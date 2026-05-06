Bera hf.: Útgáfa á víxlum - BERA261113

Bera hf. hefur lokið sölu á nýjum sex mánaða víxli, BERA261113 fyrir 900 m.kr. að nafnverði á kjörum sem samsvara 8,20% flötum vöxtum.
Greiðslu- og uppgjörsdagur er fyrirhugaður 13. maí 2026 og í kjölfarið verður sótt um að víxlarnir verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
Íslandsbanki hf. hafði umsjón með sölu, útgáfu og uppgjöri víxlanna.
Ekki var um almennt útboð að ræða. Útboðið var sömuleiðis undanþegið gerð lýsingar á grundvelli a, c og d-liðar, 4. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, sbr. lög nr. 14/2020 um sama efni.
Nánari upplýsingar veitir:
Óskar Ingi Magnússon, fjármálastjóri, oskar.ingi.magnusson@berahf.is