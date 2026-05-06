Bullish acquière Equiniti auprès de Siris dans le cadre d’une transaction de 4,2 milliards de dollars, créant ainsi un agent de transfert mondial pour les titres tokenisés

Bullish (NYSE : BLSH) a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Equiniti, un agent de transfert mondial de premier plan qui compte près de 3 000 clients émetteurs, 15 000 entreprises clientes et 20 millions d’actionnaires pour un total de 500 milliards de dollars de paiements traités annuellement.

Cette alliance donne naissance au premier prestataire de services pour émetteurs de référence entièrement intégré et basé sur la blockchain, combinant un agent de transfert réglementé à une infrastructure de tokenisation de bout en bout.

Cette transaction, d’un montant de 4,2 milliards de dollars comprend 1,85 milliard de dollars de reprise de dette d’Equiniti et environ 2,35 milliards de dollars en actions de Bullish, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat.

Sur une base pro forma, la société issue de cette fusion devrait générer environ 1,3 milliard de dollars de chiffre d’affaires total ajusté et un peu plus de 500 millions de dollars d’EBITDA ajusté hors Capex pour 2026 (estimations). Elle devrait ensuite atteindre une croissance de 6 à 8 % entre 2027 et 2029 (estimations) dont une croissance de 20 % de revenus issus des services de tokenisation et de blockchain.

La transaction devrait se finaliser en janvier 2027, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises et des conditions de clôture habituelles.



GEORGE TOWN, Îles Caïmans, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullish (NYSE : BLSH), la plateforme institutionnelle d’actifs numériques, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir Equiniti, un des principaux agents de transfert mondiaux et fournisseurs de services essentiels aux actionnaires, dans le cadre d’une transaction évaluée à 4,2 milliards de dollars. Cette alliance donne naissance à un agent de transfert mondial pour les titres tokenisés et vise à positionner Bullish comme leader de la transition vers une infrastructure de marché de capitaux native de la blockchain.

L’acquisition permet de réunir l’offre native de la blockchain de Bullish, à savoir : conception, émission, exploitation et conformité des tokens ; distribution sur les marchés réglementés à l’échelle mondiale ; apport de liquidité ; et visibilité grâce aux médias, aux données et aux études de CoinDesk. Avec ce nouvel agent de transfert agréé, Equiniti répond aux besoins de toute société cotée sur la plupart des grands marchés. Le système d’enregistrement d’Equiniti, utilisé par près de 3 000 entreprises cotées de premier plan, permet de traiter environ 500 millions de dollars de paiements annuels et prend en charge plus de 20 millions d’actionnaires vérifiés. La plateforme combinée, conçue pour fonctionner en parallèle de l’infrastructure de marché existante, prend en charge l’intégralité du cycle de vie des actifs tokenisés.

Un changement générationnel sur les marchés de capitaux

Alors que les marchés de capitaux entrent dans l’ère de la blockchain avec des titres tokenisés, cette alliance permettra de combler une lacune fondamentale dans l’infrastructure du marché : l’absence d’un agent de transfert conçu pour la blockchain. La transformation en cours est profonde : en l’espace d’une décennie seulement, les stablecoins (dollars américains tokenisés) ont atteint une capitalisation boursière déclarée de plus de 300 milliards de dollars et un volume annuel de paiements estimé à 10 000 milliards de dollars. Il s’agit d’une des transformations structurelles les plus importantes sur les marchés de capitaux depuis l’avènement du trading électronique. L’entité issue de cette fusion sera idéalement positionnée pour en devenir le système d’exploitation.

Tom Farley, le PDG de Bullish a déclaré « La tokenisation marque un tournant historique dans le fonctionnement des marchés de capitaux, c’est la tendance structurelle déterminante des 25 prochaines années. Une adoption généralisée à l’échelle institutionnelle nécessite trois éléments : des services de tokenisation de bout en bout, un grand livre unique et unifié ainsi qu’un vaste réseau de relations avec des émetteurs de premier plan, à grande échelle. Cette alliance réunit ces trois éléments et j’estime qu’elle nous offre une position unique pour mener la transition vers les titres tokenisés ».

Des avantages pour l’ensemble de l’écosystème

Cette alliance devrait apporter des avantages concrets à l’ensemble de l’écosystème. Alors que la technologie blockchain et la tokenisation des actifs du monde réel se généralisent, cette fusion permettra aux émetteurs de bénéficier d’une visibilité en temps réel sur leurs tableaux de capitalisation – ce qui représente une avancée majeure par rapport aux délais de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des registres traditionnels – d’automatiser les opérations sur titres, d’élargir l’accès aux investisseurs et de réduire les coûts. Les investisseurs pourront effectuer des transaction 24h/24 et 7j/7, bénéficier d’un règlement instantané et d’un transfert d’actifs fluide. Bullish fournira une infrastructure de trading secondaire pour les actions tokenisées éligibles hors des États-Unis, s’adressant ainsi aux investisseurs non américains à la recherche de liquidités sur des actions tokenisées, faisant ainsi le lien entre les marchés des titres certifiés et ceux des titres tokenisés.

