Walmart Canada et Children's Miracle Network mobilisent les Canadiens pour soutenir la santé des enfants et donnent le coup d’envoi de la campagne annuelle de collecte de fonds

MISSISSAUGA, Ontario, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que le printemps fleurit à travers le pays, Walmart Canada et Children's Miracle Network invitent les Canadiens à se rassembler pour aider les enfants de leurs communautés à recevoir les soins dont ils ont besoin pour s'épanouir. Chaque geste de générosité peut faire une réelle différence alors que les hôpitaux pour enfants continuent de faire face à une demande croissante.

Depuis plus de trois décennies, les associés et les clients de Walmart Canada font vivre cette campagne annuelle, ayant recueilli et versé plus de 243 millions de dollars aux fondations d’hôpitaux pour enfants partout au pays depuis 1994.

Du 7 au 31 mai 2026, les clients de Walmart peuvent soutenir les hôpitaux pour enfants du Canada en faisant un don au moment de passer à la caisse, en succursale ou en ligne à Walmart.ca. Chaque dollar recueilli reste dans la communauté, et 100 % des dons vont directement aux fondations d'hôpitaux pour enfants dans les communautés à travers le Canada pour financer des équipements révolutionnaires, des traitements spécialisés et la recherche pédiatrique de pointe. Pour aider à lancer la campagne, Walmart Canada fait un don de 1 million de dollars, poursuivant son engagement de longue date à améliorer les soins de santé pour enfants.

« Les hôpitaux pour enfants touchent la vie des familles dans chaque communauté, » a déclaré Adam Starkman, président et chef de la direction des Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada. « Beaucoup d'entre nous connaissent quelqu'un dont la vie a été transformée par les soins qu'ils ont reçus. La portée incroyable des associés et des clients de Walmart à travers le Canada crée un réseau puissant de soutien, fournissant aux hôpitaux les fonds sur lesquels ils comptent pour offrir des soins qui changent des vies. »

« Chez Walmart Canada, soutenir les communautés que nous servons est au cœur de notre identité, » a déclaré Sara Gugula, chef des ressources humaines chez Walmart Canada. « Chaque printemps, notre campagne annuelle réunit plus de 100 000 associés et des millions de clients à travers le pays avec un objectif collectif : aider les enfants et les familles quand ils en ont le plus besoin. Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés du Children's Miracle Network pour faire une différence significative pour la santé des enfants au Canada. »

Dans les succursales Walmart à travers le pays, les patients ambassadeurs partageront leurs histoires inspirantes, illustrant l'impact réel de la générosité communautaire. Les clients sont encouragés à découvrir leur patient ambassadeur local et à voir par eux-mêmes comment leur soutien aide les enfants et les familles recevant des soins dans les hôpitaux pour enfants.

Né à seulement 27 semaines, Loukian a été confronté à de graves problèmes respiratoires et on lui a diagnostiqué une paralysie cérébrale à l’âge de 15 mois. Lorsqu'il était bébé, il a subi une trachéostomie pour l'aider à respirer. Grâce aux donateurs, des thérapies de réadaptation spécialisées au CHU Sainte-Justine ont permis à Loukian d'apprendre à marcher et de surmonter ses difficultés motrices. Loukian respire désormais de façon autonome et devient chaque jour de plus en plus fort. Pour en savoir plus sur l’histoire de Loukian, cliquez ici.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal mené par les associés et propulsé par la technologie qui compte plus de 400 succursales à l’échelle nationale servant plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est également visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l’échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 940 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada – Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

À propos de Children’s Miracle Network

Children’s Miracle Network® recueille des fonds et sensibilise le public au profit de 170 hôpitaux membres, dont 13 au Canada. Les dons restent dans la communauté afin de financer des traitements essentiels et des services de santé, d’acheter de l’équipement médical pédiatrique et de soutenir la recherche. Ses divers partenaires et programmes de collecte de fonds appuient sa mission, qui consiste à sauver et à améliorer la vie du plus grand nombre d’enfants possible. Visitez le site Web de Children’s Miracle Network pour en savoir plus sur sa cause. Au Canada, Children’s Miracle Network est géré et exploité par les Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada®.

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Pour obtenir des renseignements supplémentaires :

Lesley Goldstein, directrice, Communications et services aux membres, Children’s Miracle Network, lgoldstein@childrenshospitals.ca

Felicia Fefer, Communications, Walmart Canada, Felicia.Fefer@walmart.com