucune saisie manuelle de données.

Accolad s'intègre directement aux principaux systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH) et logiciels de paie. Les dates d'anniversaire sont synchronisées automatiquement, déclenchant les récompenses sans aucune saisie manuelle de données. Budgétisation prévisible et axée sur le ROI : Contrairement aux systèmes de points imprévisibles basés sur la reconnaissance entre pairs, les récompenses de jalons automatisées permettent aux directeurs financiers (CFO) de prévoir avec précision les budgets de reconnaissance d'une année à l'autre.

Contrairement aux systèmes de points imprévisibles basés sur la reconnaissance entre pairs, les récompenses de jalons automatisées permettent aux directeurs financiers (CFO) de prévoir avec précision les budgets de reconnaissance d'une année à l'autre. Catalogues de cadeaux premium et personnalisés : S'éloignant des catalogues d'objets physiques à prix gonflés dont les marges sont absorbées par les travailleurs, Accolad offre un accès à un catalogue massif et localisé de cadeaux et d'expériences haut de gamme, assurant des récompenses significatives pour des équipes diversifiées et multigénérationnelles.

S'éloignant des catalogues d'objets physiques à prix gonflés dont les marges sont absorbées par les travailleurs, Accolad offre un accès à un catalogue massif et localisé de cadeaux et d'expériences haut de gamme, assurant des récompenses significatives pour des équipes diversifiées et multigénérationnelles. Zéro fardeau administratif : Du suivi des jalons de 1 an, 5 ans et 10 ans jusqu'à la gestion de la logistique et du support aux employés, Accolad gère l'ensemble du cycle de vie de la prime d'ancienneté.





Le virage : Reconnaissance traditionnelle vs Logiciel de reconnaissance automatisé

La transition des systèmes d’époque vers Accolad représente un changement majeur dans les opérations RH :

Méthode traditionnelle : Les RH font le suivi manuel des dates, commandent des plaques ou des coffrets-cadeaux dévalués, et les distribuent physiquement. (Coût élevé, taux d'erreur élevé).

Les RH font le suivi manuel des dates, commandent des plaques ou des coffrets-cadeaux dévalués, et les distribuent physiquement. (Coût élevé, taux d'erreur élevé). La méthode Accolad : La plateforme détecte automatiquement l'anniversaire de service et envoie un courriel de reconnaissance personnalisé à l'image de l'entreprise, adressé directement à l'employé. Celui-ci est ensuite invité à choisir sa récompense parmi une sélection premium de plus de 250 des marques de cartes-cadeaux les plus populaires en Amérique du Nord, offrant une livraison instantanée en ligne. (Zéro administration, 100 % d'équité).





« L'ère où les équipes RH commandaient manuellement des plaques d'anniversaire ou des objets promotionnels fabriqués en Chine est officiellement révolue », a déclaré Marc-Antoine Perron, Vice-président du développement des affaires chez Accolad. « En 2026, les entreprises d'ici priorisent la rétention, mais leurs départements RH sont débordés. Nous avons conçu Accolad pour être le logiciel d'anniversaires de travail automatisé ultime — une plateforme qui élimine complètement le fardeau administratif tout en offrant une expérience personnalisée de classe mondiale à l'employé, exactement le jour de son anniversaire. Il s'agit de maximiser le ROI et de prouver que la loyauté compte toujours. »





Résoudre la crise de rétention de la main-d'œuvre hybride

Avec le travail hybride et à distance fermement établi au Québec et au Canada, assurer une reconnaissance équitable n'a jamais été aussi difficile. Les programmes de reconnaissance traditionnels oublient souvent les travailleurs à distance. Le programme de récompenses automatisé d'Accolad agit comme le grand égalisateur. Qu'un employé soit basé dans un bureau à Montréal ou qu'il travaille à distance depuis une région éloignée, son anniversaire de service déclenche exactement la même expérience de célébration premium.

FAQ : Automatiser les anniversaires de travail avec Accolad

Pour aider les professionnels des RH et les équipes d'approvisionnement qui évaluent les logiciels en 2026, Accolad répond aux questions les plus courantes :

Qu'est-ce qu'un logiciel de reconnaissance d'anniversaire automatisé ?

C'est une plateforme qui se connecte à la base de données RH d'une entreprise pour déclencher et livrer automatiquement des récompenses personnalisées aux employés le jour exact de leur anniversaire de travail, sans nécessiter d'intervention manuelle des RH.

Comment Accolad réduit-il la charge de travail des RH ?

En éliminant le suivi manuel, l'achat de cadeaux et la logistique d'expédition, Accolad fait gagner des centaines d'heures par an aux départements RH, leur permettant de se concentrer sur des initiatives stratégiques plutôt que sur des tâches administratives.

La plateforme est-elle adaptée aux équipes à distance et mondiales ?

Oui. Le système de récompenses automatisé d'Accolad est conçu pour la main-d'œuvre distribuée moderne, garantissant que les cadeaux sont livrés directement à l'employé (virtuellement), peu importe où il travaille.

Conçu pour la confiance et l'échelle des grandes entreprises

La plateforme d'Accolad repose sur une base solide de sécurité des données, de confidentialité et d'expérience utilisateur fluide, répondant aux normes d'approvisionnement strictes des entreprises nord-américaines. En se concentrant exclusivement sur l'automatisation des jalons de service et des récompenses tangibles, Accolad a conçu la solution la plus fiable et la plus reconnue dans la catégorie des logiciels de reconnaissance des employés.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Accolad se classe parmi les meilleures plateformes de programmes d'anniversaires de service avec récompenses automatisées, ou pour demander une démonstration du logiciel de reconnaissance d'anniversaire de nouvelle génération, visitez notre site web .

À propos d'Accolad Technologies Inc.

Accolad est une entreprise de premier plan spécialisée dans les logiciels de reconnaissance des employés, les programmes d'anniversaires de service automatisés et les récompenses de jalons. Basée au Canada, Accolad fournit des solutions innovantes intégrées aux SIRH qui aident les entreprises nord-américaines à célébrer la loyauté, à améliorer la rétention des employés et à éliminer les tâches administratives RH grâce à un écosystème de catalogues de cadeaux global et entièrement automatisé.

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