« Equiniti occupe une place centrale sur les marchés de capitaux à l’échelle mondiale, accompagnant des clients qui comptent sur une infrastructure fiable et robuste. Lorsque j’ai rejoint l’entreprise, la mission était claire : accompagner nos clients dans leur processus de modernisation en alliant une expertise professionnelle approfondie à des technologies modernes de manière responsable » a indiqué Dan Kramer, PDG d’Equiniti. Il a ensuite ajouté « Cette transaction illustre parfaitement cette intention. Cela renforce notre capacité à accompagner nos clients à mesure que les marchés évoluent, tout en préservant la stabilité, le service et la confiance qu’ils attendent d’Equiniti. En travaillant en étroite collaboration avec Tom ces derniers mois, il est apparu évident que nous partagions le même point de vue : la modernisation des infrastructures de marché doit se faire de manière réfléchie, en toute sécurité et en accordant la priorité aux clients ».

La plateforme combinée sera conçue pour interagir avec les infrastructures existantes des marchés de capitaux, notamment les dépositaires centraux de titres (CSD) tels que DTCC, Euroclear et Clearstream, les dépositaires et les courtiers-négociants et viendra compléter les registres et archives existants. Elle fonctionnera dans le cadre des dispositifs réglementaires existants, en s’appuyant à la fois sur le statut d’agent de transfert d’Equiniti enregistré auprès de la SEC et sur ses opérations britanniques réglementées par la FCA, ainsi que sur l’infrastructure d’actifs numériques agréée de Bullish. Elle est conçue pour s’aligner sur les nouveaux cadres réglementaires tels que le projet pilote DLT de l’UE, offrant aux émetteurs et aux investisseurs institutionnels la clarté nécessaire à une adoption à grande échelle.

À propos de l’Opération

En rachetant Equiniti en 2021, Siris a joué un rôle central dans le développement stratégique de l’entreprise.

« Lorsque Siris a investi dans Equiniti, nous avons identifié une plateforme d’infrastructure d’envergure et de grande qualité, dotée de relations solides avec ses clients. Nous avons alors travaillé en étroite collaboration avec Dan et son équipe pour renforcer l’entreprise et la préparer à sa prochaine phase de croissance. Ce résultat reflète notre stratégie consistant à soutenir des entreprises de services technologiques positionnées au cœur de la transformation du marché, et nous sommes convaincus que Bullish est particulièrement bien placée pour tirer parti des atouts d’Equiniti dans un écosystème de marchés des capitaux en pleine évolution », a indiqué Frank Baker, Co-fondateur et associé-gérant de Siris.

Equiniti passera sous l’égide de Bullish, aux côtés de Bullish Exchange et CoinDesk. Le PDG Dan Kramer et l’équipe dirigeante d’Equiniti conserveront la responsabilité des opérations quotidiennes, des obligations réglementaires et des relations avec les clients. Bullish fournira une infrastructure stratégique et un soutien visant à accélérer la mise en œuvre de la feuille de route commune des entreprises en matière de tokenisation. Dans le cadre de cette opération, Siris se verra attribuer deux sièges au conseil d’administration. La conclusion de la transaction est prévue pour janvier 2027, sous réserve de l’obtention des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires requises.

Principaux indicateurs financiers

Cette transaction, d’un montant de 4,2 milliards de dollars comprend 1,85 milliard de dollars de reprise de dette d’Equiniti et environ 2,35 milliards de dollars en actions de Bullish, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat. La contrepartie en actions Bullish est fixée à 38,48 $ par action, sur la base du cours moyen pondéré par le volume (VWAP) sur 30 jours de Bullish, au cours de clôture du 4 mai 2026.

La transactions comprend une option d’achat permettant à Siris d’acquérir les activités non stratégiques d’Equiniti, dont les données financières ont été exclues de toutes les informations divulguées liées à la transaction.

Sur une base combinée pro forma, les entreprises devraient gérer environ 1,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires total ajusté et un peu plus de 500 millions de dollars d’EBITDA hors Capex pour 2026 (estimations), ce qui témoigne d’une plateforme très rentable et à grande échelle avant même la concrétisation des synergies.

Bullish prévoit une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 6 à 8 % entre 2027 et 2029 (estimations), ainsi qu’une progression annuelle de son EBITDA hors Capex supérieure à 100 millions de dollars. Objectif de marge d’environ 50 % ou plus sur l’EBITDA à taux de croissance constant pour 2029, hors dépenses d’investissement



Retransmission en direct

Bullish organisera une conférence téléphonique et une retransmission en direct pour présenter cette opération aujourd’hui, 5 mai, à 8h30 (heure de l’Est). La retransmission en direct ainsi que les supports de présentation associés seront accessibles dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Internet de Bullish à l’adresse investors.bullish.com.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC est intervenu en tant que conseiller financier exclusif auprès de Bullish. Morgan, Lewis & Bockius LLP est intervenu en qualité de conseiller juridique. Alvarez & Marsal a également conseillé Bullish.

