Bullish übernimmt Equiniti von Siris im Rahmen einer Transaktion im Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar und schafft damit den globalen Transferagenten für tokenisierte Wertpapiere

Bullish (NYSE: BLSH) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Equiniti geschlossen, einem weltweit führenden Transferagenten, der fast 3.000 Emittenten, insgesamt 15.000 Unternehmenskunden und 20 Millionen Aktionäre betreut und jährliche Zahlungen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar abwickelt.

Durch den Zusammenschluss entsteht der erste vollständig integrierte, Blockchain-fähige Blue-Chip-Dienstleister für Emittenten – die Verbindung eines regulierten Transferagenten mit einer durchgängigen Tokenisierungsinfrastruktur.

Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 4,2 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 1,85 Milliarden US-Dollar auf übernommene Verbindlichkeiten von Equiniti und 2,35 Milliarden US-Dollar auf eine Gegenleistung in Form von Bullish-Aktien, jeweils vorbehaltlich üblicher Kaufpreisanpassungen.

Das zusammengeführte Unternehmen wird voraussichtlich einen bereinigten Gesamtumsatz von rund 1,3 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA abzüglich Capex von mehr als 500 Millionen US-Dollar auf Pro-forma-Basis für 2026 erzielen. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird anschließend ein kombiniertes Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent erwartet, einschließlich eines Umsatzwachstums von 20 Prozent aus Tokenisierungs- und Blockchain-Dienstleistungen.

Der Abschluss der Transaktion erfolgt voraussichtlich im Januar 2027, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen.



GEORGE TOWN, Kaimaninseln, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullish (NYSE: BLSH), die institutionelle Plattform für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Equiniti geschlossen hat, einem weltweit führenden Transferagenten und Anbieter geschäftskritischer Aktionärsdienstleistungen. Die Transaktion hat einen Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar. Durch den Zusammenschluss entsteht die weltweit führende Transferstelle für tokenisierte Wertpapiere. Zugleich soll Bullish damit eine Vorreiterrolle beim Übergang zu einer blockchain-nativen Kapitalmarktinfrastruktur einnehmen.

Die Übernahme vereint das blockchain-native Angebot von Bullish – Token-Design, Emission, Betrieb und Compliance; Vertrieb über regulierte Märkte weltweit; Liquiditätsbereitstellung; sowie Reichweite durch die Medien, Daten und Analysen von CoinDesk – mit dem, was börsennotierte Unternehmen in den meisten großen Märkten benötigen: eine regulierte Transferstelle. Als System of Record für fast 3.000 börsennotierte Blue-Chip-Unternehmen wickelt Equiniti jährlich Zahlungen in Höhe von rund 500 Milliarden US-Dollar ab und betreut mehr als 20 Millionen verifizierte Aktionäre. Die kombinierte Plattform ist auf die Anbindung an die bestehende Marktinfrastruktur ausgelegt und unterstützt den gesamten Lebenszyklus tokenisierter Vermögenswerte.

Ein Generationswechsel an den Kapitalmärkten

Während die Kapitalmärkte mit tokenisierten Wertpapieren in das Blockchain-Zeitalter eintreten, wird diese Fusion eine zentrale Lücke in der Marktinfrastruktur schließen: das Fehlen einer eigens für die Blockchain konzipierten Transferstelle. Der derzeitige Wandel ist tiefgreifend: Stablecoins – der tokenisierte US-Dollar – haben in nur einem Jahrzehnt eine gemeldete Marktkapitalisierung von mehr als 300 Milliarden US-Dollar und ein geschätztes jährliches Zahlungsvolumen von 10 Billionen US-Dollar erreicht. Dies ist eine der bedeutendsten strukturellen Veränderungen an den Kapitalmärkten seit dem Aufkommen des elektronischen Handels. Das fusionierte Unternehmen wird gut positioniert sein, um als Betriebssystem zu fungieren, das diese Entwicklung vorantreibt.

„Die Tokenisierung ist ein einmaliger Wandel in der Funktionsweise der Kapitalmärkte und prägt den Infrastrukturtrend der nächsten 25 Jahre“, so Tom Farley, CEO von Bullish. „Eine breite Einführung auf institutioneller Ebene erfordert drei Dinge: End-to-End-Tokenisierungsdienste, ein einziges, einheitliches Ledger und ein breites Netzwerk an Beziehungen zu erstklassigen Emittenten in großem Maßstab. Dieser Zusammenschluss vereint alle drei Elemente. Ich bin überzeugt, dass sie uns in eine einzigartige Position bringt, um den Übergang zu tokenisierten Wertpapieren anzuführen.“

Vorteile für das gesamte Ökosystem

Es wird erwartet, dass dieser Zusammenschluss konkrete Vorteile für das gesamte Ökosystem mit sich bringt. Da sich Blockchain-Technologie und tokenisierte reale Vermögenswerte zunehmend durchsetzen, erhalten Emittenten dadurch Echtzeit-Einblick in ihre Kapitalisierungstabelle – eine deutliche Verbesserung gegenüber den Verzögerungen von Tagen oder Wochen bei herkömmlichen Registern – sowie automatisierte Kapitalmaßnahmen, einen breiteren Zugang für Investoren und niedrigere Kosten. Anleger können rund um die Uhr handeln, von sofortiger Abwicklung profitieren und Vermögenswerte reibungslos übertragen. Bullish wird außerhalb der USA eine Sekundärhandelsinfrastruktur für zulässige tokenisierte Aktien bereitstellen, um nicht-US-amerikanischen Anlegern Zugang zu Liquidität in tokenisierten Aktien zu bieten und eine Brücke zwischen zertifizierten und tokenisierten Märkten zu schlagen.

„Equiniti steht im Zentrum der globalen Kapitalmärkte und unterstützt Kunden, die auf eine robuste und vertrauenswürdige Infrastruktur angewiesen sind. Als ich zu Equiniti kam, war unsere Mission klar: Kunden bei ihrer Modernisierung zu unterstützen, indem wir fundierte operative Expertise verantwortungsvoll mit moderner Technologie verbinden“, so Dan Kramer, CEO von Equiniti. „Diese Transaktion spiegelt genau diesen Anspruch wider. Sie stärkt unsere Fähigkeit, Kunden im Zuge der Marktentwicklung zu begleiten und zugleich die Stabilität, den Service und das Vertrauen zu wahren, die sie von Equiniti erwarten. Durch die enge Zusammenarbeit mit Tom in den vergangenen Monaten ist deutlich geworden, dass wir eine gemeinsame Überzeugung teilen: Marktinfrastruktur sollte durchdacht, sicher und kundengeführt modernisiert werden.“

Die kombinierte Plattform wird darauf ausgelegt sein, mit der bestehenden Kapitalmarktinfrastruktur – einschließlich Zentralverwahrern wie DTCC, Euroclear und Clearstream, Depotbanken und Broker-Dealern – zusammenzuarbeiten und bestehende Bücher und Aufzeichnungen zu ergänzen. Die Plattform wird innerhalb etablierter regulatorischer Rahmenbedingungen operieren und dabei auf Equinitis Status als bei der SEC registrierter Transferagent sowie auf die von der FCA regulierten britischen Geschäftsaktivitäten aufbauen – ergänzt durch die lizenzierte Infrastruktur für digitale Vermögenswerte von Bullish. Sie ist zudem auf neue Rahmenwerke wie das EU-DLT-Pilotregime ausgerichtet und bietet institutionellen Emittenten und Investoren die regulatorische Klarheit, die für eine groß angelegte Einführung erforderlich ist.

Über die Transaktion

Siris übernahm Equiniti im Jahr 2021 und spielte seither eine zentrale Rolle bei der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.

„Als Siris in Equiniti investierte, sahen wir eine skalierte, hochwertige Infrastrukturplattform mit engen Kundenbeziehungen. Wir arbeiteten eng mit Dan und seinem Team zusammen, um das Geschäft zu stärken und auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Dieses Ergebnis spiegelt unsere Strategie wider, technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen zu unterstützen, die im Zentrum des Marktwandels stehen. Wir sind zuversichtlich, dass Bullish hervorragend positioniert ist, um auf den Stärken von Equiniti in einem sich wandelnden Kapitalmarkt-Ökosystem aufzubauen“, so Frank Baker, Mitbegründer und Managing Partner von Siris.

Equiniti wird unter dem Dach von Bullish neben Bullish Exchange und CoinDesk tätig sein. CEO Dan Kramer und das Führungsteam von Equiniti bleiben für das Tagesgeschäft, die regulatorischen Verpflichtungen und die Kundenbeziehungen verantwortlich. Bullish wird strategische Infrastruktur und Unterstützung bereitstellen, um die gemeinsame Tokenisierungs-Roadmap der Unternehmen zu beschleunigen. Siris erhält im Rahmen der Transaktion zwei Sitze im Board of Directors. Der Abschluss der Transaktion wird für Januar 2027 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Wichtige Finanzdaten

Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 4,2 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 1,85 Milliarden US-Dollar auf übernommene Verbindlichkeiten von Equiniti und 2,35 Milliarden US-Dollar auf eine Gegenleistung in Form von Bullish-Aktien, jeweils vorbehaltlich üblicher Kaufpreisanpassungen. Der Preis für die aktienbasierte Gegenleistung beträgt 38,48 US-Dollar je Bullish-Aktie, basierend auf dem volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs (VWAP) von Bullish zum Börsenschluss am 4. Mai 2026.

Die Transaktion beinhaltet eine Call-Option für Siris zum Erwerb von Geschäftsbereichen von Equiniti, die nicht zum Kerngeschäft gehören; deren Finanzdaten wurden aus allen Transaktionsangaben ausgeschlossen.

Auf Pro-forma-Basis wird für die zusammengeführten Unternehmen im Jahr 2026 ein bereinigter Gesamtumsatz von rund 1,3 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA abzüglich Capex von mehr als 500 Millionen US-Dollar erwartet. Dies unterstreicht die hohe Profitabilität und Skalierung der Plattform bereits vor der Realisierung von Synergien.

Bullish erwartet für den Zeitraum von 2027E bis 2029 ein jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent sowie ein jährliches Wachstum des EBITDA abzüglich Capex von mehr als 100 Millionen US-Dollar. Die Zielmarge für das EBITDA abzüglich Capex im Jahr 2029 liegt bei rund 50 Prozent oder darüber.



Webcast

Bullish veranstaltet heute, am 5. Mai, um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast, um die Transaktion zu erörtern. Der Live-Webcast und die dazugehörigen Präsentationsunterlagen sind im Bereich „Investor Relations“ auf der Website von Bullish unter investors.bullish.com abrufbar.

Berater

Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Bullish. Morgan, Lewis & Bockius LLP war als Rechtsberater tätig. Alvarez & Marsal beriet Bullish ebenfalls.

Evercore und FT Partners fungierten als führende Finanzberater von Siris, ebenso wie Wells Fargo und LionTree Advisors. Sidley Austin LLP war als Rechtsberater von Siris tätig.

Medienkontakte

Bullish: media@bullish.com

Equiniti: mediainquiries@equiniti.com

Über Bullish:

Bullish (NYSE: BLSH) ist eine globale, auf institutionelle Anleger ausgerichtete Plattform für digitale Vermögenswerte, die regulierte Marktinfrastruktur und Informationsdienste bereitstellt. Dazu gehört Bullish Exchange – eine auf institutionelle Anleger ausgerichtete Spot- und Derivatebörse für digitale Vermögenswerte, die eine leistungsstarke zentrale Limit-Order-Book-Matching-Engine mit automatisiertem Market Making verbindet, um hohe und verlässliche Liquidität bereitzustellen. Bullish Europe ist gemäß MiCAR als Krypto-Asset-Dienstleister reguliert und bietet Spot-Handels- und Verwahrungsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte an.

Bullish ist die Muttergesellschaft von CoinDesk, einem führenden Anbieter von Medien- und Informationsdiensten für digitale Vermögenswerte. Das Angebot von CoinDesk umfasst drei Bereiche: CoinDesk Indices – eine Reihe handelbarer proprietärer Benchmarks, Single-Asset-Benchmarks und Indizes, die die Wertentwicklung digitaler Vermögenswerte für globale Institutionen in der Digital-Asset-Branche und im traditionellen Finanzsektor abbilden; CoinDesk Data – eine umfassende Suite von Marktdaten und Analysen zu digitalen Vermögenswerten, die Echtzeit-Einblicke in Preise, Trends und Marktdynamiken bietet; sowie CoinDesk Insights – ein Anbieter von Medien- und Veranstaltungsangeboten im Bereich digitale Vermögenswerte und Betreiber von coindesk.com, einer digitalen Medienplattform mit Nachrichten und Einblicken zu digitalen Vermögenswerten, den zugrunde liegenden Märkten, Regulierung und Blockchain-Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter bullish.com sowie auf LinkedIn und X.

Über Equiniti:

Equiniti bietet zuverlässige Daten, fundierte Einblicke und eine nahtlose Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus von Aktienbeteiligungen hinweg. Wir unterstützen Emittenten, Investoren und Mitarbeitende dabei, komplexe Situationen zu bewältigen, das Marktengagement zu stärken und durch technologiegestützte Lösungen, ergänzt durch kompetenten Service, bessere Ergebnisse zu erzielen. Unsere mehr als 5.000 Mitarbeitenden weltweit betreuen über 12.000 Unternehmen und mehr als 20 Millionen Aktionäre.

Nutzung von Websites zur Verbreitung wesentlicher Unternehmensinformationen

Wir nutzen die Bullish Website für Investor Relations (investors.bullish.com) sowie unseren X-Account (x.com/bullish), um investorenrelevante Informationen zu veröffentlichen, einschließlich solcher Informationen, die als wesentlich angesehen werden können – zusätzlich zu unseren Einreichungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und unseren Pressemitteilungen. Wir empfehlen Anlegern, neben unseren SEC-Einreichungen und Pressemitteilungen regelmäßig auch die auf unserer Website und unserem X-Account veröffentlichten Informationen zu prüfen, um über die neuesten Entwicklungen informiert zu bleiben.

‍Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Sätze, die Wörter wie „glauben“, „beabsichtigen“, „planen“, „könnte“, „wird“, „erwarten“, „sollte“, „voraussehen“, „schätzen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“ oder deren Verneinungen sowie andere ähnliche, zukunftsbezogene Ausdrücke enthalten, sind im Allgemeinen als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Dazu zählen unter anderem Aussagen und Informationen zur Übernahme von Equiniti, zur künftigen finanziellen oder operativen Leistung, zur Geschäftsstrategie und zu potenziellen Marktchancen von Bullish, Equiniti oder den zusammengeführten Unternehmen sowie Erwartungen hinsichtlich des Wachstums und der Einführung tokenisierter Wertpapiere und Blockchain-Technologie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Schätzungen und Annahmen, die Bullish zwar als angemessen erachtet, die jedoch naturgemäß unsicher sind und Risiken, Ungewissheiten sowie anderen Faktoren unterliegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend enthaltenen Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Übernahme und des Zusammenschlusses innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt, das Ausbleiben erforderlicher behördlicher Genehmigungen, die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des Zusammenschlusses zu realisieren und das Geschäft erfolgreich zu integrieren, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Übernahme und dem Zusammenschluss, Störungen infolge der Übernahme und des Zusammenschlusses sowie deren Auswirkungen auf unsere Fähigkeit, unser Geschäft und unseren Betrieb auszubauen, einschließlich an neuen geografischen Standorten, damit verbundene Kosten oder Aufwendungen, der Wettbewerb in unserer Branche sowie die sich weiterentwickelnden Regeln und Vorschriften für digitale Vermögenswerte, Tokenisierung und unsere Branche insgesamt. Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Bullish übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.