Evercore et FT Partners sont intervenus en qualité de conseillers financiers principaux de Siris, aux côtés de Wells Fargo et LionTree Advisors. Sidley Austin LLP est intervenu en qualité de conseiller juridique auprès de Siris.

Contacts auprès des médias

Bullish : media@bullish.com

Equiniti : mediainquiries@equiniti.com

À propos de Bullish :

Bullish (NYSE : BLSH) est une plateforme mondiale d’actifs numériques destinée aux investisseurs institutionnels, offrant une infrastructure de marché réglementée ainsi que des services d’information. Cela inclut Bullish Exchange, une bourse d’actifs numériques au comptant et de produits dérivés destinées aux investisseurs institutionnels. Elle intègre un moteur de mise en correspondance des ordres centralisé et hautement performant, associé à un système de gestion de marché automatisé, afin de proposer une liquidité importante et prévisible. Bullish Europe est soumise à la réglementation MiCAR en tant que prestataire de services sur actifs cryptographiques proposant des services de trading au comptant et de conservation d’actifs numériques.

Bullish est la société mère de CoinDesk, l’un des principaux fournisseurs de services d’information et de médias spécialisés dans les actifs numériques. L’offre CoinDesk comprend : CoinDesk Indices, un ensemble d’indices de référence et d’indices négociables, exclusifs et axés sur un unique actif, qui suivent la performance des actifs numériques pour le compte d’institutions internationales issues des secteurs des actifs numériques et de la finance traditionnelle ; CoinDesk Data, une gamme complète de données et d’analyses sur le marché des actifs numériques, offrant des informations en temps réel sur les prix, les tendances et les dynamiques du marché ; et CoinDesk Insights, un éditeur spécialisé dans les actifs numériques et l’organisation d’événements, ainsi que l’exploitant de coindesk.com, une plateforme médiatique numérique qui couvre l’actualité et les analyses relatifs aux actifs numériques, aux marchés sous-jacents, aux politiques et à la technologie Blockchain. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site bullish.com et suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos d’Equiniti :

Equiniti fournit des données fiables, des analyses pertinentes et une gestion fluide tout au long de vie de la détention d’actions. Nous accompagnons les émetteurs, les investisseurs et les salariés pour naviguer dans un environnement complexe, pour renforcer leur engagement sur les marchés et pour obtenir de meilleurs résultats grâce à des solutions technologiques soutenues par un service d’experts. Nous comptons plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde qui accompagnent plus de 12 000 entreprises et plus de 20 millions d’actionnaires dans le monde entier.

Utilisation des sites Internet pour la diffusion d’informations importantes de l’entreprise

Nous utilisons le site Internet de Bullish Investor Relations (investors.bullish.com) et notre compte X (x.com/bullish) pour diffuser des informations utiles destinées aux investisseurs, y compris celles pouvant être considérées comme importantes, en complément des documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de nos communiqués de presse. Nous invitons les investisseurs à consulter régulièrement les informations publiées sur notre site et notre compte X, ainsi que nos documents déposés auprès de la SEC et nos communiqués de presse, afin de se tenir informés des dernières évolutions.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Les phrases contenant des mots tels que : « croire », « avoir l’intention de », « prévoir », « pourrait », « va », « s’attendre à », « devrait », « pouvoir », « anticiper », « estimer », « prédire », « projeter » ou leurs formes négatives, ou d’autres expressions similaires de nature prospective ou tournées vers l’avenir, doivent généralement être considérées comme des déclarations prospectives et comprennent, sans s’y limiter, les déclarations et informations relatives à l’acquisition d’Equiniti, aux performances financières ou opérationnelles futures, à la stratégie commerciale et aux opportunités de marché potentielles de Bullish, d’Equiniti ou des sociétés combinées, ainsi que les attentes liées à la croissance et à l’adoption des titres tokenisés et de la technologie Blockchain. Ces déclarations prospectives reposent sur des estimations et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par Bullish, sont intrinsèquement incertaines et soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs connus ou non, qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, la satisfaction des conditions nécessaires à la conclusion de l’acquisition et du regroupement dans les délais prévus, voire leur conclusion tout simplement, l’incapacité à obtenir les autorisations réglementaires requises, la capacité à concrétiser les avantages attendus du regroupement, la capacité à intégrer avec succès l’activité, les litiges ou les mesures réglementaires liés à l’acquisition et au regroupement, les perturbations résultant de l’acquisition et du regroupement et leur impact sur notre capacité à développer notre activité et nos opérations, y compris dans de nouvelles zones géographiques, les coûts ou les dépenses qui y sont associés, la concurrence dans notre secteur, ainsi que l’évolution des règles et réglementations applicables aux actifs numériques, à la tokenisation et à notre secteur. Il vous est ainsi déconseillé de vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont uniquement valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées, et Bullish n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour.